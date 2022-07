Taille du marché de l’imagerie infrarouge, DROT, Porter, PEST, analyse et prévisions des revenus de la région et du pays jusqu’en 2030

Le marché mondial de l’imagerie infrarouge devrait atteindre une taille de marché de 10,29 milliards USD à un TCAC stable de 7,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’imagerie infrarouge peut être attribuée à son utilisation croissante dans la sécurité et la surveillance. Les caméras de surveillance infrarouges trouvent une application répandue dans les applications policières et militaires, et dans les grandes entreprises pour protéger les biens et les employés.

L’utilisation croissante de l’imagerie infrarouge dans la sécurité et la surveillance est un facteur important de croissance du marché mondial de l’imagerie infrarouge.

Les progrès technologiques et les caméras de sécurité infrarouges de plus en plus abordables devraient entraîner un déploiement croissant des applications de sécurité à domicile. L’éclairage infrarouge n’est pas détecté par l’œil humain mais est suffisant pour permettre aux caméras de sécurité de capturer une image reconnaissable par. De plus, pendant la nuit, l’éclairage infrarouge permet aux caméras de sécurité de fournir des vidéos de sécurité et de surveillance haute résolution avec presque aucun bruit d’image, et est une exigence essentielle pour un débit binaire inférieur, une compression d’image améliorée et de faibles besoins de stockage.

L’analyse SWOT effectuée au cours de l’étude met en lumière les points forts , les faiblesses, les opportunités et les menaces rencontrées par les principaux fournisseurs. Les avis d’experts sur les tendances passées, présentes et futures couvertes par l’étude visent en outre à clarifier les perspectives d’avenir de l’industrie.

Les principaux fabricants couverts par ce rapport :

Leonardo DRS, Xenics NV, Lynred, FLIR Systems, Axis Communications, Opgal Optronics Industries Ltd., Allied Vision Technologies GmbH, Sensors Unlimited, IRCameras LLC et Fluke

Segments couverts par ce rapport :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2021–2028) Imagerie infrarouge refroidie Imagerie infrarouge non refroidie



Perspectives de longueur d’onde (Revenus, milliards USD ; 2021–2028) Proche infrarouge Infrarouge ondes courtes Infrarouge à ondes moyennes Infrarouge à ondes longues



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2021– 2028) sécurité et surveillance inspection détection d’



Les régions clés incluses ici contribuent de manière significative à la part de marché mondiale. Le rapport donne également une analyse concurrentielle du marché de l’imagerie infrarouge. L’étude catégorise le marché mondial pour projeter le revenu total et examiner les tendances passées, présentes ainsi que émergentes dans les sous-segments tels que les types, la taille, la verticale, les consommateurs et la géographie.

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Portée du rapport :

cette analyse approfondie met en lumière un éventail d’intangibles les aspects liés à l’entreprise tels que les définitions importantes, l’utilisation finale et le total des revenus générés dans différentes régions. Le chercheur a fait un effort conscient pour examiner de plus près certains des plus performants de l’industrie de l’imagerie infrarouge. D’autres aspects essentiels évalués au cours de la recherche comprennent l’importation et l’exportation, la demande et l’offre, le canal de distribution, la marge brute et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances de le marché de l’imagerie infrarouge. Les chercheurs menant la recherche effectuent également une analyse complète des récentes modifications de la réglementation gouvernementale et de leur impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie.

Table des matières :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par produit et application : cette section fournit des détails sur la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de recherche et de méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

L’étude de veille professionnelle sur le marché de l’imagerie infrarouge répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quels sont les moteurs du marché Imagerie infrarouge?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Imagerie Infrarouge?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de l’imagerie infrarouge?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Nous vous remercions d’avoir lu notre rapport. Si vous souhaitez trouver plus de détails sur le rapport ou souhaitez une personnalisation, contactez-nous. Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur l’ensemble de la recherche ici. Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

