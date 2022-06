Taille du marché de l’externalisation informatique de la santé 2022 – Tendances du secteur, demande croissante, structure des coûts, développements et prévisions 2029

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial de l’externalisation informatique de la santé des informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport sur le marché de l’externalisation informatique de la santé vise à offrir aux entreprises une opportunité de reconnaître les tendances modernes, la taille du marché, la croissance, la part, les segments, les fabricants et les technologies, la future feuille de route et les prévisions 2029. L’étude est segmentée par pays majeurs et émergents à fort potentiel et élabore des informations qualitatives et quantitatives, y compris la répartition de la taille du marché par chiffre d’affaires et volume (le cas échéant). Pour atteindre les prévisions de la taille du marché et l’estimation de la croissance, diverses mesures importantes sont prises en compte, telles que l’analyse SWOT des acteurs, tous les développements récents, les lancements à venir, les coentreprises, les fusions et les accusations d’acteurs pertinents de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse la croissance du marché de l’externalisation de l’informatique de santé à un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché de l’externalisation informatique de la santé:

Le marché de la santé est confronté à un défi majeur et émergent du marché de la santé pour freiner la hausse du coût des soins de santé alors qu’il passe aux technologies et services de gestion. Les prestataires de soins de santé devraient dominer le marché dans les délais de prévision et croître avec le TCAC le plus élevé ; en effet, le changement de paradigme entre les fournisseurs de technologie de soins de santé, la loi de protection abordable et le modèle de remboursement basé sur la valeur stimulera la croissance du marché de l’externalisation de l’informatique de santé en tant que fournisseur en pleine croissance sur le marché de l’informatique de santé. L’augmentation des besoins croissants en solutions informatiques intégrées pour la santé est également un facteur déterminant pour le marché.

La perte de confidentialité et les ruptures de données sont les principaux facteurs qui entravent la croissance du marché. De plus, l’absence d’une plate-forme standard pour gérer et stocker les données devrait entraver la croissance du marché. La réduction des coûts d’exploitation contribue à développer le marché de l’externalisation et à créer d’énormes opportunités pour les différents acteurs du marché. L’indisponibilité de travailleurs qualifiés pour l’imagerie médicale ou des services similaires s’avère également être un obstacle majeur au marché.

Le rapport sur le marché de l’externalisation informatique de la santé à grande échelle est le résultat des modèles de meilleures pratiques, d’une analyse de marché complète et de méthodologies de recherche avec lesquels il atteint une segmentation et des informations parfaites sur le marché. Les études de marché réalisées dans ce rapport sont très attentives aux entreprises qui les aident à prendre de meilleures décisions et à développer de meilleures stratégies en matière de production, de marketing, de vente et de promotion. Pour faire du rapport d’étude de marché sur l’externalisation informatique des soins de santé un rapport exceptionnel, les outils et techniques les plus récents et les plus avancés ont été utilisés afin que le client obtienne le maximum d’avantages.

Segmentation clé de l’industrie mondiale de l’externalisation de l’informatique de santé

segments de marché

Par type de produit (marché de l’externalisation HCIT, payeur, opérationnel, sciences de la vie, infrastructure)

Par utilisateur final (système de fournisseur de soins de santé, assurance maladie, biotechnologie, pharmaceutique, organisation de recherche clinique (CRO), autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’externalisation informatique de la santé est:

Mckesson Corporation

Santé relutive, In

HCL Technologies, Inc.

Anthelio Healthcare Solutions

Hewlett-Packard

Accenture Plc.

Cognizant Technology Solutions

Dell, Inc.

IBM Corporation

Infosys Limited

Siemens Healthcare

Tata Consultancy Services, Ltd

Wipro

……

Étendue et taille du marché de l’externalisation informatique de la santé en Amérique du Nord

Le marché nord-américain de l’externalisation de l’informatique de santé est segmenté en fonction du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain de l’externalisation de l’informatique de santé est segmenté en marché d’externalisation du fournisseur HCIT, payeur, opérationnel, sciences de la vie et infrastructure.

Basé sur l’utilisateur final, le marché nord-américain de l’externalisation de l’informatique de santé est segmenté en système de fournisseur de soins de santé, assurance maladie, biotechnologie, pharmaceutique, organisation de recherche clinique (CRO) et autres.

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud) Réponses aux

questions clés

– Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et le dimensionnement du marché mondial de l’externalisation informatique de la santé?

– Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de l’externalisation informatique de la santé?

– Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de l’externalisation informatique de la santé?

– Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial de l’externalisation informatique de la santé?

– Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de l’externalisation informatique de la santé :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché de l’externalisation informatique de la santé

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché de l’externalisation informatique de la santé.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de l’externalisation de l’informatique de santé

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché de l’externalisation informatique de la santé Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de l’externalisation informatique de la santé qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Healthcare IT Outsourcing Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de décision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.