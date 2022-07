Taille du marché de l’épinéphrine, part, analyse de l’industrie et prévisions mondiales jusqu’en 2028

Le lancement croissant de produits d’épinéphrine génériques rentables, l’incidence croissante de l’anaphylaxie et la demande croissante d’injections d’épinéphrine pour traiter l’arrêt cardiaque et l’asthme sont des facteurs clés de la croissance du marché.

La taille du marché mondial de l’épinéphrine devrait atteindre 4,76 milliards de dollars d’ici 2028 CAGR de 8,7 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la demande d’auto-injecteurs en raison de leur administration rapide dans les situations d’urgence, l’augmentation de l’incidence des réactions allergiques graves et des chocs anaphylactiques, ainsi que les progrès technologiques des injecteurs d’épinéphrine sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’épinéphrine est largement utilisée pour rétablir le rythme cardiaque, contrôler l’asthme et traiter les réactions allergiques potentiellement mortelles. Il s’agit également d’un facteur clé qui stimule la demande de produits à base d’épinéphrine et devrait contribuer à la croissance du marché à l’avenir.

L’épinéphrine, ou adrénaline, est une hormone et un neurotransmetteur ayant des activités de vasoconstriction, de réduction de la pression intraoculaire et de bronchodilatation. L’épinéphrine est l’un des agents les plus largement utilisés car elle peut fonctionner à la fois comme médicament et comme hormone. L’épinéphrine a été approuvée par la FDA pour le traitement des réactions d’hypersensibilité de type 1, des arrêts cardiaques et des crises d’asthme et a également plusieurs utilisations hors AMM. L’épinéphrine joue un rôle important dans la réaction de combat ou de fuite en augmentant le flux sanguin vers les muscles. En fonction du diagnostic, l’administration d’épinéphrine varie car elle peut être administrée par voie intraveineuse, par injection dans les muscles, par inhalation ou par injection juste sous la peau.

Les principales entreprises décrites dans le rapport sont

Abbott Laboratories, Lincoln Medical, Ltd., Mylan, Inc., Sanofi SA, Amedra Pharmaceuticals LLC et ALK Abello A/S.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les positions financières et les défis et limites existants du marché de l’épinéphrine.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Segmentation du marché de l’épinéphrine basée sur les types :

Type Outlook (Revenu, USD Million ; Volume, Tons, 2018-2028)

Auto-injecteur d’

épinéphrine Seringue préremplie d’épinéphrine

Autres

Application Outlook (Revenu, USD Million ; Volume, Tonnes, 2018-2028)

Anaphylaxie

Autres

Quelques points saillants du rapport :

segment des auto-injecteurs d’épinéphrine devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d’auto-injecteurs préremplis en raison de sa réponse rapide, lancement de produits d’épinéphrine génériques abordables et innovations dans les auto-injecteurs.

Le segment de l’anaphylaxie devrait représenter une part importante du marché mondial en raison de l’incidence croissante des réactions allergiques anaphylactiques et du nombre croissant de personnes sensibles aux allergies. L’épinéphrine est l’approche de traitement primaire pour l’anaphylaxie.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial en raison du nombre croissant de personnes souffrant d’allergies alimentaires potentiellement mortelles, de l’augmentation des maladies chroniques dues aux allergies, de la présence d’établissements de santé robustes et du lancement rapide d’injections et de produits d’épinéphrine avancés. .

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

