Taille du marché de l’automatisation de la vente au détail, part, principale région, acteurs clés, application, statut et prévisions 2028

Le rapport sur le marché mondial de l'automatisation de la vente au détail fournit un synopsis détaillé de l'étude de la croissance du marché et de son impact sur l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. Des mesures majeures sont prises concernant les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et les acquisitions par des composants clés du marché, ce qui a par conséquent affecté les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs TCAC du marché de l'automatisation de la vente au détail et de l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique. Le rapport comprend les chiffres du TCAC de l'année historique 2016, l'année de base 2017 et l'année de prévision 2020-2027 du marché, ce qui affecte par la suite l'industrie de l'automatisation de la vente au détail. Le rapport couvre la définition détaillée du marché, les classifications, les applications et les tendances du marché. À l'aide de l'analyse SWOT et des cinq forces de Porter, le rapport résume les moteurs et les contraintes du marché.

Principaux acteurs du marché de l'automatisation de la vente au détail 2027

Kiosques Olea Inc.,

dans le marché,

Entreprise de PLV,

AGS Transact Technologies Ltd.,

Fametech Inc.,

SeePoint,

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illuminés ci-dessous :

Par composant

Matériel Scanner de code-barres Distributeur automatique Systèmes e-POS Systèmes de caisse auto-scan Autres

Logiciel Logiciel de gestion de la chaîne d’approvisionnement et des stocks Logiciel de gestion des effectifs Applications de vente au détail et applications de boutique en ligne



Par type

Points de vente Kiosque interactif Système de caisse libre-service

Code-barres et RFID

Étiquettes de rayon électroniques

Appareils photo

Véhicule guidé autonome

Système de stockage et de récupération automatique

Convoyeur automatisé

Robotique d’entrepôt

Autres

Par mise en œuvre

En magasin

En entrepôt

Par utilisateur final

Hypermarchés

Supermarchés

Magasins d’articles uniques Vêtements Electronique grand public Gadgets Restaurants à service rapide Automobile

Pompes à essence/Stations de carburant

Hospitalité

Pharmacies de détail

Aperçus géographiques :

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Que vous réserve le rapport ?

– Taille et prévisions de l’ industrie : les analystes de l’industrie ont proposé des projections historiques, actuelles et attendues de la taille de l’industrie du point de vue des coûts et du volume

– Opportunités futures: dans ce segment du rapport, les concurrents de l’automatisation de la vente au détail se voient proposer des données sur les aspects futurs que l’industrie de l’automatisation de la vente au détail est susceptible de fournir

– Tendances et développements de l’industrie: ici, les auteurs du rapport ont parlé des principaux développements et tendances qui se déroulent sur le marché Automatisation de la vente au détail et de leur impact prévu sur la croissance globale

– Étude sur la segmentation de l’industrie : une ventilation détaillée des principaux segments de l’industrie de l’automatisation de la vente au détail avec le type de produit, l’application et la verticale a été effectuée dans cette partie du rapport

– Analyse régionale: les fournisseurs du marché Automatisation de la vente au détail reçoivent des informations vitales sur les régions à forte croissance et leurs pays respectifs, les aidant ainsi à investir dans des régions rentables

– Paysage concurrentiel: cette section du rapport met en lumière la situation concurrentielle du marché Automatisation de la vente au détail en se concentrant sur les stratégies cruciales adoptées par les acteurs pour consolider leur présence au sein de l’industrie Automatisation de la vente au détail.

Analyse concurrentielle : marché de l’automatisation de la vente au détail

Le marché mondial de l’automatisation de la vente au détail est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché des clients du marché de l’automatisation de la vente au détail pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Les paysages concurrentiels du marché de l’automatisation de la vente au détail fournissent des détails sur les principaux acteurs clés tels que

Datalogic SpA, First Data Corporation, FUJITSU, Honeywell International Inc., NCR Corporation, Zebra Technologies Corp., Pricer AB, Posiflex Technology, Inc., Diebold Nixdorf, Incorporated, Toshiba Global Commerce Solutions, Probiz Technologies Prvt Ltd., E&K Automation GmbH , KUKA AG, Olea Kiosks Inc., inMarket, POS Company, AGS Transact Technologies Ltd., Fametech Inc., SeePoint, LLC, Simbe Robotics, Inc., Arkrobot.com, GreyOrange pte ltd. entre autres.

Table des matières:

Chapitre un: Rapport d’étude de marché sur l’industrie mondiale de l’automatisation de la vente au détail

Chapitre deux : Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre trois: Marché mondial de l’automatisation de la vente au détail, par type

Chapitre quatre: Marché de l’automatisation de la vente au détail, par application

Chapitre cinq: Production mondiale de l’automatisation de la vente au détail, valeur ($) par région (2015-2020

Chapitre six: Production, consommation, exportation, importation mondiales d’automatisation de la vente au détail par régions (2015-2020)

ToC………….Plus……

