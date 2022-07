Taille du marché de l’impression 3D, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit d’ici 2021-2030

Le marché mondial de l’impression 3D La taille a atteint 16,86 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 21,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de technologie d’impression 3D dans les secteurs de la santé et de l’aérospatiale stimule la croissance des revenus du marché. L’adoption de la technologie d’impression 3D dans diverses industries a augmenté en raison de l’amélioration de la précision des produits finaux créés à l’aide de cette technologie.

L’impression 3D ouvre de nouvelles possibilités pour la conception, la fabrication et la performance des formes architecturales, des matériaux et des systèmes de construction. Il s’agit d’une nouvelle méthode adaptable de développement de produits qui utilise un logiciel numérique tel que la conception assistée par ordinateur (CAO) pour créer plusieurs couches minces, qui sont ensuite envoyées à l’imprimante 3D pour la fabrication. La technologie permet aux fabricants d’imprimer des produits personnalisés conformément aux normes spécifiées.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

3D Systems, Inc., Stratasys Ltd., GE Additive, EOS, voxeljet AG, SLM Solutions, Optomec Inc., Proto Labs, Nano Dimension et Materialise.

Dans diverses industries telles que la médecine, l’automobile, les biens de consommation et l’aérospatiale, il existe une tendance croissante à passer du prototypage à la fabrication fonctionnelle. Des recherches approfondies dans ce domaine ont abouti au développement de techniques avancées telles que l’impression 3D, qui peuvent mouler efficacement des matériaux, notamment des plastiques, des biomatériaux et des polymères pour produire les produits souhaités. En outre, l’impression 3D est également utilisée à des fins éducatives, par exemple pour faciliter l’apprentissage amélioré, le développement des compétences et pour renforcer l’engagement des élèves et des enseignants. L’augmentation des initiatives de R&D entraîne une réduction des coûts d’achat des dispositifs d’impression 3D, ce qui, à son tour, augmente la demande mondiale et, par conséquent, stimule la croissance du marché de l’impression 3D.

Quelques faits saillants du rapport Les

industries de l’aérospatiale et de la défense ont été parmi les premières à utiliser la technologie d’impression 3D. De véritables pièces d’avion fonctionnelles telles que des panneaux muraux, des conduits d’air et même des composants métalliques structurels sont imprimées et utilisent cette technologie. Les constructeurs aéronautiques tels qu’Airbus et Boeing utilisent la technologie d’impression 3D pour créer des géométries complexes sans avoir besoin d’outils coûteux. De plus, l’impression 3D métal est de plus en plus utilisée dans la fabrication de fusées car elle permet aux fabricants d’imprimer des pièces plus rapidement.

Le segment des imprimantes représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial en 2021, en raison de l’adoption croissante des imprimantes en raison de la flexibilité de conception, de l’abordabilité, du prototypage rapide et de la rentabilité que ce processus offre. De plus, ces imprimantes peuvent être configurées pour imprimer n’importe quelle pièce ou module en continu, réduisant ainsi les coûts des matériaux et garantissant peu ou pas de déchets de matières premières. Les imprimantes sont donc largement utilisées à des fins personnelles, professionnelles et industrielles.

En novembre 2020, Materialise, dont le siège est à Louvain, en Belgique, a annoncé la sortie de son nouveau visualiseur de réalité virtuelle (VR) Mimics, qui ajoute des capacités de réalité virtuelle (VR) à sa plate-forme de modélisation 3D populaire. De plus, l’environnement VR de Mimics Viewer complète les modèles anatomiques imprimés en 3D, permettant une visualisation plus rapide et à moindre coût via des modèles plus interactifs pour la planification, l’éducation et la communication.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D sur la base de l’offre, du processus, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (Revenu, milliards USD ; 2019 -2030)

imprimante

matériel

logiciel

de service

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Extrusion

de matériaux Jet de matériau

Fusion sur lit de poudre

Photopolymérisation

Jet de liant

Laminage de feuilles

Dépôt d’énergie dirigée

Perspectives d’application (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Fabrication

prototypage

Aérospatiale

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

et défense

Santé

Automobile

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste MEA



Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché de l’impression 3D

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments censés dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

