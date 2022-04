Taille du marché de l’affichage holographique, part, croissance de l’industrie mondiale en 2021, tendances, facteurs émergents, demandes, acteurs clés, technologies émergentes et potentiel de l’industrie jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché des écrans holographiques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché de l’affichage holographique par région.

Le marché mondial des écrans holographiques représentait plus d’un milliard de dollars en 2020, et on estime que le marché croîtra à un TCAC de plus de 28 % de 2021 à 2027. Les écrans holographiques utilisent une lumière cohérente pour créer des images en trois dimensions. Dans l’espace volumétrique, il peut produire l’illusion d’objets 3D en engageant les quatre niveaux de perception visuelle : disparité binoculaire, parallaxe de mouvement, accommodation et convergence. Les images holographiques nécessitent un contrôle important de la lumière et un nombre important de petits pixels.

Les applications des écrans holographiques comprennent les appareils photo, la signalisation numérique, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les smartphones, les scanners, les kiosques, les ultrasons, les téléviseurs intelligents et les holo-TV, la tomodensitométrie (CT) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les écrans holographiques devraient connaître une forte croissance dans l’imagerie médicale en raison de la précision accrue nécessaire dans les chirurgies assistées. Les écrans holographiques ont des applications majeures dans l’électronique grand public, le commerce, le marketing, la médecine, la défense, l’industrie et d’autres domaines, tels que l’éducation et l’automobile. Au cours de la période de prévision, le marché de l’affichage holographique devrait être tiré en partie par une forte demande d’applications médicales et grand public.

Les écrans holographiques ont diverses applications pratiques dans différents secteurs, notamment l’ingénierie, la médecine, la technologie, les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons, les télécommunications, l’automobile, le divertissement, etc. Les écrans holographiques sont efficaces pour démontrer et expliquer des processus, des procédures et des produits complexes.

Aperçu du marché du marché mondial des écrans holographiques

Les catalyseurs du marché pour les écrans holographiques seront les médias et le divertissement, l’éducation, les écrans résidentiels (salles de séjour) et la cartographie militaire. La demande d’écrans holographiques augmentera dans les secteurs de la santé, de l’automobile et des médias.

Outre la signalisation numérique, des affichages holographiques peuvent être trouvés sur des panneaux d’affichage, des kiosques, de petites unités d’affichage et des écrans d’affichage lors d’événements et de lieux. Les écrans holographiques peuvent également stimuler la croissance du marché dans toutes ces applications en raison d’une plus grande sensibilisation à leur utilisation.

À mesure que de nouvelles solutions sont introduites sur le marché, les innovations technologiques ont joué un rôle crucial. De plus, des villes américaines telles que Las Vegas se débarrassent des panneaux d’affichage traditionnels. Les hologrammes pourront bientôt remplacer les panneaux et publicités bidimensionnels par des images tridimensionnelles légèrement hypnotiques. Certaines entreprises disposant de cette technologie affirment que les hologrammes 3D vont révolutionner la façon dont les entreprises et les marques communiquent avec les clients potentiels.

L’adoption de l’hologramme est encore aidée par le domaine croissant du marketing de proximité alors que les entreprises s’alignent pour engager leurs clients avec une approche plus personnalisée en se connectant avec eux et en dynamisant leur clientèle.

La croissance du marché reste atone en raison des coûts d’assemblage élevés des dispositifs holographiques. Une petite entreprise pourrait trouver coûteux de fabriquer et de fabriquer de nouvelles technologies pour ce processus. De plus, les utilisateurs des pays sous-développés peuvent avoir le sentiment que les prix sont trop élevés, ce qui entrave la croissance du marché.

Facteurs ayant une incidence sur la croissance du marché Affichage holographique

Les écrans automobiles sont l’une des technologies d’affichage les plus populaires, car de plus en plus de véhicules sont équipés de systèmes de divertissement. Un écran fixé aux sièges avant pour le divertissement des passagers arrière était à l’origine une option de rechange qui est rapidement devenue une caractéristique standard des véhicules haut de gamme. Actuellement, la planche de bord avant est équipée d’écrans grâce à l’intégration de l’interface smartphone au système.

