Taille du marché de l’imagerie rétinienne | Partager | Tendances | Croissance | Portée | Perspectives | Opportunités | Prévision 2022 Analyse d’ici 2028

L’imagerie rétinienne est un moyen efficace pour l’optométriste d’évaluer la santé oculaire à l’aide d’une caméra haute résolution et de systèmes d’imagerie. L’imagerie rétinienne prend une image numérique de l’œil et montre une imagerie détaillée de la rétine, du disque optique et des vaisseaux sanguins de l’œil. L’imagerie rétinienne exploite des dispositifs d’imagerie haute définition pour générer des images agrandies de la rétine. Il aide au diagnostic de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, du glaucome et des lésions du nerf optique.

L’adoption croissante d’appareils intelligents augmente l’incidence des troubles ophtalmiques et l’augmentation de la population gériatrique provoque une augmentation du nombre de patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge. À son tour, cela augmente la demande de mesures diagnostiques avancées pour la détection précoce des troubles. Avec le lancement de nouvelles solutions d’imagerie rétinienne au fil du temps, le marché a connu une croissance significative au cours des deux dernières années.

Le rapport mondial sur l’imagerie rétinienne est une étude panoramique du marché global de l’imagerie rétinienne publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits sur le marché de l’imagerie rétinienne. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché de l’imagerie rétinienne qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie de l’imagerie rétinienne.

Principaux faits saillants du rapport :

Couverture étendue du marché mondial de l’imagerie rétinienne ainsi qu’une estimation de la taille du marché, de la part, de la génération de revenus et des tendances pour la période projetée

Analyse complète du paysage concurrentiel couvrant les profils commerciaux, les initiatives stratégiques et les activités de fusion et acquisition, le portefeuille de produits, la marge bénéficiaire brute , analyse SWOT et position sur le marché

Analyse détaillée des données historiques et actuelles pour offrir des estimations prévisionnelles précises jusqu’en 2027

Analyse des moteurs du marché, des contraintes, des perspectives de croissance, des limites, des opportunités de croissance lucratives et des menaces

Le marché mondial de l’imagerie rétinienne évalue l’historique et données actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial de l’imagerie rétinienne étudie le scénario de marché pour proposer des projections de croissance de l’industrie de l’imagerie rétinienne pour la période de prévision 2020-2027. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Les principales entreprises opérant sur le marché de l’imagerie rétinienne comprennent :

Olympus

Robert Bosch GmbH

Eyenuk, Inc.

Imagine Eyes

Optos, Plc.

Forus Santé Pvt. Ltd.

Phoenix Technology Group, Inc.

Topcon Corporation

NIDEK Co. Ltd.

Epipole, Ltd.

Autres

Segmentation du marché de l’imagerie rétinienne

Type d’appareil

Caméra du fond

œil Angiographie à la fluorescéine

Tomographie par cohérence optique (OCT)

Industrie des utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres ophtalmiques Centres de

chirurgie ambulatoire

Autres

Analyse régionale:

Le rapport examine en outre le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation / exportation, le rapport offre et demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

, États-Unis, Canada,

Europe

, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE,

Asie-Pacifique

, Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie. Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA

Questions clés abordées dans le rapport :

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de l’imagerie rétinienne ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications de l’imagerie rétinienne ?

Quel segment devrait gagner du terrain au cours des prochaines années ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

