Taille du marché de l’assurance automobile basée sur l’utilisation, opportunités de croissance , analyse de la part des revenus et prévisions jusqu’en 2028

The report on the global usage-based auto insurance market recently released by Reports and Data provides a comprehensive review of critical development patterns found in the business. The report is an exclusive document containing valuable data and insights into the growth of the industry. The report includes insightful insights into market dynamics, profit margins, market share, gross revenue, and other market fundamental segments for the forecast period 2020-2028. The study provides a comparative analysis of the competitive landscape to shed light on the major players operating in the industry.

The report studies the factors likely to influence the growth of the usage-based auto insurance market. The report includes the impact of the COVID-19 pandemic on the usage-based auto insurance industry. The report offers an in-depth analysis of the market size, market share and growth and its estimation over the forecast years on the basis of the COVID-19 crisis. The report is geared towards the recent COVID-19 crisis and its impact on the global market. The report explores the current and future impact of the pandemic and provides insight into the market scenario in the post-pandemic world.

Key Companies Featured in the Report:

UnipolSai Assicurazioni SpA (Italy)

Progressive Corporation (USA)

Allstate Insurance Company (USA)

State Farm Automobile Mutual Insurance Company (USA)

Liberty Mutual Insurance Company (USA)

National Mutual Insurance Company (USA)

Allianz SE (Germany)

Aviva (England)

AXA (France)

Insurethebox (UK)

Mapfre SA (Spain)

Market Overview:

The global usage-based auto insurance market size was significantly robust in 2020 and is expected to register a stable revenue CAGR during the forecast period. The major factors driving the market revenue growth are the growing adoption of usage-based auto insurance that allows consumers to pay a premium based on their driving style and distance traveled. Usage-based auto insurance also provides features such as fraud detection, location, stolen car tracking and recovery, premium pricing accuracy, towing fee elimination and settlement. automatic complaints. The data collected by the companies of

Competitive Landscape:

The global Usage-Based Auto Insurance Market research report provides competitive strategy analysis portfolios to provide a better understanding of the competitive landscape. The study gives a 360 degree view on trade policies, company profiles, prices, costs, revenue and business contracts. Moreover, it offers massive data related to recent trends, technological advancements, tools, and methodologies.

The report offers strategic recommendations for market players and new entrants and also provides graphical representation of leading companies to provide a competitive edge to readers.

Segmentation du marché :

Le rapport couvre une analyse approfondie de la segmentation du marché mondial de l’assurance automobile basée sur l’utilisation à l’aide de techniques de présentation graphique telles que des graphiques, des tableaux, des graphiques d’informations et des images. Il examine en détail les facteurs micro et macro affectant les différents segments du marché. L’étude montre également en outre quel segment devrait enregistrer une part importante des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Perspectives par type de package (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Paiement à la conduite (PAYD)

Pay-How-You-Drive (PHYD)

Gérez votre conduite (MHYD)

Par perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

OBD2

Boîte noire

Smartphones

Hybride

Embarqué

Perspectives par type de véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Véhicule léger (VLD)

Véhicule lourd (HDV)

Perspectives par âge du véhicule (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Véhicules neufs

Véhicules anciens

Les principales régions couvertes par le rapport sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de l’assurance automobile basée sur l’utilisation? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Quels sont les principaux acteurs du marché mondial de l’assurance automobile basée sur l’utilisation? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial de l’assurance automobile basée sur l’utilisation?

