Taille du marché de l’électrophorèse, paysage concurrentiel, analyse des revenus, 2020-2028

La taille du marché mondial électrophorèse devrait atteindre 4,21 milliards USD en 2028 à un TCAC stable de 5,8 %, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante du cancer, des maladies infectieuses et des troubles génétiques, et l’augmentation des investissements dans la recherche sur les techniques de protéomique, de génomique et d’électrophorèse sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. En outre, l’attention croissante portée à la recherche industrie-université et l’application croissante de l’électrophorèse capillaire avec spectroscopie de masse sont d’autres facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché mondial de l’électrophorèse. L’électrophorèse est également connue sous le nom de processus de cataphorèse.

L’augmentation des investissements dans les activités de recherche biotechnologique et pharmaceutique est un facteur majeur alimentant la croissance des revenus du marché mondial de l’analyse par électrophorèse.

Elle implique la séparation et la migration des particules dans un fluide à l’aide d’un courant électrique. Le mouvement des particules ioniques dépend de la taille, de la forme, de la charge électrique et de la température des particules pendant le processus d’électrophorèse et est constant dans des conditions électrophorétiques spécifiques telles que la force ionique, la viscosité, la valeur du pH, la taille des pores et d’autres paramètres électriques.

Dans ce procédé, différents types de gels sont utilisés sous forme de plaques ou de tubes comme supports. Les plaques de gel sont plus fréquemment utilisées dans les laboratoires de recherche. Les gels d’agarose et de polyacrylamide sont les deux supports les plus couramment utilisés. Le gel d’agarose est largement utilisé lors de l’électrophorèse de l’ADN.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont:

Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad Laboratories, Merck Group, Agilent Technologies, Danaher Corporation, GE Healthcare, PerkinElmer, Harvard Bioscience, Shimadzu Corporation, Sebia

Group espace. L’étude offre un examen détaillé des principaux aspects du marché, des dernières tendances du marché et de la segmentation du marché à l’échelle de l’industrie. La taille du marché électrophorèse a été calculée en termes de valeur et de volume au cours des années de prévision.

Ils se concentrent également sur la présence d’acteurs de premier plan de l’industrie électrophorèse sur les marchés régionaux et les stratégies adoptées par eux générer une croissance durable au cours des années de prévision. L’objectif principal de cette étude est d’offrir une vue d’ensemble de la dynamique du marché, l’évaluation des données historiques, les tendances observées, la valeur et le volume actuels du marché, l’analyse des cinq forces de Porter, l’examen des industries en amont et en aval, les derniers développements technologiques, le coût analyse et le cadre réglementaire efficace dans le secteur en s’appuyant sur des méthodologies de recherche robustes.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028) électrophorèse Réactifs électrophorèse protéique Réactifs acide nucléique Systèmes d’ électrophorèse Logiciel de documentation sur gel



Type d’application Perspectives (Revenus, millions USD ; 2018-2028) recherche Qualité de laControl & Process Validation Diagnostics



End-Use Outlook (Revenus, USD Millions; 2018–2028) Instituts universitaires et de recherche Hôpitaux Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Autres



L’étude fournit une enquête approfondie sur le marché de l’électrophorèse dans les principales régions. Avec l’analyse du marché mondial de l’électrophorèse, les analystes tentent de mettre en évidence les perspectives de croissance que les acteurs du marché tentent de dominer les différents marchés régionaux. Notre équipe prédit avec précision la part de marché, le TCAC, la capacité de production, le taux de consommation, le coût, les revenus et tout autre aspect critique qui influencera la montée des marchés régionaux étudiés dans ce rapport.

Le marché mondial a été classé dans ce rapport comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne et Benelux)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique latine (Brésil, Argentine et Colombie)

Moyen-Orient et Afrique

Parties prenantes clés

– Fournisseurs

– Distributeurs / négociants / grossistes / fournisseurs

– Autorités de réglementation régissant le secteur, y compris les organismes gouvernementaux

– Institutions commerciales de recherche et développement (R&D)

– Importateurs et exportateurs

