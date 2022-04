Taille du marché de l’huile blanche, opportunités, analyse des revenus, pour 2021-2027 | Rapports et données

Selon un nouveau rapport de Reports and Data, le marché mondial de l’huile blanche devrait atteindre 6,4 milliards de dollars d’ici 2027. La popularité croissante des produits de soins personnels dans le monde a stimulé la croissance de l’huile blanche. L’augmentation de l’application du composé organique dans diverses industries d’utilisation finale a encouragé sa croissance, principalement l’impulsion de l’industrie cosmétique et pharmaceutique. Cela trouve sa vaste utilisation dans les pneus, les caoutchoucs, les parfums, les textiles, les adhésifs et d’autres secteurs, y compris l’agriculture.

Le marché de l’huile blanche a également trouvé diverses applications dans les domaines pharmaceutique et alimentaire en tant que traitement de l’huile. La demande pour ces produits devrait augmenter dans les années à venir en raison de son utilisation dans les cosmétiques ainsi que dans la production pharmaceutique. Ainsi, une augmentation des activités de soins personnels et de mode de vie luxueux partout dans le monde, et l’expansion de la production de médicaments stimuleront la demande du marché.

Des réglementations gouvernementales strictes concernant l’impact du marché de l’huile blanche sur l’environnement et les préoccupations concernant les risques humains moindres devraient limiter la croissance du marché. Cependant, une augmentation de la recherche et du développement pour une application d’huile blanche plus sûre devrait offrir des opportunités de croissance aux fournisseurs du marché. Une spécification de produit plus étroite est également une contrainte potentielle.

Les principales entreprises opérant dans l’industrie et décrites dans le rapport sont :

Petro-Canada, ExxonMobil Corporation, Sinopec Petroleum & Chemical Corporation, Sonneborn LLC, BP ​​LLC (British Petroleum), Royal Dutch Shell Plc et Renkert Oil, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les produits du marché de l’huile blanche sont utilisés dans l’industrie pharmaceutique et se sont avérés utiles dans la fabrication de pneus, de caoutchouc et de textile. Les adultes soucieux d’avoir une hygiène personnelle sont les principaux consommateurs de soins personnels, de cosmétiques et de parfums. Il est également utilisé dans les industries alimentaires dans une large gamme de produits allant des boissons aux matériaux prêts à consommer. Le secteur pharmaceutique devrait croître avec un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Actuellement, l’huile blanche est produite à partir de la distillation du pétrole brut. Alors que les prix du pétrole augmentent assez rapidement, le phénol, en tant que dérivé du pétrole, a également augmenté son taux. Cependant, la chute drastique actuelle de la quantité de pétrole pendant la crise du COVID-19 peut propulser la demande de production d’huile blanche par le phénol.

L’huile blanche est principalement utilisée dans les pneus et le caoutchouc ainsi que dans l’industrie des polymères. Le nombre croissant d’automobiles dans le monde augmente la montée en puissance du marché de l’huile blanche. On estime qu’il augmentera à un TCAC de 3,3 % au cours de l’année prévue.

Les utilisations répandues des produits pharmaceutiques dans les régions européennes et asiatiques stimulent la demande dans la région. La prise de conscience de l’hygiène personnelle et du toilettage, des activités de nettoyage sur le continent crée une demande massive de produits de soins personnels. L’Inde, la Chine, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la France étaient les principaux consommateurs du produit commercialisé.

Au cours des dernières années, l’industrie chimique et des matériaux a observé une transformation numérique rapide, des innovations et des progrès dans le traitement chimique, la mondialisation, la durabilité et le développement d’une chaîne d’approvisionnement robuste. L’incidence croissante des incertitudes dans la production et le développement de produits chimiques a encore accru l’attention portée aux solutions de gestion des risques. L’industrie chimique et des matériaux fournit des matières premières à un certain nombre d’industries d’utilisation finale telles que la pétrochimie, les solvants, la fabrication et la construction, et les soins de santé, entre autres. L’intégration croissante des technologies de pointe dans les processus de fabrication et de production, ainsi que l’accent mis sur la production de produits chimiques et de matériaux respectueux de l’environnement, devraient en outre révolutionner le marché de l’huile blanche au cours de la période de prévision.

Le rapport offre en outre des informations clés sur les alliances stratégiques et les entreprises entreprises par des entreprises clés du marché pour répondre à la demande mondiale croissante, capitaliser sur des opportunités lucratives et acquérir une assise solide sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords.

Perspectives d’application :

Soins personnels

Peintures et revêtements

Pneus et caoutchoucs

Produits pharmaceutiques

Adhésifs

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni , Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite , Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

