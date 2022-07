Taille du marché de l’automatisation industrielle d’une valeur de 233,94 milliards de dollars américains d’ici 2028 | CAGR 7,6 % : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Industrial Automation Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Component, System Type, and End Users », le marché devrait atteindre 233,94 milliards de dollars. d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 7,6 % de 2021 à 2028.

L’automatisation industrielle utilise des systèmes de contrôle tels que des robots, des ordinateurs et des technologies de l’information pour gérer diverses machines dans une industrie afin de remplacer l’intervention humaine. Les systèmes d’automatisation industrielle sont classés en automatisation des usines de traitement et en automatisation de la fabrication en fonction des opérations impliquées. L’automatisation industrielle offre une qualité de produit, une fiabilité et un taux de production élevés tout en réduisant les coûts de production et de conception en déployant des technologies et des services nouveaux, innovants et intégrés. Ils possèdent diverses caractéristiques, telles qu’une productivité, une qualité, une flexibilité et une précision des informations élevées, ce qui est susceptible d’augmenter l’adoption de l’automatisation dans le secteur industriel au cours de la période de prévision. En outre, la montée en flèche de l’adoption de solutions d’automatisation dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, des produits pharmaceutiques et d’autres industries stimule le marché de l’automatisation industrielle.

Aperçu du marché – Marché de l’automatisation industrielle

La construction est l’une des industries les plus manuelles, le travail physique étant la principale source de productivité. Les robots ne jouent encore un rôle important à aucune étape du cycle de vie d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction commerciale, d’une rénovation ou d’une déconstruction. Cependant, avec l’automatisation croissante dans toutes les industries, le secteur mondial de la construction connaît également une augmentation des investissements dans les solutions automatisées, telles que les robots. Par exemple, Shimizu Corporation a réalisé des investissements d’une valeur de 180,7 millions de dollars depuis 2015 pour le développement de robots de construction, tels que Robo-Welder et Robo-Buddy. Ces facteurs alimentent davantage l’adoption de robots dans l’industrie de la construction, ce qui devrait contribuer à la croissance du marché de l’automatisation industrielle au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de l’automatisation industrielle est segmenté en fonction des composants, du système et de l’utilisateur final. La segmentation dans cette étude de recherche a été finalisée après une recherche secondaire approfondie et une recherche primaire approfondie. En outre, le marché de l’automatisation industrielle est également segmenté en fonction de la technologie offerte par les principaux acteurs de l’industrie pour comprendre les terminologies spécifiques au marché largement utilisées. Ainsi, nous avons intégré les segments de recherche et finalisé la segmentation du marché de l’automatisation industrielle.

ABB Ltd, Emerson Electric, OMRON, Rockwell et FANUC sont des acteurs de premier plan opérant sur le marché de l’automatisation industrielle. En plus de ces acteurs, il existe plusieurs autres acteurs importants opérant sur le marché de l’automatisation industrielle, tels que B&R Industrial Automation GmbH ; HITACHI LTD. ; Industriel, Automatisation (M) SDN BHD. ; Koyo Electronics Industries Co., LTD. ; et Mitsubishi Electric Corporation, qui ont été analysés au cours de cette étude d’étude de marché sur l’automatisation industrielle.

