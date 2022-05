Taille du marché de l’aromathérapie, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Le marché mondial de l’aromathérapie devrait passer de sa valeur initiale estimée de 5,09 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 9,57 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la popularité croissante de l’aromathérapie.

Analyse concurrentielle : marché mondial de l’aromathérapie

Le marché mondial de l’aromathérapie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’aromathérapie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de l’aromathérapie

L’aromathérapie utilise des huiles aromatiques et d’autres composés aromatiques pour améliorer le bien-être psychologique ou physique. Il est de plus en plus utilisé à la maison pour la relaxation et le sommeil, l’amélioration de l’humeur, le soulagement du rhume et de la grippe et le soulagement de la douleur.

Aux États-Unis, il n’y a pas de certification pour les aromathérapeutes. Cependant, il existe plus de 2 000 aromathérapeutes cliniques qui prescrivent l’aromathérapie pour toutes sortes de maux, notamment l’acné, les champignons, l’asthme, les allergies et la constipation.

Facteurs de marché

Tendance croissante de l’adoption des huiles essentielles, agir comme moteur du marché.

L’augmentation des ventes d’huiles essentielles à usage domestique agit comme moteur du marché.

Contraintes du marché

Les effets secondaires associés à l’aromathérapie, cet effet comme contraintes du marché.

Environnement réglementaire rigoureux, cet effet que les contraintes du marché.

Principaux concurrents du marché: marché mondial de l’aromathérapie

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de l’aromathérapie sont Young Living Essential Oils, doTERRA, MOUNTAIN ROSE HERBS, Edens Garden, Frontier Co-op, Rocky Mountain Oils, LLC, PLANT THERAPY ESSENTIAL OILS (États-Unis), Starwest Botanicals (États-Unis) , Hopewell Essential Oils, North American Herb and Spice (États-Unis), Nu Skin (États-Unis), Air Aroma (États-Unis), Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Japon), ZIJA INTERNATIONAL. ALL (États-Unis), G. Baldwin & Co. (Royaume-Uni), Ouwave Aroma Tech (shenzhen) CO. Ltd (Chine), Ryohin Keikaku Co., Ltd (Japon), Infocom Network Limited (Inde), ecoplanet (Inde), artnaturals (États-Unis) et autres.

Segmentation : marché mondial de l’aromathérapie

Par type de produit

Consommables Herbacé Boisé Épicé Floral Agrumes Terreux Camphré

Équipement Diffuseur à ultrasons Diffuseur nébuliseur Diffuseur évaporatif Diffuseur de chaleur



Par mode de livraison

Application topique

Inhalation directe

Diffusion aérienne

Par demande

Relaxation

Insomnie

Gestion de la douleur

Gestion des cicatrices

Soins de la peau et des cheveux

Rhume et toux

Par canal de distribution

CPD

Détail

Commerce électronique

B2B

Par utilisateur final

Utilisation à la maison

Centres de spa et de bien-être

Hôpitaux & Cliniques

Centres de yoga et de méditation

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, Plant Therapy Essential Oils a annoncé le lancement d’une édition exclusive et limitée de l’ensemble pour la fête des mères, l’ensemble Dear Mom. Cet ensemble comprend divers produits qui complètent le besoin des mères, pour se détendre et se relaxer.

En mai 2017, Young Living Essential Oils a fait l’acquisition non monétaire de Life Matters LLC, une entreprise de bien-être. Les deux sociétés sont basées dans le secteur de la vente directe et partagent des objectifs, une culture et une mission communs.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial de l’aromathérapie sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

