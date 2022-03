Taille du marché de l’emballage sous blister pharmaceutique, état du marché, facteurs d’influence, concurrence, analyse SWOT, perspectives et prévisions pour 2029

Le rapport d’activité du marché Emballage sous blister pharmaceutique fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. stratégies. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le document sur le marché des emballages sous blister pharmaceutiques a été élaboré avec la bonne utilisation d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

L’attention sur les acteurs écrasants Schott (Allemagne), Amcor plc (Suisse), Dow (États-Unis), AptarGroup, Inc., (États-Unis), Klöckner Pentaplast (Allemagne), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis), Berry Global Inc. (États-Unis), Honeywell International, Inc. (États-Unis), ACG (Inde), Nipro (Japon), Gerresheimer AG (Allemagne), Catalent Inc., (États-Unis) et WestRock Company (États-Unis), entre autres.

Au cours de la dernière décennie, le paysage du marché mondial a radicalement changé et cette période a été cruciale pour l’industrie pharmaceutique. Jusqu’au milieu des années 1990, les États-Unis, l’Europe et le Japon fournissaient 90 % des API (Active Pharmaceutical Ingredients) mondiaux. Cependant, au cours des dix dernières années, l’évolution des grappes de marchés, les problèmes commerciaux et l’évolution des bases de fabrication ont déplacé l’attention vers la région Asie-Pacifique. Selon une étude récente, la Chine fabrique plus de 40 % de tous les API dans le monde ; cependant, l’Inde et la Chine sont les principales sources, représentant plus de 75 % des importations d’IPA aux États-Unis.

Le marché mondial des emballages sous blister pharmaceutiques était évalué à 6,55 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 10,39 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,60% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « chlorure de polyvinyle (PVC) » représente le plus grand segment de matériaux sur le marché des emballages sous blister pharmaceutiques en raison de sa légèreté, de son faible coût, de ses excellentes propriétés barrières et de sa nature inerte.

L’emballage d’un produit pharmaceutique est un composant essentiel. L’emballage est fréquemment utilisé dans la distribution, le dosage et l’administration de produits pharmaceutiques. L’emballage sous blister est le type d’emballage le plus durable de l’industrie pharmaceutique, car il protège divers produits pharmaceutiques contre des facteurs tels que l’air, l’humidité et l’humidité, qui peuvent provoquer une contamination s’ils entrent en contact avec eux. Il est très populaire car il protège les médicaments, améliore l’observance du dosage et est facile à personnaliser pour s’adapter à la conception du produit.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives 10,39 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,60 % Segments couverts Par type de produit (clamshell, cardé), type de technologie (formage à froid, thermoformage), matériau (polyéthylène téréphtalate (PET, PETE, PETG ou polyester), polyéthylène haute densité (HDPE), chlorure de polyvinyle (PVC), polyéthylène basse densité (LDPE ), Aluminium, Papier et Carton), Application (Comprimés, Gélules, Poudres, Dispositifs Médicaux) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Schott (Allemagne), Amcor plc (Suisse), Dow (États-Unis), AptarGroup, Inc., (États-Unis), Klöckner Pentaplast (Allemagne), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis), Berry Global Inc. (États-Unis), Honeywell International, Inc. (États-Unis), ACG (Inde), Nipro (Japon), Gerresheimer AG (Allemagne), Catalent Inc., (États-Unis) et WestRock Company (États-Unis)

