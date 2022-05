Taille du marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique, tendances de croissance, principaux acteurs, potentiel d’application et devrait atteindre 165,55 millions USD d’ici 2029

Le rapport sur le marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique sert de colonne vertébrale à l’entreprise lorsqu’il s’agit de prospérer dans la concurrence. Ce rapport de marché est doté d’une analyse de fond complète de l’industrie ABC ainsi que d’une évaluation du marché parental. Le rapport d’analyse de l’industrie présente une vue télescopique du paysage concurrentiel au client afin qu’il puisse planifier les stratégies en conséquence. par exemple, la planification stratégique aide les entreprises à améliorer et à améliorer leurs produits que les clients voudront acheter. En outre, le rapport universel sur le marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique met également à disposition un aperçu détaillé des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte d’autres facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 97,08 millions USD en 2021 et devrait atteindre 165,55 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus aux informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, analyse des prix et cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché

Il y a eu une recrudescence de la population âgée dans le monde. En conséquence, le nombre de maladies chroniques et potentiellement mortelles est en augmentation dans le nombre d’ordonnances prescrites. Selon l’étude « Analyse économique de la prévalence et du fardeau clinique et économique des erreurs de médication en Angleterre », publiée en juin 2021, le NHS en Angleterre commet environ 237 millions d’erreurs de prescription chaque année, entraînant des centaines de décès. En conséquence, les hôpitaux et les pharmacies mettent en œuvre une technologie innovante d’automatisation des pharmacies pour économiser de l’argent tout en améliorant la sécurité des patients.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (systèmes automatisés de distribution de médicaments, systèmes automatisés de stockage et de récupération, systèmes automatisés d’emballage et d’étiquetage, compteurs de comprimés de table, dispositifs de préparation automatisés), type de pharmacie (indépendante, en chaîne, fédérale), taille de la pharmacie (pharmacie de grande taille, pharmacie de taille moyenne, petite taille de la pharmacie), application (distribution et conditionnement des médicaments, stockage des médicaments, gestion des stocks), utilisateur final (pharmacies hospitalières, pharmacies ambulatoires, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance, organismes de gestion des prestations pharmaceutiques, autres), canal de distribution (Appel d’offres direct, distributeur tiers) Pays couverts Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Talyst, LLC (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), OMNICELL, INC. (États-Unis), Grifols, SA (Espagne), BD (États-Unis), Baxter (États-Unis), KUKA AG (Allemagne) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents Sensibilisation croissante des pharmaciens Des investissements en hausse pour le développement de technologies de pointe

Définition du marché

L’utilisation de technologies mécanisées pour numériser les procédures de flux de travail médicaux et de soins de santé est appelée automatisation de la pharmacie . Ces systèmes aident à automatiser les tâches de routine et à réduire l’interaction humaine en remplissant plusieurs rôles. Le mélange de liquides et de poudres pour la préparation, le comptage des médicaments, la maintenance des bases de données clients et la gestion des stocks ne sont que quelques-unes des responsabilités. Ils contribuent également à réduire les erreurs dans l’emballage et la distribution des produits pharmaceutiques. De plus, l’automatisation de la pharmacie assure le suivi des stupéfiants et autres produits pharmaceutiques réglementés , suit les modèles d’utilisation et assure une efficacité opérationnelle optimale.

Dynamique du marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Besoin croissant de minimiser les erreurs de médication

Le besoin croissant de minimiser les erreurs de médication est un facteur majeur du taux de croissance du marché de l’automatisation des pharmacies. Les erreurs de médication et de distribution sont deux des raisons les plus courantes de réadmission à l’hôpital dans le monde. Une erreur de médication peut être causée par un certain nombre de choses, y compris une communication de commande inadéquate entre le médecin et le pharmacien, des procédures de stockage en pharmacie dangereuses et une confusion causée par l’utilisation d’étiquettes similaires. L’un des moyens les plus efficaces pour réduire ces erreurs consiste à utiliser des systèmes automatisés.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’automatisation des pharmacies est l’augmentation des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché de l’automatisation des pharmacies. De plus, le revenu disponible élevé et l’augmentation du coût de la main-d’œuvre entraîneront l’expansion du marché de l’automatisation des pharmacies. Parallèlement à cela, la population gériatrique croissante et la prévalence croissante des maladies chroniques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Sensibiliser les pharmaciens

