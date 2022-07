Taille du marché de l’éclairage marin 2028 | Croissance des activités logistiques basées sur l’eau

L’augmentation de l’utilisation des LED et les réglementations plus strictes pour l’industrie maritime en ce qui concerne les feux de sécurité, augmentant la demande d’éclairage économe en énergie conduira le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché – 356,5 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 4,90 %, tendances du marché – Croissance du commerce maritime à travers le monde, augmentation des activités logistiques basées sur l’eau, l’APAC devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision

Le marché de l’éclairage marin était évalué à 356,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 526,2 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 4,90 % TCAC au cours de la période de prévision (de 2018 à 2026). La croissance du marché est principalement tirée par l’augmentation des activités commerciales maritimes , la croissance de l’industrie de la construction navale et la demande croissante de navires de croisière et commerciaux sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, les fluctuations des prix des matières premières peuvent entraver la croissance du marché.

Par application, le segment des compartiments et des services publics devrait croître de manière continue au cours de la période de prévision en raison de son importance dans les applications marines commerciales. Ces lumières sont commandées par des directives pour être faites de matériaux de confirmation de souffle. Les porte-conteneurs et les navires commerciaux sont les principaux utilisateurs de ces éclairages. On estime que les LED détiennent la plus grande part du marché, par technologie, les lampes à diodes électroluminescentes (DEL) ont une durée de vie et une efficacité électrique plus élevées que les lampes halogènes et au xénon. Les chantiers navals du monde entier adoptent des lumières LED car ces lumières sont plus économes en énergie et ont une meilleure luminosité. Par conséquent, les LED devraient être le segment le plus important par technologie.

L’augmentation des activités maritimes dans les pays d’Amérique latine tels que le Mexique, le Brésil, le Panama et la Colombie crée le marché de l’éclairage marin de la région latino-américaine pour détenir une part importante du marché. En outre, l’industrie pétrolière et gazière de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) joue un rôle crucial dans les activités de transport par voies navigables. Ce qui devrait en outre faire du Moyen-Orient et de l’Afrique une région prometteuse pour le marché de l’éclairage marin. En outre, l’Amérique du Nord est l’une des régions clés du marché mondial et devrait également croître avec un taux de croissance décent au cours de la période de prévision.

De nombreuses entreprises comme Lumitec LLC, Quick SpA unipersonale , OSRAM GmbH, Alpenglow Marine Lights, LLC, AZZ Inc., Marine Light Corp, Light Corporation Group, Imtra Corp., Innovative Lighting, Vision X Europe, Aqualuma LED Lighting, ENSTO GROUP, Savage Marine, Nemalux Inc., Shadow Caster, Inc. et d’autres opèrent sur le marché de l’éclairage marin

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La nature relativement économique du transport par eau par rapport aux autres modes de transport stimule la croissance de l’industrie mondiale du transport maritime, ce qui aura un impact positif sur la demande d’éclairages marins au cours de la période projetée.

La demande croissante de navires commerciaux dans les pays APAC tels que la Chine, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud et la Russie est un facteur majeur de la demande croissante de segment d’éclairage fonctionnel du marché

Les diodes électroluminescentes (DEL) détiennent une part importante du marché de l’éclairage marin. Les LED n’émettent pas de rayonnement thermique, ce qui les rend plus sûres pour les applications d’éclairage marin. Les chantiers navals des principaux ports de plusieurs pays remplacent d’autres technologies d’éclairage existantes par des LED en raison des nombreux avantages qu’elles offrent. Par conséquent, les LED devraient être le segment à croissance rapide par technologie

Les luminaires composants et utilitaires sont fonctionnels et autorisés par la réglementation à être fabriqués avec des matériaux antidéflagrants. Les navires commerciaux tels que les pétroliers, les porte-conteneurs, les marchandises en vrac et les marchandises générales sont les principaux utilisateurs de ces feux.

Dans les navires à passagers, l’utilisation de lumières décoratives est relativement plus élevée pour améliorer l’expérience client

Presque tous les gouvernements à travers le monde ont des exigences d’éclairage spécifiques définies pour l’industrie maritime. Par exemple, les règles de navigation de la Garde côtière américaine, International-Inland, spécifient les exigences d’éclairage pour chaque type d’embarcation. Les réglementations étant plus critiques quant à l’utilisation des feux de navigation et de sécurité, les constructeurs de navires devraient exiger davantage de ces feux avec des spécifications correctement définies.

L’industrie européenne de la construction navale devrait également jouer un rôle majeur dans la croissance régulière du marché.

Le taux de croissance est principalement dû à la présence d’une grande flotte de navires dans les pays européens tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Grèce. Par conséquent, avec l’augmentation des activités de transport maritime liées à la présence d’une énorme flotte dans la région européenne, on s’attend à ce que les fabricants d’éclairage marin créent des opportunités majeures au cours de la période de prévision.

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté l’industrie par type de navire, par technologie, par application, par type de lumière, par zone d’installation par utilisation finale, par canal et par région :

Marché de l’éclairage marin par type de navire (revenu, millions USD; 2018-2028)

Passager

Commercial Pétroliers Cargaisons en vrac Marchandises générales Les autres

Voiliers

Marché de l’éclairage marin par technologie (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

LED

Fluorescent

Halogène

Xénon

Marché de l’éclairage marin par application (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Feux de navigation

Lumières de dôme

Éclairage de compartiment et utilitaire

Lampes de lecture

Feux d’amarrage

Lumières de sécurité

Les autres

Marché de l’éclairage marin par type de lumière (revenu, millions USD; 2018-2028)

Fonctionnel

Décoratif

Marché de l’éclairage marin par zone d’installation (revenu, millions USD; 2018-2028)

Intérieur

Extérieur

Marché de l’éclairage marin par utilisation finale (revenu, millions USD; 2018-2028)

Usage civil

Utilisation militaire

Autre

Marché de l’éclairage marin par canal (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

FEO

Marché secondaire

Marché de l’éclairage marin par région (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de l’éclairage marin? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Qui sont les principaux acteurs du marché mondial de l’éclairage marin? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial de l’éclairage marin?

Merci d’avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour en savoir plus sur le rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit personnalisé pour répondre à vos besoins.