De plus, de nombreuses grandes automobiles connaissent une énorme augmentation de la demande de zones d’affichage sur leurs véhicules. Dans l’industrie automobile, les nouvelles technologies ont traditionnellement été lentes à être adoptées. Néanmoins, les écrans holographiques devraient progressivement migrer des véhicules haut de gamme vers les modèles de milieu de gamme et bas de gamme au cours des prochaines années.

Impact de Covid-19 sur le marché Affichage holographique

Une pandémie mondiale s’est avérée un obstacle majeur à la fabrication et aux ventes. Étant donné qu’une grande partie de la main-d’œuvre mondiale travaille à domicile en raison de la pandémie de COVID-19, le marché de l’affichage holographique a été affecté. Le résultat a été une baisse des dépenses publicitaires, qui à son tour a réduit la demande d’affichages holographiques.

Analyse régionale

Les écrans holographiques présentent un marché très lucratif en Asie-Pacifique. Le succès de l’industrie est dû à la présence d’économies en développement et de pays bien développés comme la Chine, Taïwan et la République de Corée.

L’électronique grand public et l’automobile ont été des pionniers dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique au Japon et en Chine. Ces marchés se sont considérablement développés en alignant leur offre et leur demande sur les dernières technologies.

Les ventes d’électronique grand public augmentent à mesure que la demande d’affichage numérique dans le commerce de détail, les médias et la publicité augmente pour les écrans holographiques destinés au segment automobile.

La croissance du marché est également importante dans le secteur commercial. L’affichage holographique, une chaussure en trois dimensions, est la nouvelle collection de chaussures de Skechers Singapour. Il a été introduit à la station Dhoby Ghaut sur la ligne nord-est pour le lancement de Skechers DLT-A.

Le marché indien des écrans holographiques est à un stade précoce de développement, car une économie en croissance, stimulée par un secteur de la vente au détail, des dépenses publicitaires accrues et une amélioration des infrastructures publiques et privées stimulera la demande d’écrans holographiques au cours de la période de prévision.

Une augmentation des exportations vers les pays voisins d’Asie du Sud-Est, ainsi que la baisse des coûts des technologies d’affichage telles que 4K, LCD, LED et OLED pourraient augmenter, l’adoption d’écrans holographiques dans la région.

Objectif du rapport

Les écrans holographiques utilisent principalement la diffraction de la lumière pour générer des images tridimensionnelles virtuelles d’objets. Les rapports donnent un aperçu des derniers développements dans les technologies de diffraction de la lumière utilisées dans les hologrammes. Le rapport décrit la taille du marché et les prévisions à travers plusieurs verticales d’utilisateurs finaux dans différentes régions géographiques, comme mentionné dans la portée de l’étude.

Segmentation basée sur le composant

Micromètre numérique

Lentille

Modulateur de lumière

Scanner

Moniteur

Segmentation basée sur la technologie

Touchable

Laser

Électro-holographique

Piston

Segmentation basée sur la dimension

2D

3D

4D

Segmentation basée sur l’utilisation finale

TDM & IRM

L’imagerie médicale

Utah

Smart TV

Ordinateurs portables

Appareil photo

Affichage numérique

Autres

Segmentation basée sur l’industrie verticale

Médical

Industriel

Électronique grand public

Détail

La défense

Autres

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

Reste du monde

L’Europe 

Asie-Pacifique

Concurrents clés

HoloTech Switzerland AG (Suisse)

Holoxica Ltd (Royaume-Uni)

Realview Imaging Ltd. (Israël)

MDH Hologram Ltd. (Royaume-Uni)

HYPERVSN (Royaume-Uni)

Système d’affichage Leia (Pologne)

Provision Holdings Inc. (États-Unis)

ViewSonic Corporation (États-Unis)

Qualcomm (États-Unis)

Realfiction (Suède)