De plus, la croissance du marché est alimentée par la prise de conscience croissante des pharmaciens. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies. En raison de l’augmentation du nombre de patients, les pharmaciens ont constaté une augmentation des erreurs de médication et une augmentation des délais d’attente des patients en raison des anciennes méthodes de fonctionnement des pharmacies. Les professionnels de la santé sont de plus en plus conscients des erreurs médicamenteuses et des effets indésirables, et leurs inquiétudes grandissent.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’automatisation des pharmacies au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Réticence à adopter des systèmes d’automatisation des pharmacies

Malgré les avantages, certains professionnels et fournisseurs de soins de santé hésitent à adopter ou à accepter un système informatique de gestion de pharmacie. C’est certainement le cas lorsque les barrières culturelles sont surmontées ou lorsque l’économie est en transition. De nombreux pharmaciens ne pensent pas avoir besoin d’assistance et hésitent tellement à inclure la technologie d’automatisation de la pharmacie dans leur routine de distribution. Bien que les avantages des systèmes de pharmacie automatisés soient importants, comme en témoigne l’adoption généralisée de la technologie, seuls les pharmacies et les hôpitaux à grand volume ont pu justifier les retours sur investissement (ROI) générés par leur mise en œuvre.

D’autre part, le retard dans le processus d’approbation des médicaments et la mauvaise communication entre les médecins et les pharmaciens entraveront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché de l’automatisation des pharmacies. De plus, des procédures réglementaires strictes et des pratiques de stockage inappropriées dans les pharmacies limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique sont :

Talyst, LLC (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

OMNICELL, INC. (ÉTATS-UNIS)

Grifols, SA (Espagne)

BD (États-Unis)

Baxter (États-Unis)

KUKA SA (Allemagne)

Portée du marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en fonction du produit, du type de pharmacie, de la taille de la pharmacie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Systèmes automatisés de distribution de médicaments

Systèmes de distribution automatisés décentralisés

Systèmes de distribution automatisés en pharmacie

Systèmes de distribution automatisés basés sur les services

Systèmes automatisés de distribution de doses unitaires

Systèmes de distribution automatisés centralisés

Robots/Systèmes robotisés de distribution automatisés

Carrousels

Systèmes de stockage et de récupération automatisés

Systèmes d’emballage et d’étiquetage automatisés

Système automatisé d’emballage et d’étiquetage de doses unitaires

Système automatisé d’emballage et d’étiquetage multidoses

Compteurs de tablettes de table

Dispositifs de préparation automatisés

Type de pharmacie

Indépendant

Chaîne

Fédéral

Taille de la pharmacie

Pharmacie de grande taille

Pharmacie de taille moyenne

Pharmacie de petite taille

Application

Distribution et emballage de médicaments

Stockage des médicaments

Gestion de l’inventaire

Utilisateur final

Pharmacies pour patients hospitalisés

Paramètres de soins aigus

Établissements de soins de longue durée

Pharmacies ambulatoires

Cliniques externes/accélérées

Paramètres de vente au détail de l’hôpital

Pharmacies de détail

Pharmacies en ligne

Pharmacies centrales de remplissage/vente par correspondance

Organismes de gestion des prestations pharmaceutiques

Autres

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Distributeur tiers

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type de pharmacie, taille de la pharmacie, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Automatisation de la pharmacie au Moyen-Orient et en Afrique

Le paysage concurrentiel du marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence au Moyen-Orient et en Afrique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et étendue, dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’automatisation des pharmacies au Moyen-Orient et en Afrique.

