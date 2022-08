Taille du marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord , analyse des acteurs clés, scénario concurrentiel, opportunités, état de développement 2022-2029

Marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord La définition donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs déterminants et les contraintes du marché. Le rapport d’étude de marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord, tel que le rapport sur l’automatisation médicale en Amérique du Nord, s’avère être une solution idéale pour mieux comprendre l’industrie de l’automatisation médicale en Amérique du Nord et diriger la croissance de l’entreprise. Le rapport examine les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, les rapports dynamiques et les services de haute protection des données. En prenant beaucoup d’efforts, le rapport a été construit là où rien n’est laissé au hasard. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont les deux outils largement utilisés et profondément enracinés qui ont été employés dans le rapport de classe mondiale sur l’automatisation médicale en Amérique du Nord.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-medical-automation-market

Analyse et aperçu du marché :

L’automatisation médicale comprend la technologie utilisée pour réduire les erreurs médicales, promouvoir une meilleure gestion de diverses maladies chroniques et permettre aux professionnels de la santé d’anticiper les pronostics. L’automatisation médicale contrôle les machines de surveillance, de diagnostic et thérapeutiques qui aident les professionnels de la santé dans les principales tâches réactives dans divers établissements de santé.

L’avancement des technologies apporte de nombreux avantages au programme de traitement du patient avec une amélioration de l’efficacité clinique et une sécurité accrue du patient, d’où l’avancement et le développement technologiques prévus pour soutenir la croissance du marché de l’automatisation médicale au cours de la période de prévision. Les effets secondaires croissants de l’automatisation médicale agissent comme un frein et entravent la demande du marché de l’automatisation médicale. Le soutien croissant des organisations de santé et des organismes gouvernementaux, influençant de manière significative la demande d’automatisation médicale, on estime donc que l’augmentation du soutien croissant des organisations de santé et des organismes gouvernementaux pour la prévention des maladies constitue une opportunité pour la croissance du marché de l’automatisation médicale dans le période de prévision.

Entreprises mentionnées sur le marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord :

Brainlab AG, eScreen (une filiale d’Abbott), QMeds Inc., SP Automation & Robotics, Asahi Kasei Medical Co., Ltd. (une filiale d’Asahi Kasei Corporation), Asteres Inc., ARxIUM, MedAvail Technologies, Inc., Stereotaxis , Inc., Parata Systems, LLC, 3M, Accuray Incorporated, Intuitive Surgical, Medtronic, Stryker, Cardinal Health, Omnicell, Inc., STANLEY Healthcare (une filiale de Stanley Black & Decker, Inc.), Leica Biosystems Nussloch GmbH (une filiale de Danaher), McKesson Corporation, BD, Baxter, iCAD Inc., Tecan Trading AG, Siemens Healthcare GmbH, Koninklijke Philips NV, GE Healthcare et Johnson & Johnson Services, Inc.

Portée et taille du marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord

Sur la base des composants, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en équipements, logiciels et services. En 2021, le segment des équipements devrait dominer en raison du nombre croissant d’hôpitaux, qui affectent de manière significative la demande croissante d’équipements.

Sur la base du type, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en formulation et distribution automatisées d’ordonnances, évaluation et surveillance automatisées de la santé, imagerie et analyse d’images automatisées, logistique automatisée des soins de santé, suivi des ressources et du personnel, robotique médicale et dispositifs chirurgicaux assistés par ordinateur, procédures thérapeutiques (non chirurgicales) et tests et analyses de laboratoire automatisés. En 2021, le segment des procédures thérapeutiques automatisées (non chirurgicales) domine en raison du nombre croissant de diabétiques ainsi que de patients cardiaques nécessitant des dispositifs thérapeutiques automatisés tels que des pompes à insuline et des défibrillateurs pour leur traitement.

Sur la base de l’application, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en diagnostic et surveillance, thérapeutique, automatisation de laboratoire et de pharmacie, logistique médicale et formation et autres. En 2021, le segment thérapeutique domine en raison de la demande accrue d’interventions thérapeutiques en raison de l’augmentation des cas de maladies chroniques et des progrès technologiques.

Sur la base de la connectivité, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en filaire et sans fil. En 2021, le segment filaire devrait dominer en raison de la disponibilité d’une large gamme de produits dans le segment.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, pharmacies, laboratoires et instituts de recherche, soins à domicile, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine car il s’agit du lieu principal visité par les patients pour le diagnostic et le traitement de toute maladie chronique ou cas d’urgence.

Sur la base du canal de distribution, le marché de l’automatisation médicale est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail, ventes en ligne et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine en raison de la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires.

Le rapport sur le marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des concentrateurs d’oxygène portables Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour recevoir une liste complète des régions importantes, demandez la table des matières ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-medical-automation-market

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Automatisation médicale en Amérique du Nord dans ces régions, couvrant :

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord par région et la taille du marché. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation : cette section fournit des détails sur la taille du marché de l’automatisation médicale en Amérique du Nord par produit et application. Analyse régionale : toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et prévision du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

N’hésitez pas à poser des questions avant d’acheter le rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=north-america-medical-automation-market