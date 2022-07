Taille du marché de l’hydrogène vert, DROT, Porter’s, PEST, analyse et prévisions des revenus de la région et du pays jusqu’en 2028

La du marché mondial de l’hydrogène vert devrait atteindre 2 565,7 millions USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 14,1 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport d’Emergen Research. La demande croissante d’hydrogène vert dans l’industrie des transports et les préoccupations croissantes concernant les émissions de carbone sont quelques-uns des facteurs clés de la croissance des revenus du marché.

Le rapport sur le marché mondial de l’hydrogène vert par Emergen and Research est le dernier document couvrant les changements dans la dynamique et les tendances du marché qui ont suivi l’épidémie de COVID-19. L’urgence sanitaire mondiale a entraîné des changements sans précédent dans le scénario économique mondial, affectant radicalement le paysage du marché de l’hydrogène vert, perturbant ses chaînes d’approvisionnement et provoquant une volatilité des prix et de la demande de produits. Le rapport analyse l’impact de la pandémie sur l’industrie de l’hydrogène vert et met en évidence ses segments assiégés. Cependant, nos analystes pensent que le marché retrouvera du terrain dans le scénario post-COVID.

Perspectives concurrentielles :

Cette section du rapport effectue une enquête approfondie sur le paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial de l’hydrogène vert, mettant en évidence les principaux fabricants, les initiatives stratégiques adoptées par eux, les perspectives de croissance existantes, les positions sur le marché et les parts de marché détenues par chaque participant. Le rapport met davantage l’accent sur les stratégies de développement entreprises par ces entreprises, notamment l’innovation de produits, le lancement de nouveaux produits et la mise à niveau technologique. De plus, le rapport étudie les événements commerciaux notables observés dans cette industrie, tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats, les accords d’entreprise et les promotions de marque. Les principaux participants du secteur sont : AIR LIQUIDE, Engie, Siemens, Royal Dutch Shell PLC, Ballard Power Systems, Plug Power Inc., SGH2 Energy Global LLC, Cummins Inc., Linde et Guangdong Nation-Synergy Hydrogen Power Technology Co., Ltd.mondial

de l’hydrogène vert – Analyse segmentaire:

La verticale commerciale mondiale de l’hydrogène vert a été largement classée en fonction du type de produit, de la gamme d’applications, des industries des utilisateurs finaux et d’un aperçu de la concurrence. Le rapport examine le scénario de marché actuel, ses performances passées, les ratios de demande et d’offre, les taux de production et de consommation, les ventes et les nombreuses opportunités de croissance disponibles sur le marché. Il estime en outre la croissance potentielle des principaux segments régionaux du marché, ce qui est bénéfique pour les lecteurs d’obtenir des informations percutantes sur le secteur d’activité Hydrogène vert. Un aperçu clair du paysage concurrentiel du marché devrait aider les entreprises impliquées dans ce secteur à déchiffrer les mouvements commerciaux optimaux pour atteindre leurs objectifs commerciaux souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’hydrogène vert sur la base de la technologie, des ressources renouvelables, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives technologiques (Revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Électrolyse alcaline

électrolyse à membrane échangeuse de protons (PEM)

(revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Ressources solaires

Ressources

des ressources éoliennes

(revenus, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Production d’énergie

Transports

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD, volume, kilotonnes ; 2018-2028)

Médical

Chimique

Pétrochimie

Injection réseau

Autres

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2021, Dubaï a annoncé que son projet d’hydrogène vert entrera dans « Expo 2020 ». Cette installation innovante, qui réaffirme l’engagement des Émirats arabes unis (EAU) à produire de l’énergie propre, est un produit synergique entre Dubai Electricity, Water Authority et Siemens Energy. Cette étape stimulera le marché de la mobilité verte aux Émirats arabes unis, entraînant l’expansion du marché de l’hydrogène vert dans ce pays.

Le segment de l’électrolyse alcaline a représenté une part de revenus significativement importante en 2020, car ce type a des heures de fonctionnement plus élevées que les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM). Les électrolyseurs alcalins utilisent une solution alcaline liquide d’hydroxyde de potassium ou de sodium comme électrolytes principaux. Ceci est plus économique, ce qui le rend plus abordable pour de nombreux secteurs, entraînant ainsi une forte demande dans l’industrie.

Le segment des ressources solaires a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020. L’utilisation de l’énergie solaire fait de l’hydrogène vert l’une des approches les plus importantes de l’économie circulaire du carbone (CCE) pour utiliser les ressources naturelles. De plus, la baisse constante des prix des modules solaires donne lieu à son application dans le monde entier et transforme l’industrie des hydrocarbures en électrification solaire.

Objectifs clés du rapport sur le marché mondial de l’hydrogène vert:

Une analyse globale et une estimation prévisionnelle du marché ont été incluses dans ce rapport.

Le rapport offre des informations précieuses sur les principaux moteurs, limites, opportunités et défis auxquels sont confrontés le marché mondial de l’hydrogène vert et ses principaux acteurs.

Le rapport met en lumière les principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs plans d’expansion à long terme.

Le rapport présente en outre une analyse complète des éléments clés du marché de l’hydrogène vert qui influencent sa croissance sur la période projetée. Ces éléments vitaux comprennent les facteurs clés, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macro-économiques. Les auteurs du rapport ont mis en œuvre un ensemble d’outils analytiques, tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement, pour proposer des recommandations stratégiques aux nouveaux entrants sur la manière de surmonter les barrières d’entrée de gamme.

Zones géographiques clés présentées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne et reste de l’Europe)

Amérique latine (Brésil et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur le rapport ou pour toute question concernant la personnalisation du rapport, veuillez nous contacter. Nous nous assurerons que notre équipe fournit l’assistance nécessaire et conçoit votre rapport selon vos exigences.

