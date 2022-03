Taille du marché de l’édition d’éducation numérique, croissance, ventes aux entreprises, prévisions jusqu’en 2028

L’étude de marché de l’édition d’éducation numérique réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

L’édition numérique de l’éducation est l’utilisation des médias numériques pour faire connaître le contenu éducatif. Le contenu est accessible sur différentes pages et est compatible avec différents appareils, tels que les ordinateurs, les smartphones, les ordinateurs de bureau et les tablettes. Ces livres sont appelés livres électroniques, ce qui permet aux étudiants d’avoir accès à des frais de licence spécifiques. Les livres électroniques sont des substituts aux livres imprimés, car ils nécessitent moins de coûts d’impression. Au cours des dernières années, le nombre d’utilisateurs de smartphones a considérablement augmenté.

Le rapport fournit la taille actuelle du marché de Digital Education Publishing, définit les tendances et présente des prévisions de croissance pour neuf ans de 2021 à 2028. 2021 est considérée comme l’année de base et 2021 à 2028 est l’année de prévision pour l’ensemble du rapport. Tous les chiffres du marché pour les revenus sont fournis en dollars américains. Le marché est analysé du côté de l’offre, compte tenu de la pénétration du marché de l’édition numérique d’éducation pour toutes les régions du monde.

La portée du rapport sur le marché de l’édition numérique d’éducation:

« L’analyse du marché mondial de l’édition d’éducation numérique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché de l’édition d’éducation numérique avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’édition d’éducation numérique avec une segmentation détaillée du marché par composant, applications. Le marché mondial de l’édition d’éducation numérique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’édition éducative numérique est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché de l’édition éducative numérique est segmenté en : livre en ligne, magazine en ligne, catalogue en ligne et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en : K-12, enseignement supérieur et entreprise/basé sur les compétences.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Principaux acteurs clés couverts par ce rapport sur le marché de l’édition numérique d’éducation : Cengage, Inc., Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG, Happiest Minds, Houghton Mifflin Harcourt, Macmillan, McGraw-Hill, Oxford University Press, Pearson, RELX Group plc, Scholastic Inc.

Marché de l’édition d’éducation numérique segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

