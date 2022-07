Taille du marché de l’implantation valvulaire mitrale transcathéter d’ici 2027 | Segmentation de l’industrie par type, application, régions, actualités clés et profils des meilleures entreprises  

Selon l’analyse actuelle d’Emergen Research, le marché était évalué à 1,82 milliard USD en 2019 et devrait atteindre 4,67 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 14,4%. L’augmentation de la fréquence des maladies de la valve mitrale, l’augmentation des dispositifs de pipeline pionniers ainsi que l’augmentation de la population âgée souffrant de maladies cardiaques stimulent positivement les perspectives de croissance du marché de l’implantation de la valve mitrale transcathéter (réparation et remplacement) au cours de la période de prévision. La régurgitation mitrale (RM) est le plus grand trouble valvulaire répandu affectant plus de 4 millions de personnes au total aux États-Unis. Environ 250 000 cas de régurgitation mitrale sont enregistrés chaque année aux États-Unis, parmi lesquels près de 50 000 patients décident d’entreprendre une intervention chirurgicale recommandée. Le remplacement de la valve mitrale par transcathéter (TMVR) est une opportunité thérapeutique de substitution qui a été considérablement améliorée pour traiter avec compétence la régurgitation mitrale sévère chez les patients exposés à des risques chirurgicaux élevés ou prohibitifs.

Le rapport examine en détail les opportunités de croissance, les défis, les moteurs et les contraintes du marché, les limites, les menaces et les demandes du marché Implantation de la valve mitrale transcathéter. L’étude évalue en outre le marché régional ainsi que le marché international pour avoir un aperçu de l’étendue du marché. Le rapport propose également des estimations et des prévisions sur le segment de marché et les sous-segments présentant une croissance prometteuse dans le calendrier de prévision. Le rapport fournit également des informations plus approfondies sur les avancées technologiques, le paysage industriel et les développements technologiques et de produits émergents sur le marché de l’implantation de la valve mitrale transcathéter

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.emergenresearch.com/request-sample/54

Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché de la pharmacovigilance, y compris les principaux moteurs, contraintes, opportunités, limites, menaces et facteurs micro et macroéconomiques .

Aperçu des statistiques du marché de l’implantation de la valvule mitrale par cathéter :

taille du marché de l’implantation de la valvule mitrale par transcathéter – 1,82 milliard USD en 2019, croissance du marché de l’implantation de la valvule mitrale par transcathéter – TCAC de 14,4 %, tendances de l’industrie de l’implantation de la valvule mitrale par transcathéter – techniques de remplacement de la valvule mitrale par transcathéter percutané, opportunités d’investissement favorables et les progrès technologiques font partie des facteurs clés qui devraient alimenter le marché au cours de la période de prévision

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Pour développer la régurgitation mitrale fonctionnelle (secondaire), en mars 2019, les suggestions de MitraClip pour traiter la RM secondaire ont été élargies et approuvées par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ceci peut être administré chez les patients présentant des modifications structurelles du cœur (telles qu’une hypertrophie due à une insuffisance cardiaque)

Comme les valeurs mécaniques durent jusqu’à environ 25 ans après l’implantation/la chirurgie, le segment des valves mécaniques devrait dominer l’industrie avec une part de marché de près de 58,3 %

La sténose de la valve mitrale domine le marché en termes de part de marché d’environ 44,1 % en 2019. Cependant, le segment de la régurgitation de la valve mitrale dans les perspectives des applications a enregistré le taux de croissance le plus élevé d’environ 14,1 % en raison de l’augmentation des conditions de régurgitation mitrale et de l’expansion du potentiel. techniques pour des chirurgies réussies

CardioMech AS, une société de dispositifs médicaux basée à Minneapolis, développe une technologie de réparation de la valve mitrale transfémorale et transseptale pour laquelle, en août 2020, elle a levé des fonds d’une valeur de 18,5 millions USD pour son premier essai de faisabilité chez l’homme

. Les acteurs clés présentés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs du marché présentés pour cette analyse du secteur comprennent Abbott Laboratories, HLT Medical, Neovasc, Edward Lifesciences, Biotronik Private Limited, LivaNova, Colibri Heart Valve, Medtronic, NeoChord, MValve Technologies, Transcatheter Technologies GmbH et Venus Medtech, entre autres sociétés

. le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/transcatheter-mitral-valve-implantation-market

Marché qui influence sa croissance sur la période projetée. Ces éléments vitaux comprennent les facteurs clés, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macro-économiques., l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

SWOT

analyse

l’valeur et volume.

Il identifie les différents sous-segments de la structure du marché.

Il fournit des informations sur les principaux fabricants mondiaux de ce secteur, décrivant leur valeur et leur part de marché, le volume des ventes, l’analyse de la concurrence, l’analyse SWOT et les stratégies de développement adoptées au cours de la période de prévision.

Le rapport décrit les principaux acteurs de l’industrie, en ce qui concerne leurs tendances de croissance individuelles, leurs perspectives d’avenir et leur contribution au marché mondial, et explique les facteurs liés à leur potentiel de croissance du marché, leurs moteurs, leurs opportunités, leurs menaces et leurs défis spécifiques à l’industrie.

En outre, le rapport soutient les développements stratégiques survenant sur le marché mondial de Implantation de valve mitrale transcathéter

, tels que les expansions, les fusions et acquisitions, les accords, ainsi que les lancements de nouveaux produits.

Le rapport présente en outre une analyse complète des éléments clés du marché Implantation de la valve mitrale transcathéter

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/54

Explorez plus de rapports de recherche Emergen sur

le marché de la technologie hypersonique

https://www.emergenresearch.com/industry-report/hypersonic-technology-market

réalité virtuelle sur le marché médical

https: //www.emergenresearch.com/industry-report/virtual-reality-in-medical-market

marché des écrans militaires

https://www.emergenresearch.com/industry-report/military-displays-market

décollage et atterrissage des véhicules électriques marché

https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric-vehicle-take-off-and-landing-aircraft-market

de l’écosystème des véhicules électriques

https://www.emergenresearch.com/industry-report/electric- vehicle-ecosystem-market marché

des images générées par ordinateur

https://www.emergenresearch.com/industry-report/computer-generated-imagery-market

À propos d’Emergen Research :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous le faire savoir. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.