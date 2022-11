Taille du marché de l’extrusion alimentaire, croissance de l’industrie mondiale, statistiques, tendances, analyse des revenus Tendances et prévisions de l’industrie 2028

Le marché mondial de l’extrusion alimentaire devrait croître à un TCAC de 5,10 % au cours de la période de prévision 2021-2028, analysé par Data Bridge Market Research. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, l’augmentation de la demande d’aliments transformés, la sensibilisation accrue des consommateurs aux aliments à haute valeur nutritionnelle et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs contribuant à la croissance de le marché de l’extrusion alimentaire.

L’extrusion dans l’industrie alimentaire fait référence à la transformation de matières premières végétales. L’ extrusion d’aliments augmente la digestibilité de divers composants végétaux, tels que l’amidon et les protéines. Le procédé d’extrusion alimentaire améliore la qualité et la digestibilité du produit alimentaire. En d’autres termes, l’extrusion alimentaire est un processus de mélange, d’écoulement de fluide, de déformation, de caramélisation, de réduction de la taille des particules, de cisaillement, de fusion, de plastification et de mise en forme. La nourriture extrudée est coupée à une taille spécifique avec une lame.

Les principaux acteurs du marché couverts dans ce rapport sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’extrusion alimentaire sont Solvay, Stepan Company, Xylem, Trojan Technologies Group ULC., Evonik Industries AG, FINK TEC GmbH, Universal Robina Corporation., NEOGEN Corporation., Evoqua Water Technologies LLC, AMERICAN INTERNATIONAL EXTRUSION. , Mondelēz International., Lindquist Machine Corporation, Calbee, Frito-Lay North America, Inc., Bühler AG, Triott Group, Coperion GmbH, The Bonnot Company, Flexicon Corporation et Akron Tool & Die Co., Inc. et des acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Mercado de extrusión de alimentos: el análisis regional incluye:

Asia Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá).

América del Sur (Brasil, etc.)

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto).

Se establece una descripción general integral, un panorama competitivo y un análisis estratégico de los desarrollos actuales, las competencias básicas y la viabilidad de inversión del mercado Extrusión de alimentos. Se enumeran los análisis de uso, valor, precio de venta, importación y exportación de diferentes regiones de 2020 a 2027. Se explica el volumen de producción, los ingresos, el margen bruto y el precio unitario en diferentes regiones. En términos de estado de utilización del mercado de extrusión de alimentos, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, MEA, Sudáfrica y el resto del mundo se muestran en términos de volumen de utilización, valor, precio de venta e importación y exportación. Especificaciones, materias primas,

Atracción del informe de mercado de extrusión de alimentos: –

Las últimas dinámicas de mercado, tendencias de desarrollo y oportunidades de crecimiento se presentan junto con las barreras de la industria, las amenazas de desarrollo y los factores de riesgo.

Los datos de mercado de Extrusión de alimentos pronosticados ayudarán en el análisis de factibilidad, la estimación del tamaño del mercado y el desarrollo.

El informe sirve como una guía completa para el microseguimiento de todos los puntos clave del mercado Extrusión de alimentos.

Una visión concisa del mercado ayudará en la comprensión.

Una visión de mercado competitiva del mercado Extrusión de alimentos ayudará a los jugadores a hacer el movimiento correcto.

Aspectos destacados del informe:

Evaluación integral del mercado matriz

La evolución de aspectos importantes del mercado.

Investigación de segmentos de mercado en toda la industria

Evaluar el valor de mercado y el volumen en años pasados, presentes y esperados

Evaluación de cuota de mercado

Investigación del sector industrial de nicho

El enfoque táctico de los líderes del mercado

Estrategias rentables para ayudar a las empresas a fortalecer sus posiciones en el mercado

