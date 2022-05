Taille du marché de l’analyse vidéo, opportunités, tendances, produits, analyse des revenus, pour 2020-2027

L’augmentation de la difficulté de l’analyse vidéo manuelle en raison de la croissance de la population propulse la croissance du marché.

Taille du marché – 4,37 milliards USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 23,3%, tendances du marché – L’avènement d’équipements de vidéosurveillance bon marché.

Le marché mondial de l’ analyse vidéo devrait atteindre 23,47 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’analyse vidéo est une procédure informatisée et une analyse automatique du contenu vidéo généré, collecté ou surveillé lors de l’inspection vidéo. Un grand volume de données vidéo est généré par la surveillance vidéo dans la surveillance des villes, les industries et les médias sociaux et les sites, et cela nécessite également beaucoup d’espace pour le stockage. L’analyse vidéo automatise la procédure de vidéosurveillance en offrant des avantages haut de gamme aux utilisateurs avec un coût réduit et une prestation de services compétente.

Des facteurs tels qu’une escalade de la demande d’automatisation industrielle entraînent la demande d’analyse vidéo dans divers secteurs tels que la banque, la vente au détail, les services financiers, les aéroports, la fabrication, etc. En outre, une augmentation de la demande d’opérations et d’infrastructures de sécurité basées sur IP et une augmentation des préoccupations concernant la surprotection et la sécurité de la vie ainsi que des actifs devraient alimenter la croissance du marché de l’analyse vidéo au cours de la période de prévision.

Une augmentation du nombre de fausses alarmes en cas de mauvais temps ou de mauvaises conditions d’éclairage et le coût énorme de la première tranche devraient entraver la croissance du marché de l’analyse vidéo. En outre, l’augmentation des besoins en intelligence d’affaires et en informations, ainsi que l’augmentation du besoin d’analyses de pointe et d’applications de reconnaissance et de profilage sont les principaux facteurs qui devraient offrir des opportunités de croissance du marché.

Dans la région Asie-Pacifique, avec une augmentation du taux d’activités criminelles, ainsi que l’exigence de sécurité de la population, pousse la croissance du marché de l’analyse vidéo. Les pays en développement considèrent l’Inde et la Chine comme les leaders mondiaux du marché en raison de l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) dans plusieurs domaines de la vie. Les nouveaux développements logiciels dans ce domaine permettent d’identifier une personne à partir d’une base de données de plusieurs milliards, ce qui la rend commercialement viable, ce qui en fait un facteur de croissance pour le marché.

Les principaux participants sont International Business Machines Corporation, Cisco Systems Inc., Axis Communications, Genetec Inc., Agent Video Intelligence Ltd, Honeywell International Inc., Aventura Technologies Inc., Qognify, Avigilon Corporation et Puretech Systems Inc., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le segment de surveillance des foules devrait connaître le TCAC le plus élevé de 23,8 % au cours de la période de prévision. La surveillance des foules est très importante en raison de la surveillance des foules dans les régions très peuplées. Les nouvelles technologies contribuent à la ségrégation des personnes et aident à localiser les criminels.

Le segment des solutions sur site détenait une part de marché de 53,8 % en 2019. Les solutions sur site étaient le seul recours disponible pour l’analyse vidéo en raison des coûts élevés des solutions cloud. Les solutions matérielles se sont présentées comme l’alternative la moins chère pour la surveillance et ont donc été adoptées dans les services.

Le segment BFSI devrait connaître le TCAC le plus élevé de 25,0 % au cours de la période de prévision. La banque et la finance exigeaient que les protocoles de sécurité les plus élevés soient mis en œuvre afin d’éviter les failles de sécurité.

On estime que la région Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé de 24,3 % au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine et l’Inde rattrapent rapidement la croissance du marché de la vidéosurveillance. YITU Technology, qui fournit Dragonfly Eye System, une plate-forme de numérisation faciale, accroît l’influence de l’analyse vidéo en Chine.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données se sont segmentés sur le marché mondial de l’analyse vidéo en fonction du type de déploiement, du type d’application et des utilisateurs finaux. , et région :

Type de déploiement Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Type

cloud sur

Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Surveillance du trafic

Gestion des intrusions

foules

Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation

Autres

utilisateurs finaux Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

BFSI

Transportation

Retail

Defense and Government

Travel and Hospitality

Others

Regional Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Table des matières :

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1. Synopsis du marché

1.1. Définition du marché

1.2. Portée et prémisse de la recherche

1.3. Méthodologie

1.4. Technique d’estimation du marché

Chapitre 2. Résumé analytique

2.1. Aperçu récapitulatif, 2019-2027

Chapitre 3. Mesures indicatives

Chapitre 4. Segmentation du marché de l’analyse vidéo et analyse d’impact

4.1. Analyse de la segmentation des matériaux du marché

4.2. Perspectives industrielles

4.2.1. Analyse des indicateurs de marché

4.2.2. Analyse des moteurs du marché

4.2.3. Analyse des contraintes du marché

4.3. Aperçus technologiques

4.4. Cadre réglementaire

4.5. Analyse ETOP

4.6. Analyse des cinq forces de Porter

4.7. Analyse de l’espace métrique concurrentiel

4.8. Analyse de la tendance des prix

4.9. Cartographie client

Chapitre 5. Paysage concurrentiel

5.1. Part des revenus du marché par les fabricants

5.2. Analyse de la répartition des coûts de fabrication

5.3. Fusions & Acquisitions

5.4. Positionnement sur le marché

5.5. Analyse comparative de la stratégie

5.6. Le paysage des fournisseurs

continue …… En

conclusion, tous les aspects du marché de l’analyse vidéo sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

