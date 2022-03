Taille du marché de l’analyse des soins de santé 2022 en croissance rapide à un TCAC de 15,95% avec les tendances modernes, les technologies en développement, les opportunités d’investissement, les revenus et les prévisions jusqu’en 2029

Une recherche récente sur le rapport « Marché de l’analyse des soins de santé » montre une analyse approfondie des principaux acteurs critiques du marché avec une dynamique de marché en évolution rapide et les scénarios actuels avec l’impact de divers facteurs de croissance de l’industrie. Le rapport sur le marché de Healthcare Analytics présente des informations sur les segments et sous-segments qui contiennent les innovations récentes, les tendances futures, les facteurs de croissance actuels et les développements par rapport à leurs concurrents. Ce rapport est une analyse complète et méticuleuse des aspects cruciaux du marché, y compris l’analyse de la concurrence, les estimations actuelles, historiques et futures du marché et les prévisions du marché de l’analyse de la santé.

Scénario de marché de l’analyse des soins de santé

Également connue sous le nom d’analyse de données cliniques, l’analyse des soins de santé est une approche fondée sur des preuves qui offre des informations sur les dossiers des patients, la gestion hospitalière et des informations plus approfondies au niveau macro et micro. L’analyse des soins de santé est un ensemble de systèmes et de logiciels utilisés pour fournir des données en temps réel qui aident à décider du futur traitement.

L’émergence croissante de l’analyse de données volumineuses est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. Les dépenses de croissance pour le développement de l’infrastructure informatique des soins de santé, associées aux innovations et aux progrès technologiques croissants, constituent un autre déterminant de la croissance du marché. La sensibilisation croissante des individus à la santé, la numérisation croissante des économies, l’émergence croissante de l’analyse prédictive et prescriptive et l’augmentation du tourisme médical sont d’autres facteurs importants qui généreront davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché.

Portée du rapport

Par type (analyse prescriptive, analyse prédictive et analyse descriptive), composant (services, logiciels et matériel)

Par modèle de livraison (à la demande et sur site)

Par application (analyse clinique, analyse de la santé de la population, analyse opérationnelle et administrative et analyse financière)

Par utilisateur final (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS)

Certains des acteurs clés couverts sur le marché de l’analyse des soins de santé :

IBM

Wipro Limitée

Allscripts Healthcare, LLC

Société Cerner

Catalyseur de la santé

Inovalon

McKesson Corporation

MEDEANALYTICS, INC

Optum, Inc.

Oracle

Institut SAS Inc.

…..

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés régionaux et nationaux de l’analyse de la santé tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2028, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Étendue et taille du marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis

Le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en fonction du type, du composant, du modèle de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse prédictive, analyse descriptive et analyse prescriptive.

Sur la base des composants, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en logiciels, matériel et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et services d’analyse commerciale.

Sur la base du modèle de livraison, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en à la demande et sur site.

Sur la base de l’application, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse clinique, analyse financière, analyse opérationnelle et administrative et analyse de la santé de la population. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS. Le segment des payeurs de soins de santé est sous-segmenté en agences gouvernementales, compagnies d’assurance privées et employeurs et bourses privées. Le segment des prestataires de soins de santé est sous-segmenté en organisations de soins post-actifs, hôpitaux, cabinets médicaux, IDNS et environnements ambulatoires.

Points clés abordés dans le rapport sur le marché Analytique des soins de santé :

Chapitre 1, pour décrire la définition, les spécifications et la classification de Global Healthcare Analytics, les applications du segment de marché par régions ;

Chapitre 2, pour analyser la structure des coûts de fabrication, les matières premières et les fournisseurs, le processus de fabrication, la structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3, pour afficher les données techniques et l’analyse des usines de fabrication, la capacité et la date de production commerciale, la distribution des usines de fabrication, l’exportation et l’importation, le statut RandD et la source technologique, l’analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4, pour montrer l’analyse globale du marché, l’analyse de la capacité (segment de l’entreprise), l’analyse des ventes (segment de l’entreprise), l’analyse des prix de vente (segment de l’entreprise);

……

Chapitre 7 et 8, pour explorer l’analyse du marché par application Analyse des principaux fabricants;

Chapitre 9, Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit, Tendance du marché par application ;

Chapitre 10, Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11, pour analyser l’analyse des consommateurs de Global Healthcare Analytics par région, type et application ;

Chapitre 12, pour décrire les résultats et la conclusion de la recherche sur l’analyse des soins de santé, l’annexe, la méthodologie et la source de données ;

Chapitre 13, 14 et 15, pour décrire le canal de vente de Healthcare Analytics, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats de la recherche et la conclusion, l’annexe et la source de données.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.