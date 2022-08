Taille du marché de l’hydrogène bleu, tendances et opportunités régionales, analyse des revenus, pour 2022-2030

La du marché mondial de l’hydrogène bleu a atteint 1,02 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 14,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation rapide des prix du carburant et l’augmentation de la pollution due à la combustion de combustibles fossiles devraient soutenir la croissance des revenus du marché au cours de la période 2022-2030.

Le changement climatique rapide dû au réchauffement climatique devrait accroître la demande d’alternatives plus propres avec des émissions minimales. Selon un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’activité humaine sont responsables d’un réchauffement de l’atmosphère d’environ 1,1°C entre 1850 et 1900, et la température moyenne mondiale au cours des 20 prochaines années est de devrait être de 1,5 °C ou plus que les niveaux préindustriels. Le changement climatique rapide causé par le réchauffement climatique a eu des effets négatifs sur les conditions météorologiques, provoquant des précipitations irrégulières, des sécheresses et la désertification, réduisant ainsi la productivité agricole et augmentant les taux de faim dans le monde. Cela devrait augmenter la demande d’hydrogène bleu en tant que source d’énergie alternative et, par conséquent, stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation rapide des prix des carburants a entraîné une demande croissante de sources d’énergie alternatives et durables, telles que l’hydrogène bleu. Les prix du pétrole brut ont augmenté régulièrement depuis la mi-2020, en raison d’une augmentation plus lente de la production et d’une croissance rapide de la demande, ce qui a contribué à l’inflation des prix. Les cartels formés par les grands exportateurs de pétrole sont principalement responsables de la manipulation du prix du pétrole brut. En décembre 2020, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pays, comme la Russie, qui coordonnent la production avec l’OPEP, ont annoncé qu’ils continueraient à limiter la production tout au long de 2021 pour soutenir la hausse des prix du pétrole brut. Cela devrait pousser les gouvernements de divers pays à rechercher des sources d’énergie alternatives afin de réduire la dépendance aux importations de pétrole, ce qui devrait stimuler la croissance des revenus du marché.

Cliquez pour obtenir un EXEMPLE PDF GRATUIT (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/347

Nous fournissons une cartographie détaillée des produits et une enquête sur divers scénarios de marché. Les analystes d’Emergen Research fournissent une analyse et une ventilation approfondies de la présence sur le marché des principaux leaders du marché. Nous nous efforçons de rester à jour avec les développements récents et de suivre les dernières nouvelles de l’entreprise liées aux acteurs de l’industrie opérant sur le marché mondial de l’hydrogène bleu. Cela nous aide à analyser de manière approfondie la position individuelle des entreprises ainsi que le paysage concurrentiel. Notre analyse du paysage des fournisseurs propose une étude complète pour vous aider à prendre le dessus sur la concurrence.

Le rapport met également en lumière les développements technologiques, les avancées des produits, le volume du marché, les matériaux, la part de marché et une analyse approfondie du secteur Hydrogène bleu. Le rapport comporte également une section dédiée qui propose une analyse approfondie des principales entreprises engagées sur le marché, ainsi que leurs profils détaillés et leur position sur le marché.

L’augmentation de la pollution due à la combustion de combustibles fossiles est un autre facteur qui devrait accroître la demande d’hydrogène bleu. Les combustibles fossiles produisent de grandes quantités de dioxyde de carbone lorsqu’ils sont brûlés, et ces émissions de carbone emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère, provoquant le réchauffement climatique et le changement climatique. Cela devrait augmenter la demande de sources d’énergie alternatives, telles que l’hydrogène bleu, et ainsi soutenir la croissance des revenus du marché.

Cependant, la présence du méthane, un gaz à effet de serre, dans le gaz naturel peut entraver la croissance des revenus du marché. De plus, la nécessité de brûler du gaz naturel pour produire une grande quantité d’énergie nécessaire à la fabrication de l’hydrogène bleu entraîne des émissions de dioxyde de carbone, qui est l’un des principaux gaz à effet de serre et un contributeur majeur au réchauffement climatique et au changement climatique. Il s’agit d’un autre facteur majeur qui freine la croissance des revenus du marché mondial de l’hydrogène bleu.

