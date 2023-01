Taille du marché de l’analyse des logiciels malveillants, TCAC de 29,27 % Analyse de l’industrie, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || FireEye (États-Unis), Cisco Systems Inc. (États-Unis), Palo Alto Networks (États-Unis), Sophos Ltd. (États-Unis)

Les méthodologies de recherche primaires et secondaires ont été bien utilisées pour une étude détaillée afin de générer un rapport fiable sur le marché de l’analyse des logiciels malveillants . Ce rapport effectue une analyse SWOT des principaux acteurs clés de l’industrie DBMR en fonction des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ainsi que des environnements internes et externes de l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché évalue les performances actuelles et futures du marché, ainsi que les toutes nouvelles tendances du marché. Les chercheurs et les analystes ont également estimé les étapes clés franchies par le marché mondial et les ont comparées aux tendances actuelles du marché pour donner aux lecteurs une image globale du marché.

Le document d’analyse du marché de l’analyse des logiciels malveillants examine divers segments, ce qui facilite le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Ce rapport sur le marché mondial mène des recherches approfondies sur la concurrence pour fournir de meilleures informations sur le marché. Ce rapport de marché effectue une étude approfondie sur cette industrie et indique l’état du marché au cours de la période de prévision. Le rapport à grande échelle sur le marché de l’analyse des logiciels malveillants explique les mouvements des principaux acteurs du marché et des marques qui vont des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises, de l’innovation tendance et des politiques commerciales. Des zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique sont également prises en compte pour l’analyse du marché.

Le marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants était évalué à 5,54 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 43,20 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 29,27 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur l’analyse des logiciels malveillants :

FireEye (États-Unis)

Cisco Systems Inc. (États-Unis)

Réseaux de Palo Alto (États-Unis)

Sophos Ltd. (États-Unis)

Broadcom (États-Unis)

AO Kaspersky Lab. (Russie)

Fortinet, Inc. (États-Unis)

Check Point Software Technologies Ltd. (États-Unis)

Qualys, Inc. (ETATS-UNIS)

McAfee, LLC. (NOUS)

Trend Micro Incorporé. (Japon)

Propriété intellectuelle d’AT&T. (NOUS)

Juniper Networks, Inc. (États-Unis)

CrowdStrike (États-Unis)

Ziff Davis, Inc. (États-Unis)

Lastline Inc. (États-Unis)

Intezer (Israël)

Proofpoint, Inc. (États-Unis)

VMRay (Allemagne)

DEVELOPPEMENTS récents

Afin de fournir aux partenaires et aux parties prenantes gouvernementales un site sécurisé pour examiner le code source des solutions de l’entreprise, Kaspersky a annoncé le lancement de son premier centre de transparence en Asie-Pacifique en collaboration avec CyberSecurity Malaysia en 2019.

Paysage concurrentiel

The research promotes high-end commercialization and profit-steering opportunities, and it takes market dimensions and volatility into account.

This section of the report also focuses on accurately decoding the competitive landscape with astute high-end identification of frontline players, complete with an in-depth analytical study of their business choices and investment discretion, to ensure thoroughly impeccable investor participation and noteworthy growth prospects.

To ensure a smooth ride and hopeful business returns despite numerous odds and unprecedented hurdles, this research has carefully gauged facts pertaining to portfolio advancements, geographical presence, and other essential market details.

Malware Analysis Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

Adoption of advanced technologies

The increased acceptance of BYOD by businesses is causing the prevalence of mobile devices to grow quickly. Large amounts of data are saved on, transmitted to, and from mobile devices due to the diversity of applications, services, and functionalities accessible. Most of the information saved on mobile devices is private and includes passwords, credit card numbers, and usernames.

Rising number of attacks

The adoption of government restrictions, an increase in the frequency of malware attacks, and the sophistication of attacks on various touchpoints are all expected to contribute to the malware analysis market’s growth throughout the forecast period. On the other hand, the increased demand for antivirus solutions to safeguard corporate applications and the prevalence of better infrastructure will create a number of chances for the growth of the malware analysis market throughout the estimated time.

Furthermore, the factors such as rising urbanization, industrialization and mounting awareness regarding the importance of malware analysis in the backward regions are some other important market drivers. Additionally, growing support by the government on the promotion of the technology and solutions and increasing per capita income are anticipated to drive the market’s growth rate.

Opportunities

Growth and expansion

Growth and expansion of energy and utilities industry especially in the developing economies will present very many opportunities for the growth of the market. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market. The increasing number of end users on a daily basis, both at large and small scale, and complete digitization of operations will also work in favor of the market.

Restraints/Challenges

Complexities in data security

Wireless communications and other systems require security, and it is anticipated that security concerns will grow more significant and pervasive across a wide range of devices. Price, power, performance, and consistency are a few of the numerous concerns while creating security solutions. A common security architecture continues to be difficult for most suppliers due to the diverse security requirements of device manufacturers. The process is even more complicated because the solution suppliers need content from security engineers and embedded system designers.

Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise and lack of awareness especially in the underdeveloped economies will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Additionally, dearth of technologically advanced infrastructure in the underdeveloped territories will further derail the market growth rate.

This malware analysis market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the malware analysis market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Basé sur les segments du marché de l’industrie de l’analyse des logiciels malveillants :

Composant

Solution

Analyse statique

Analyse dynamique

Prestations de service

Formation, conseil et conseil

Intégration et mise en œuvre

Informations de sécurité gérées et gestion des événements

Modèle de déploiement

Sur site

Nuage

Taille de l’organisation

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Verticale de l’industrie

Aéronautique & Défense

BFSI

Secteur public

Détail

Soins de santé

Informatique & Télécom

Énergie et services publics

Fabrication

Autres

Le rapport sur le marché de l’analyse des logiciels malveillants répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Analyse des logiciels malveillants générera-t-il à la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché Analyse des logiciels malveillants?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global Analyse des logiciels malveillants?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché Analyse des logiciels malveillants ?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Analyse des logiciels malveillants pour étendre leur présence géographique ?

Quelles sont les principales avancées du marché Analyse des logiciels malveillants ?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de l’analyse des logiciels malveillants ?

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel de l’analyste.

Analyse régionale du marché Analyse des logiciels malveillants:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points saillants du rapport

Évaluations des parts de marché de l’analyse des logiciels malveillants pour les segments nationaux et régionaux

Planification paysagère combative des courants coutumiers significatifs

Analyse des logiciels malveillants Tendances du marché qui impliquent une analyse des produits et des technologies, des moteurs et des contraintes, l’analyse des cinq forces de PORTER

Conseils prémédités dans des segments d’activité essentiels basés sur les estimations du marché

Orientation intentionnelle pour les nouveaux entrants

Le marché de l’analyse des logiciels malveillants prophétise tous les segments, sous-segments et marché régional suggérés

Table des matières: marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants , par type de déploiement

7 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants, par taille d’entreprise

8 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants, par canal de vente

9 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants, par application

10 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants, par région

11 Marché mondial de l’analyse des logiciels malveillants, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

