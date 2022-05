Taille du marché de l’huile de CBD, croissance, part, demande émergente, applications | Gaia Herbs, ENDOCA, Diamant CBD, NuLeaf Naturals, LLC

DBMR a récemment présenté la taille du marché mondial de l’huile de CBD, la part de l’industrie, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2028 étude avec un aperçu approfondi, décrivant la portée du produit / de l’industrie et élabore les perspectives et l’état du marché jusqu’en 2028. Le marché mondial de l’huile de CBD explore une étude efficace sur diverses sections de l’industrie telles que les opportunités, la taille, la croissance, la technologie, la demande et la tendance de haut niveau joueurs. Il fournit également des statistiques clés du marché sur le statut des fabricants, une source précieuse de conseils, d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Ce rapport présente les dernières tendances des marchés mondiaux et régionaux sur tous les paramètres critiques, notamment la technologie, les approvisionnements, la capacité, la production, les bénéfices, les prix et la concurrence. La croissance du marché de l’huile de CBD a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, mais le dernier scénario COVID et le ralentissement économique ont complètement changé la dynamique du marché.

Le marché mondial de l’huile de CBD devrait croître de 38,4 % avec des facteurs tels que l’augmentation de la consommation d’huile de CBD dans les industries médicales et cosmétiques.

Le marché de l’huile de CBD a montré une pénétration exceptionnelle dans des pays comme les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon. L’utilisation croissante de l’huile de CBD augmente la pénétration dans les pays développés. Dans les pays en développement, demande croissante de suppléments protéiques à haute teneur énergétique.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial de l’huile de CBD

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’huile de CBD dans la région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe. Les leaders du marché sont Aurora Cannbis, Iodiol International Inc. et IriHemp, qui représentent une part de marché estimée à environ 35 %. à 38% en Amérique du Nord. La société a obtenu des ventes exceptionnelles grâce à sa large gamme d’huiles de CBD qui ont un large éventail d’applications dans le secteur de l’encre.

Principaux fabricants du marché de l’huile de CBD:

Herbes de Gaïa

ENDOCA

Diamant CBD

NuLeaf Naturals, LLC

CV Sciences, Inc.

ConnOils LLC

Marijuana médicale, Inc.

BIOSCIENCES DE LA FEUILLE

IrieCBD

PureKana

Chaman américain CBD

Croissance de la canopée

Elixinol Global Limited

Kazmira

Emblème CANNABIS

Aphria Inc.

Curafeuille

…….

Segmentation clé :

Par type (dominant THC, dominant CBD, à base de marijuana et à base de chanvre)

Par type de produit (original et mélangé), catégorie de produit (non aromatisé et aromatisé)

Par application (aliments et boissons, soins personnels/cosmétiques, produits pharmaceutiques et nutraceutiques et application industrielle)

Par canal de distribution (direct et indirect)

La portée géographique des produits est également prise en compte méthodiquement pour les grandes zones mondiales telles que l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique.

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Portée du marché mondial de l’huile de CBD et taille du marché

Le marché mondial de l’huile de CBD est segmenté en six segments notables qui sont basés sur le type, la procédure, l’âge du patient, le type de rayonnement, l’application et l’utilisateur final.

Sur la base du type, le marché est segmenté en produits et services

Sur la base de la procédure, le marché est segmenté numérique et conventionnel

