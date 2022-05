Taille du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord, part, croissance, par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement, aperçu régional et analyse d’impact Covid-19 jusqu’en 2028

Le rapport d’enquête sur le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord a été généré avec la collecte et l’évaluation systématiques d’informations sur le marché pour l’industrie qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse de la concurrence. Il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur un marché de niche. Une brillante équipe d’analystes, d’experts, de statisticiens, de prévisionnistes et d’économistes a travaillé avec rigueur pour générer un rapport de marché de recherche avancé et complet.

Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 114 131,09 millions USD d’ici 2028 contre 46 676,11 millions USD en 2020. L’incidence croissante des infections chroniques, l’acceptation de l’utilisation d’appareils non invasifs et l’augmentation des dépenses de santé seront probablement les principaux moteurs qui propulsent la demande du marché au cours de la période de prévision.

TOP ACTEURS CLÉS du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord

SGS SA

TOXICON

Rythme analytique

Groupe Intertek plc

WuXi AppTech

NAMSA

Services précliniques américains, LLC.

Sterigenics US, LLC – Une entreprise de Sotera Health

Laboratoires Charles River

Célestica Inc.

Creganna

FLEX LTD.

Heraeus Holding

Integer Holdings Corporation

Systèmes Nortech, Inc.

Plexus Corp

Société Sanmina

EUROFINS SCIENTIFIQUE

Connectivité TE

ICÔNE SA

Parexel International Corporation

Développement de médicaments Labcorp

Tecomet, Inc.

IQVIA

Jabil Inc.

Synéos Santé

PROVIDIEN LLC

Cekindo Business International

Est/Ouest Industries, Inc.

TÜV SÜD

Scénario de marché du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord

Le besoin croissant de services de santé de qualité est motivé par le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. La fabrication sous contrat de dispositifs médicaux est l’assemblage sous-traité d’un dispositif médical pour le marché médical. Afin d’accomplir une fabrication récurrente, les partenaires de fabrication sous contrat peuvent être utilisés par les entreprises de dispositifs médicaux et bénéficier d’une efficacité des coûts, d’une chaîne d’approvisionnement rationalisée, d’un alignement logistique et bien d’autres encore pour garantir que toutes les exigences de l’industrie sont satisfaites tout en leur permettant de livrer des produits commerciaux. au marché.

Comme les cycles de vie des produits sont courts, les fabricants de dispositifs médicaux dépendent profondément de l’innovation et des technologies de pointe pour se développer sur le marché super tendance. Certaines des innovations sur les marchés de l’externalisation des dispositifs médicaux comprennent la R&D externalisée sur les dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux portables, l’approche centrée sur le patient, les bilans de santé robotiques et la chirurgie robotique, ce qui conduit souvent à une efficacité accrue, à une amélioration du rendement, à une qualité améliorée et à une réduction du WIP (travail en progrès) tout en réduisant les risques commerciaux et en accélérant l’entrée sur le marché des produits. Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux a augmenté à un rythme rapide, ce qui a entraîné une amélioration de l’efficacité organisationnelle, des cycles de développement de produits plus courts et un meilleur accès à la haute technologie.

Cependant, des facteurs tels que les changements de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) : 13485, un cadre réglementaire strict, la perturbation de la gestion de la chaîne d’approvisionnement due à une pandémie entravent la croissance du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. D’autre part, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’utilisation des dispositifs médicaux d’intervention (DMI) constituent des opportunités pour la croissance du marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux. L’augmentation des alternatives de services et le problème de conformité avec l’externalisation sont les défis auxquels est confronté le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux.

Le rapport sur le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Couverture du rapport-

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porter pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

Portée et taille du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux en Amérique du Nord

Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en fonction des services, du produit, du type de dispositif, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des services, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en assurance qualité, services d’affaires réglementaires, services de conception et de développement de produits, services de test et de stérilisation de produits, services de mise en œuvre de produits, services de mise à niveau de produits, services de maintenance de produits, services de matières premières, services médicaux services d’équipements électriques, fabrication sous contrat et caractérisation de matériaux et de produits chimiques. En 2021, le segment de la fabrication sous contrat devrait dominer le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux en raison de la non-disponibilité des machines, de la main-d’œuvre, des installations et des dépenses élevées pour la fabrication de dispositifs médicaux dans différentes régions du monde.

Sur la base du produit, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en produits finis, en électronique et en matières premières. En 2021, le segment des produits finis devrait dominer le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux à travers le monde pour traiter les patients.

Sur la base du type de dispositif, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en classe I, classe II et classe III. En 2021, le segment de classe I devrait dominer le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux à travers le monde pour traiter les patients atteints de maladies chroniques.

Sur la base des applications, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en cardiologie, imagerie diagnostique, orthopédie, DIV, chirurgie ophtalmique, générale et plastique, administration de médicaments, soins dentaires, endoscopie, soins du diabète et autres. En 2021, le segment de la cardiologie devrait dominer le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux en raison de la demande croissante de dispositifs médicaux de cardiologie à travers le monde pour traiter les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en petite entreprise de dispositifs médicaux, moyenne entreprise de dispositifs médicaux et grande entreprise de dispositifs médicaux et autres. En 2021, le segment des petites entreprises de dispositifs médicaux devrait dominer le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux en raison du nombre croissant de petites entreprises de dispositifs médicaux dans un pays en développement.

Analyse au niveau du pays du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux

Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux est segmenté en fonction des services, du produit, du type de dispositif, de l’application et de l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis dominent l’externalisation des dispositifs médicaux dans la région Amérique du Nord en raison de la présence de services d’externalisation médicale approuvés par la FDA, de l’augmentation des plaies chroniques et de l’augmentation de la population âgée.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le potentiel de croissance de l’externalisation des dispositifs médicaux dans les économies émergentes et les initiatives stratégiques des acteurs du marché créent de nouvelles opportunités sur le marché mondial de l’externalisation des dispositifs médicaux

Le marché de l’externalisation des dispositifs médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans une industrie particulière avec les ventes de dispositifs de débridement des plaies, l’impact de l’avancement de l’externalisation des dispositifs médicaux et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché de l’externalisation des dispositifs médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Externalisation des dispositifs médicaux

Le paysage concurrentiel du marché de l’externalisation des dispositifs médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise liée au marché de l’externalisation des dispositifs médicaux.

