Taille du marché de l’hydrogène vert, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2021-2028

La du marché mondial de l’hydrogène vert devrait atteindre 2 565,7 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 14,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. La demande croissante d’hydrogène vert dans l’industrie des transports et les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché. L’hydrogène vert est le résultat de l’innovation scientifique et technologique. L’hydrogène vert est produit en divisant l’eau en hydrogène et en oxygène grâce à l’utilisation d’un électrolyseur et de l’électricité. L’hydrogène vert est principalement produit à partir de ressources naturelles, ce qui le rend plus respectueux de l’environnement et offre un substitut durable aux combustibles fossiles pour des applications dans diverses industries d’utilisation finale.

Le hydrogène vert se concentre sur les développements économiques et les tendances des dépenses de consommation dans différents pays pour la période de prévision 2020 à 2027. La recherche révèle en outre quels pays et régions auront une meilleure position dans les années à venir. En dehors de cela, l’étude parle du taux de croissance, de la part de marché ainsi que des développements récents de l’industrie de l’ hydrogène vert monde. En outre, la mention spéciale des principaux acteurs du marché ajoute de l’importance à l’étude globale du marché.

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2021, Dubaï a annoncé que son hydrogène vert projet entrera dans « Expo 2020 ». Cette installation innovante, qui réaffirme l’engagement des Émirats arabes unis (EAU) à produire de l’énergie propre, est un produit synergique entre Dubai Electricity, Water Authority et Siemens Energy. Cette étape stimulera le marché de la mobilité verte aux EAU, entraînant l’expansion du marché de l’hydrogène vert dans ce pays.

Le segment de l’électrolyse alcaline a représenté une part de revenus significativement importante en 2020, car ce type a des heures de fonctionnement plus élevées que les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM). Les électrolyseurs alcalins utilisent une solution alcaline liquide d’hydroxyde de potassium ou de sodium comme électrolytes principaux. Ceci est plus économique, ce qui le rend plus abordable pour de nombreux secteurs, entraînant ainsi une forte demande dans l’industrie.

Le segment des ressources solaires a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020. L’utilisation de l’énergie solaire fait de l’hydrogène vert l’une des approches les plus importantes de l’économie circulaire du carbone (CCE) pour utiliser les ressources naturelles. De plus, la baisse constante des prix des modules solaires donne lieu à son application dans le monde entier et transforme l’industrie des hydrocarbures en électrification solaire.

Le segment de la production d’électricité représentait la plus grande part des revenus en 2020, en raison de l’application croissante de l’hydrogène vert dans l’industrie de la production d’électricité. L’hydrogène vert a une plus grande applicabilité que l’hydrogène gris et bleu traditionnel en raison de sa rentabilité pour l’utilisation des ressources naturelles dans la production d’électricité.

Les principaux acteurs/fabricants présentés dans le rapport sont :

AIR LIQUIDE, Engie, Siemens, Royal Dutch Shell PLC, Ballard Power Systems, Plug Power Inc., SGH2 Energy Global LLC, Cummins Inc., Linde et Guangdong Nation-Synergy Hydrogen Power Technology Co., Ltd.

Pour une meilleure compréhension, le rapport divise davantage le marché en segments clés tels que les types de produits et le spectre d’applications. Le rapport propose également des estimations sur le segment et le sous-segment qui devraient croître à un rythme rapide et les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus des segments au cours de la période de prévision de 2021-2028.

Research a segmenté le marché mondial de l’hydrogène vert sur la base de la technologie, des ressources renouvelables, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives technologiques (revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)



) Électrolyse

Ressources renouvelables (revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Ressources solaires Ressources

eau Ressources

éoliennes

Perspectives d'application (revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Production d’électricité

Transport

Autres

Perspectives d'utilisation finale (revenus, Millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Médical

Chimie

Pétrochimie

Injection

Autres

Segmentation régionale ;

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre des informations pertinentes sur la dynamique du marché du marché de l’Hydrogène Vert. Il propose une analyse SWOT, une analyse PESTEL et une analyse des cinq forces de Porter pour présenter une meilleure compréhension du marché de l’hydrogène vert, du paysage concurrentiel, des facteurs qui l’affectent et pour prédire la croissance de l’industrie. Il offre également l’impact de divers facteurs de marché ainsi que les effets du cadre réglementaire sur la croissance du marché de l’hydrogène vert.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial de l’hydrogène vert

Évaluation critique des segments de marché clés

Analyse complète du moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour toute question sur la personnalisation ou sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe s’assurera que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins. Emergen Research propose également un rapport personnalisé par pays selon les besoins des clients.

