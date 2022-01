Taille du marché de l’encodeur, tendances de l’industrie, opportunités commerciales, stratégies, analyse des principaux acteurs et prévisions 2027

L’évaluation du marché potentiel pour un nouveau produit, le savoir-faire de la réaction du consommateur pour un produit particulier, la détermination des tendances générales du marché, la connaissance des types de clients, l’identification de la dimension du problème de marketing et de nombreuses autres portées sont soigneusement évalués via le rapport commercial du marché de l’encodeur . Toutes les données, statistiques et informations collectées dans le rapport ont été étudiées et analysées avec les outils et techniques démontrés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Des solutions expertes combinées à des capacités potentielles préparent le rapport d’étude de marché sur les codeurs à surpasser les performances de l’industrie des codeurs.

Le marché des codeurs connaît une croissance avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 048,23 millions de dollars d’ici 2027.

Scénario de marché

Selon Data Bridge Market Research, le marché de l’encodeur en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Le leader du marché est OMRON Corporation, qui détient une part de marché estimée d’environ 62 % à 78 % dans la région Asie-Pacifique. L’entreprise a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à ses activités d’automatisation industrielle, de composants électriques et mécaniques et de soins de santé. Le marché assiste à une intégration continue des produits et à l’expansion de leurs activités sur le marché.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché des codeurs a été segmenté en linéaire et rotatif. En 2020, le segment rotatif domine le marché des encodeurs en raison de l’augmentation de la consommation des véhicules, ce qui crée une demande importante pour les encodeurs dans l’industrie automobile. De plus, l’adoption croissante de la technologie d’automatisation stimule la croissance du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des codeurs a été segmenté en contact et sans contact. En 2020, le segment des contacts domine le marché des encodeurs car ils offrent une meilleure précision dans les environnements difficiles avec une durée de vie améliorée.

Sur la base de la sortie, le marché des codeurs a été segmenté en analogique et numérique. En 2020, le segment numérique domine le marché des encodeurs, car les encodeurs numériques offrent une visibilité améliorée et plus de précision pour le contrôle de mouvement qui stimule la croissance du segment.

Sur la base de la conception, le marché des codeurs a été segmenté en codeurs à arbre plein et codeurs à arbre creux. En 2020, les codeurs à arbre creux détiennent la plus grande part de marché, car la demande croissante de codeurs à arbre creux pouvant supporter des capacités de charge élevées dans les secteurs industriel, éolien, pétrolier et gazier et d’autres augmente la croissance du segment.

Sur la base de la taille, le marché des codeurs a été segmenté en moins de 30 mm, 31 mm – 70 mm, 71 mm – 100 mm et plus de 100 mm. En 2020, le segment 31 mm – 70 mm domine le marché des codeurs car ils offrent précision, fiabilité et performances améliorées pour les machines.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des codeurs a été segmenté en secteurs industriel, automobile, aérospatial, pétrole et gaz, aliments et boissons, impression, électronique grand public, textile, médical et autres. En 2020, le segment industriel représentait la plus grande part de marché, car une forte pénétration de l’industrialisation et un grand nombre d’industries manufacturières créent une demande pour les encodeurs grâce auxquels le segment industriel domine le marché.

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des codeurs sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des encodeurs sont Rockwell Automation, Inc., Dynapar (une filiale de Fortive), OMRON Corporation, Baumer, ifm electronic gmbh, Sensata Technologies, Inc., FAULHABER MICROMO, LLC, Pilz GmbH & Co. KG , YUEQING YUMO ELECTRIC CO.,LTD, Hans Turck GmbH & Co. KG, Hengstler GmbH (filiale de Fortive), POSIC SA, Micronor LLC (filiale de Photon Control Inc.), Wachendorff Automation GmbH & Co. KG, Renishaw plc, HEIDENHAIN, Celera Motion (une filiale de Novanta Inc.), maxon motor ag, HONTKO CO., LTD., FRABA BV, Pepperl+Fuchs SE et SIKO GmbH parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Introduction du codeur et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des codeurs, par type

Chapitre 5 Marché des encodeurs, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des codeurs par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des codeurs en Amérique du Nord par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des codeurs en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des codeurs en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des encodeurs au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des codeurs en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des codeurs

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

