Taille du marché de l’automatisation des pharmacies, l’industrie connaîtra une croissance exceptionnelle en 2022-Industrie-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’automatisation de la pharmacie était évalué à 5,07 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 9,88 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les systèmes automatisés de distribution de médicaments représentaient la plus grande part du marché de l’automatisation des pharmacies en raison d’avantages tels qu’une meilleure sécurité des médicaments, une meilleure gestion des stocks et une capacité de stockage accrue avec une utilisation optimale de l’espace, ainsi que des économies potentielles de temps et d’argent.

Rapport sur le marché de l’industrie de l’automatisation de la pharmacieCela permet de se concentrer sur les aspects importants du marché tels que les tendances récentes du marché et les conditions du marché. Le rapport sur le marché de l’automatisation pharmaceutique Industry a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. De plus, le rapport contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, tout en détaillant les actions des principaux acteurs en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets dans termes de ventes, d’importation, d’exportation, de revenus et de valeurs CAGR. Ce rapport d’analyse de l’industrie parle en détail du processus de fabrication, du type et des applications.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation des pharmacies sont:

Talyst, LLC. (NOUS)

ARxIUM (États-Unis)

OMNICELL, INC. (ÉTATS-UNIS)

Cerner Corporation (États-Unis)

Capsa Healthcare (États-Unis)

Parata Systems, LLC (États-Unis)

RxSafe, LLC. (NOUS)

RxMedic Systems, Inc. (États-Unis)

MedAvail Technologies, Inc. (Canada)

Asteres Inc. (États-Unis)

PerceptiMed, Inc. (États-Unis)

BD (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

Fulscript (Canada)

McKesson Corporation (États-Unis)

AmerisourceBergen Corporation (États-Unis)

vitabook GmbH (Allemagne)

Willach GmbH (Allemagne)

……..

Cette ère compétitive exige que les entreprises soient équipées du savoir-faire des événements majeurs du marché et de l’industrie de l’automatisation pharmaceutique. Le rapport sur le marché de l’automatisation pharmaceutique Industry a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. La segmentation du marché est effectuée en termes de marchés couverts, de portée géographique, d’années considérées pour l’étude, de devise et de prix, de méthodologie de recherche, d’entretiens primaires avec des leaders d’opinion clés, de la grille de position du marché DBMR, de la matrice des défis du marché DBMR, des sources secondaires et des hypothèses. Pour de meilleures décisions, plus de génération de revenus et des affaires rentables, un tel rapport d’étude de marché sur l’industrie de l’automatisation des pharmacies est la clé.

Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie

Conducteurs

Augmentation de la demande pour minimiser les erreurs de médication

Les erreurs de médication et de distribution sont largement reconnues comme les principales causes de réadmission à l’hôpital dans le monde. Une erreur de médication peut survenir en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment une mauvaise communication entre le médecin et le pharmacien, des pratiques de stockage en pharmacie dangereuses et la confusion causée par l’utilisation d’étiquettes similaires, ce qui accélérera la croissance du marché.

Développement technologique

L’introduction d’avancées technologiques et le développement de systèmes automatisés avec des systèmes d’automatisation de pharmacie améliorés se traduisent par un taux de réussite plus élevé et de nouvelles applications de l’appareil avec une demande plus élevée de produits innovants pour composer, distribuer, stocker et étiqueter les médicaments sur ordonnance, propulsant la croissance du marché des automatisations pharmaceutiques.

Augmentation de la population gériatrique

Il y a eu une augmentation de la population gériatrique mondiale. En conséquence, la prévalence des maladies chroniques et potentiellement mortelles augmente, tout comme la distribution de médicaments devrait en outre propulser la croissance du marché.

Opportunités

En outre, la sensibilisation croissante des pharmaciens devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’absence d’adoption de systèmes d’automatisation des pharmacies devrait en outre entraver la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période ciblée. Cependant, les procédures réglementaires strictes pourraient encore remettre en question la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies dans un proche avenir.

Étendue du marché mondial de l’automatisation de la pharmacie et taille du marché

Produit

Systèmes

Logiciel

Prestations de service

Type de pharmacie

Indépendant

Chaîne

Fédéral

Taille de la pharmacie

Pharmacie de grande taille

Pharmacie de taille moyenne

Pharmacie de petite taille

Application

Distribution et emballage de médicaments

Stockage des médicaments

Gestion de l’inventaire

Utilisateur final

Pharmacies pour patients hospitalisés

Pharmacies ambulatoires

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance

Organismes de gestion des prestations pharmaceutiques

Les autres

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Distributeur tiers

Méthodologie de recherche :

Les approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché mondial Pharmacy Automation

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent l’automatisation de la pharmacie, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire Pharmacy Automation.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché de l’automatisation de la pharmacie :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement les plus encourageants pour la vitrine du mouvement Pharmacy Automation par applications, types et régions ?

Q 4.Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de l’automatisation de la pharmacie en 2022 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché de l’automatisation de la pharmacie ?

