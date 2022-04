Taille du marché de l’impression 3D non métallique, part des revenus de l’entreprise, principaux moteurs et analyse des tendances, 2017-2027

Le marché mondial de l’impression 3D non métallique devrait représenter 5 055,9 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de l’impression 3D non métallique observe un taux de croissance accéléré attribué à sa demande croissante de la part de l’industrie automobile. L’impression 3D offre l’avantage de remplacer les coûts prohibitifs et les délais d’exécution plus longs dans la fabrication CNC, ce qui permet de réduire les coûts de production, en particulier dans le processus de production impliquant des pièces et des composants complexes. De plus, le prototypage 3D en interne aide à réglementer les violations de la propriété intellectuelle (PI) ou les fuites de données, car tout est fabriqué sur place.

Le rapport sur le marché mondial de l’impression 3D non métallique offre un large éventail d’informations et de faits sur le marché de l’impression 3D non métallique concernant la taille du marché, la part de marché, les facteurs d’influence sur la croissance, les opportunités et les tendances actuelles et émergentes. Le rapport est formulé avec les informations mises à jour et les plus récentes sur le marché mondial de l’impression 3D non métallique, validées et vérifiées par les experts et les professionnels de l’industrie. Le rapport sur le marché mondial de l’impression 3D non métallique contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles de la génération de revenus et des bénéfices pour chaque segment et sous-segment du marché de l’impression 3D non métallique dans chaque région clé du monde. Le rapport met en outre en lumière les opportunités de croissance émergentes dans le domaine des affaires qui devraient soutenir la croissance du marché.

Quelques faits saillants du rapport

En mars 2020, Stratasys a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec m2nxt Solutions, une entreprise impliquée dans la fabrication intelligente et une filiale de Bharat Fritz Werner Ltd., pour se développer dans le secteur manufacturier en Inde. La collaboration vise à démarrer une entreprise pour l’industrie 4.0 en fusionnant l’expertise dans la fabrication intelligente, l’impression 3D et les consultations d’applications.

Les non-métaux imprimés en 3D comme la céramique sont largement utilisés en dentisterie, en raison de leur capacité à fabriquer des implants et prothèses dentaires sur mesure et des équipements orthodontiques, y compris des bridges et des couronnes.

Les soins de santé détenaient la plus grande part de marché en 2019. L’un des avantages est que les non-métaux d’impression 3D tels que les plastiques peuvent être déployés pour une impression 3D douce au contact entre l’os et les prothèses, ce qui améliore le confort du patient et réduit les risques de blessure. .

Le marché de l’impression 3D non métallique dans la région Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des investissements dans la croissance des infrastructures de santé. En outre, les principales entreprises manufacturières, en particulier les entreprises automobiles, les réglementations favorables, plusieurs lancements spatiaux par des agences spatiales renommées telles que l’ISRO et l’augmentation des investissements dans la R&D pour la fabrication additive non métallique stimulent la croissance du marché dans la région.

Les principales entreprises de l’industrie de l’impression 3D non métallique et présentées dans le rapport sont :

Stratasys Ltd., CRP Group, 3D Systems Corporation, Royal DSM NV, Oxford Performance Materials, EOS GmbH, Arkema SA, Envisiontec GmbH, Evonik Industries AG et SABIC, entre autres.

L’analyse des segments et leur projection de croissance sont effectuées par une analyse historique et actuelle approfondie du scénario de marché. En outre, le rapport fournit des détails sur les facteurs et les caractéristiques du marché de l’impression 3D non métallique qui devraient stimuler la croissance de l’industrie dans les années à venir.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D non métallique en fonction du type de matériau, de la forme, de la verticale de l’industrie et de la région :

Perspectives du type de matériau (revenu, milliards de dollars ; 2017-2027)

plastique

et

autres

(revenus, milliards de dollars) ; 2017-2027)

liquide

poudre

filaments

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Aéronautique

Santé

Automobile

Électronique

Autres

Analyse régionale :

Le rapport met en lumière la région qui devrait dominer le marché de l’impression 3D non métallique dans les années à venir . Le rapport estime la taille du marché en termes de volume et de valeur et offre une estimation précise de la part de marché que chaque région devrait détenir au cours de la période de prévision. Le rapport analyse la propagation du marché Impression 3D non métallique dans des zones géographiques clés couvrant l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale donne une idée du modèle de production et de consommation, des importations / exportations, du rapport offre et demande, de la contribution aux revenus, de la part et de la taille du marché et de la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

Le rapport couvre les points clés du marché, y compris les normes, les réglementations et les changements de politique appliqués par le gouvernement sur l’industrie pour le années à venir. Le rapport englobe des recherches approfondies menées par l’application d’outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour identifier les tendances et les modèles de croissance. Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance du marché, les tendances actuelles, les opportunités, les facteurs restrictifs et le paysage commercial sont discutés en profondeur dans l’étude de marché.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché Impression 3D non métallique ? Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie de l’impression 3D non métallique d’ici 2027 ?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de freinage du marché Impression 3D non métallique?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les principales opportunités et perspectives de croissance de l’industrie Impression 3D non métallique au cours de la période de prévision ?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

