Taille du marché de l’énergie éolienne, croissance, tendances, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, demande, scénario commercial et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial de l’énergie éolienne atteindra 167,15 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’urbanisation rapide associée à la demande croissante d’électricité dans les économies en développement. Les initiatives croissantes du gouvernement visant à accroître l’adoption de sources durables de production d’énergie telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne afin de réduire les niveaux d’émission et d’améliorer la qualité de l’air devraient stimuler la croissance du segment.

L’émergence de plates-formes technologiquement avancées, alimentées par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, aide les utilisateurs à contrôler leur énergie et à réduire les risques en donnant des informations préalables sur les défaillances du système. Les investissements croissants dans la recherche et le développement pour la production d’énergie solaire et éolienne technologiquement avancées ont entraîné la rentabilité des systèmes. Les progrès technologiques dans les éoliennes ont entraîné une augmentation de la capacité des éoliennes, réduit le poids des pièces de l’éolienne et rendu les pales plus solides et plus durables, ce qui a augmenté la demande pour le d’énergie éolienne .

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Nordex SE, Acciona, Goldwind, General Electric, Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy, SA, Sinovel Wind Group , Suzlon Energy Limited, ENERCON GmbH et Dongfang Electric Corporation, ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

En février 2019, Vestas a conclu un partenariat avec un fournisseur de services de fabrication local, Marand Precision Engineering, pour l’installation d’assemblage d’éoliennes à Geelong. Le partenariat aidera Vestas à étendre son assemblage d’éoliennes dans le secteur des énergies renouvelables de Victoria.

Les parcs éoliens terrestres détenaient la plus grande part de marché de 60,5% en 2019. Les avantages des parcs éoliens terrestres, tels que de faibles coûts de maintenance, une intégration et des fondations moins chères, et un accès et des opérations plus faciles, ont entraîné une augmentation de la demande pour le onshore parcs éoliens.

Le segment industriel devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 7,1 % au cours de la période de prévision en raison des préférences croissantes des industries envers des sources d’énergie plus propres afin de réduire leur dépendance à la production d’électricité à base de combustibles fossiles.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’énergie éolienne sur la base de l’emplacement, de l’application et de la région :

perspectives d’emplacement (revenu, milliards USD ; 2017-2027 )

offshore

onshore

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

commerciale

industrielle

résidentielle

l’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché de l’énergie éolienne:

le rapport fournit des détails sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités, défis, perspectives de croissance, limites et menaces.

Le rapport contient des détails sur les principales entreprises, le portefeuille de produits ainsi que les spécifications, l’évaluation de la production et les parts de marché

Évaluation des principales tendances actuelles et émergentes des marchés et des perspectives de croissance

Il propose également des estimations fondées sur la recherche pour la période de prévision de huit ans, principalement pour estimer la croissance potentielle du

marché aperçu de l’industrie en ce qui concerne la recherche et le développement, les avancées technologiques et le développement

de produits Évaluation approfondie des matières premières en amont, des acheteurs en aval, des demandes et du scénario de marché actuel

