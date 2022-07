Taille du marché de l’impression 3D non métallique, données des principaux pays, part de l’industrie, aperçu de l’entreprise, statistiques industrielles, économie régionale, développement et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de l’impression 3D non métallique devrait atteindre 5 055,9 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché de l’impression 3D non métallique observe un taux de croissance accéléré attribué à sa demande croissante de la part de l’industrie automobile. L’impression 3D offre l’avantage de remplacer les coûts prohibitifs et les délais d’exécution plus longs dans la fabrication CNC, ce qui permet de réduire les coûts de production, en particulier dans le processus de production impliquant des pièces et des composants complexes. De plus, le prototypage 3D en interne aide à réglementer les violations de la propriété intellectuelle (PI) ou les fuites de données, car tout est fabriqué sur place.

L’urgence sanitaire mondiale a assailli l’économie mondiale, perturbant ainsi le mécanisme de fonctionnement de ce domaine d’activité particulier. Il évalue le scénario de marché actuel et prévoit les conséquences de la pandémie dans ce secteur d’activité pour aider les organisations à renforcer leur préparation au COVID-19. Le rapport sur les informations sur le marché examine de plus près la part de marché mondiale, le taux de croissance estimé, les tendances futures du marché, les barrières d’entrée de gamme, les moteurs fondamentaux du marché, les contraintes, les défis et les opportunités. Le rapport définit clairement la position du marché de l’impression 3D non métallique au niveau mondial. Les informations détaillées sur le spectre géographique du marché offertes par le rapport en font une excellente source de connaissances sur l’industrie Impression 3D non métallique.

Quelques faits saillants du rapport

En mars 2020, Stratasys a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec m2nxt Solutions, une entreprise impliquée dans la fabrication intelligente et une filiale de Bharat Fritz Werner Ltd., pour se développer dans le secteur manufacturier en Inde. La collaboration vise à démarrer une entreprise pour l’industrie 4.0 en fusionnant l’expertise dans la fabrication intelligente, l’impression 3D et les consultations d’applications.

Les non-métaux imprimés en 3D comme la céramique sont largement utilisés en dentisterie, en raison de leur capacité à fabriquer des implants et prothèses dentaires sur mesure et des équipements orthodontiques, y compris des bridges et des couronnes.

Les soins de santé détenaient la plus grande part de marché en 2019. L’un des avantages est que les non-métaux d’impression 3D tels que les plastiques peuvent être déployés pour une impression 3D douce au contact entre l’os et les prothèses, ce qui améliore le confort du patient et réduit les risques de blessure. .

Les principaux participants incluent sur le marché de l’impression 3D non métallique :

Stratasys Ltd., CRP Group, 3D Systems Corporation, Royal DSM NV, Oxford Performance Materials, EOS GmbH, Arkema SA, Envisiontec GmbH, Evonik Industries AG et SABIC, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D non métallique sur la base de type de matériau, forme, secteur vertical et région :

Perspectives du type de matériau (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

en

céramique

Autres

(revenus, milliards USD ; 2017-2027)

liquide

poudre

filaments

Perspectives verticales de l'industrie (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Aéronautique

Santé

Automobile

Électronique

Autres

Perspectives régionales (chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Taxonomie du marché :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Sources de données

Chapitre 2 :

Résumé analytique

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 :

Perspectives de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Chapitre 4 :

Paysage régional

Chapitre 5 :

Profil de l’entreprise

Présentation de l’entreprise

Données financières

Paysage de produit

Perspectives stratégiques

Dévoilement des principaux facteurs favorisant la croissance du marché mondial :

L’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial de l’impression 3D non métallique en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points forts du rapport sur le marché.

Élucider le paysage concurrentiel du marché mondial de l’impression 3D non métallique :

Le rapport sur le marché mondial de l’impression 3d non métallique offre des informations viables sur le spectre concurrentiel de la sphère commerciale de l’impression 3d non métallique.

Le rapport présente systématiquement les informations sur la société de chaque acteur du marché.

Il identifie la part estimée de l’industrie, les installations de production, les perspectives de développement et les zones géographiques desservies par chaque acteur du marché.

L’étude présente les vastes portefeuilles de produits des principaux concurrents du marché.

Il offre des données et des informations critiques sur le champ d’application du produit et le paysage de l’utilisateur final.

L’étude fournit des informations importantes sur les modèles de tarification des produits proposés par ces sociétés. De plus, il détermine les profits et les pertes bruts qu’ils ont subis tout au long de leurs mandats sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Si vous avez des demandes de personnalisation du dernier rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe vous assistera et s’assurera que le rapport est conçu selon vos besoins.

