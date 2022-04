Taille du marché de l’éclairage public solaire, paysage concurrentiel, analyse des revenus, 2027

Reports and Data a récemment publié un dernier rapport intitulé « Global Solar Street Lighting Market Forecast to 2027 » qui offre des informations cruciales sur les tendances commerciales actuelles et émergentes et fournit une analyse approfondie du modèle commercial grâce à une analyse statistique approfondie. Le rapport a été formulé à travers des recherches primaires et secondaires approfondies et offre des informations clés sur les données historiques et actuelles en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance des revenus, les facteurs contribuant à la croissance des revenus, les facteurs limitant la croissance du marché, les menaces et les opportunités, et la vue d’ensemble du marché. Le rapport examine en outre en profondeur les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché pour élargir leur base de consommateurs et gagner en taille de marché.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel du marché mondial pour offrir des informations clés sur les principaux acteurs et leurs plans d’expansion commerciale. Il offre également des informations essentielles sur leur situation financière, leur position mondiale, leur portefeuille de produits, leurs revenus et leurs marges bénéficiaires brutes, ainsi que sur les développements technologiques et de recherche. Il met également en lumière les activités de fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats, les accords, les transactions et les lancements de produits, entre autres. L’étude de recherche déploie des méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir des informations plus approfondies sur les principaux acteurs.

L’industrie des biens de consommation devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’accent croissant mis sur la durabilité, de la pénétration croissante des canaux de commerce électronique et de l’accent croissant mis sur l’amélioration de l’expérience client. Le besoin croissant de réduire les emballages en plastique et la préférence croissante pour les emballages écologiques contribuent également à la croissance des revenus du marché. Les entreprises se concentrent sur la satisfaction des besoins et de la demande des consommateurs pour leur offrir une expérience personnalisée et suivre l’évolution des demandes des consommateurs. La demande croissante d’aliments fonctionnels et l’accent croissant mis sur la santé et le bien-être sont d’autres facteurs clés de la croissance du marché.

Dynamique du marché :

Les biens de consommation courante (FMCG) sont des produits non durables qui sont vendus rapidement à des coûts relativement inférieurs. Les biens de consommation emballés couvrent une variété de segments, y compris les soins pour bébés, les soins de beauté, les soins à domicile, les tissus, les aliments et les boissons, les soins de santé, les soins féminins, les tissus et les serviettes, entre autres. Au milieu de la pandémie de COVID-19, la demande de biens de consommation à évolution rapide tels que les désinfectants, les lavages à main à usage général, les distributeurs et les savons liquides, entre autres, a augmenté de manière exponentielle. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à l’hygiène a stimulé leur demande et s’est traduite par une forte position sur le marché. L’accent croissant mis sur la conception d’un cadre de chaîne d’approvisionnement robuste, l’expansion de la flotte et l’amélioration des chaînes d’approvisionnement multi-produits ont contribué à la croissance de l’industrie des produits de grande consommation. L’augmentation de la consommation de biens de consommation, la disponibilité de biens de haute qualité à des prix abordables et la disponibilité croissante de biens de commodité sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Les entreprises clés du marché explorent des marchés créateurs de valeur et élargissent leur portefeuille de produits avec de nouveaux ajouts de produits et grâce à des innovations approfondies et à l’adoption de nouvelles opportunités de marketing. L’investissement dans les nouvelles technologies et les progrès rapides dans la fabrication pour acquérir une base solide sur le marché sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les principales entreprises opérant dans l’industrie et présentées dans le rapport sont:

Philips Lighting Holding B.V.

Conception Sunna

Urja Global Ltd.

Bridgelux Inc.,

Solar Street Lighting États-Unis

Sol Inc.

Yingli Solaire

Greenshine Nouvelle Energie

VerySol Inc.

Groupe SOKOYO Solar

Su-Kam

En outre, le rapport fournit une évaluation approfondie des segments régionaux qui couvrent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays des principales régions pour fournir des informations cruciales sur la taille du marché, la part de marché, les modèles de consommation, les demandes des consommateurs, les tendances émergentes, la production et la capacité de fabrication, ainsi qu’une analyse approfondie de la croissance du marché pour la période de prévision, 2021-2028.

Segmentation du marché :

Par type

Autonome

Sur le réseau

Par source d’éclairage

LED

Lampe fluorescente

Par demande

Résidentiel

Commercial

Industriel

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique Latine

Moyen-Orient et Afrique