Si vous êtes un fournisseur de Blue Hydrogen, cet article vous aidera à comprendre le volume des ventes avec des tendances impactantes.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport :

Royal Dutch Shell plc, Linde plc, Air Products Inc., Cummins Inc., Siemens Energy (Siemens AG), Toshiba Energy Systems & Solutions Corp., Equinor ASA, CertifHy Canada Inc., Xebec Adsorption Inc., et Uniper SE

!!! REMISE à durée limitée disponible !!! Obtenez votre copie à prix réduit @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/347

Le rapport complet propose une analyse approfondie de la croissance et des tendances du marché, des facteurs influençant la croissance du marché, des estimations du marché, des moteurs, des contraintes et de l’analyse globale du marché . Le rapport comprend également un examen des principaux segments et sous-segments du marché Hydrogène bleu pour offrir une analyse à l’échelle de l’industrie.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives technologiques (revenus, milliards USD, volume, tonne métrique ; 2019-2030) Reformage du méthane à la vapeur (SMR) Reformage autothermique (ATR) oxydation partielle du gaz



(revenus, milliards USD, volume, Tonne métrique ; 2019-2030) Production Industries chimiques Raffinerie de pétrole Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD, volume, tonne métrique ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste du LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



Segmentation du marché basée sur les régions géographiques clés :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Parcourir la description complète du rapport + Méthodologie de recherche + Table des matières + Infographies@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/blue-hydrogen-market

Points saillants du rapport sur le marché mondial de l’hydrogène bleu:

Le segment de l’oxydation partielle du gaz devrait enregistrer un TCAC des revenus très rapide au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de bleu l’hydrogène et la baisse de la dépendance aux combustibles fossiles pour réduire les émissions.

Le segment des raffineries de pétrole devrait enregistrer un taux de croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de gaz naturel, qui est une matière première importante pour la production d’hydrogène bleu.

L’Amérique du Nord devrait enregistrer un taux de croissance constant des revenus sur le marché mondial de l’hydrogène bleu au cours de la période de prévision, ce qui peut être attribué à la forte présence d’entreprises internationales et nationales impliquées dans la production d’hydrogène bleu, telles que CertifHy Canada Inc., Air Products Inc., Xebec Adsorption Inc. et Cummins Inc., entre autres, dans les pays de la région.

En janvier 2021, Uniper SE et PAO NOVATEK ont signé un protocole d’accord (MoU) pour mener une enquête conjointe sur le potentiel de fourniture d’hydrogène bleu et vert par NOVATEK aux centrales électriques et aux marchés d’Uniper en Russie et dans le nord-ouest de l’Europe. Les pays hautement industrialisés, dont l’Allemagne, devraient dépendre des importations d’hydrogène, en raison de la demande croissante d’hydrogène et de capacités de production inadéquates. Ce partenariat avec un fournisseur de gaz naturel de confiance, NOVATEK, devrait aider Uniper à développer des capacités d’exportation d’hydrogène.

Des exigences personnalisées peuvent être demandées pour ce rapport [Personnalisation disponible] @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/347

questions clés

Quel est l’impact de COVID-19 sur le marché mondial de l’hydrogène bleu ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché Hydrogène bleu?

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les PME et les principaux fournisseurs sur le marché de l’hydrogène bleu ?

Quelle région a les investissements les plus élevés sur le marché de l’hydrogène bleu?

Quelles sont les dernières recherches et activités sur le marché Hydrogène bleu?

Qui sont les principaux acteurs du marché Hydrogène bleu?

Quel est le potentiel du marché de l’hydrogène bleu ?

Obtenez ce rapport à un prix lucratif @ https://www.emergenresearch.com/select-license/347

En guise de conclusion, le rapport offre une vue panoramique du marché de l’hydrogène bleu aux niveaux mondial et régional. Il comprend des données statistiques clés et des faits vérifiés par l’industrie et évalue en profondeur la taille, la part et le volume du marché de l’industrie Hydrogène bleu pour prévoir la même chose sur 2020-2028.

Explorez les rapports connexes d’Emergen Research :

Marché des appareils de surveillance de la pression

artérielle

Marché du renseignement sur les menaces

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/threat-intelligence-market

Marché de l’électrophorèse

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/electrophoresis-market

Marché des colorants de diapositives

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/slide-stainers-market

Marché des services DNS gérés

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/managed-dns-service-market

Marché de la collecte de sang

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/blood-collection-market

Marché des haut-parleurs intelligents

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/smart-speaker-market

Marché du système de gestion d’entrepôt

https://www.google.bj/url?q=https://www.emergenresearch.com/industry-report/warehouse-management-system-market

À propos d’Emergen Research

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes.

Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.