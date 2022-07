Taille du marché de l’acrylonitrile, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2022-2028

Le dernier rapport d’analyse de marché présenté par Reports and Data est intitulé ‘Global Acrylonitrile MarketRapport de recherche 2028.’ Le rapport fournit une vue complète du marché Acrylonitrile, y compris des informations détaillées sur les principaux segments et sous-segments du marché. Dans ce rapport, notre équipe d’études de marché a mis en évidence les principales dynamiques du marché telles que les moteurs de croissance des revenus du marché, les contraintes, les tendances, les opportunités, les ratios offre et demande, l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs, l’évolution des modes de production et de consommation et les avancées technologiques. Les principaux défis et obstacles à la croissance de l’industrie, tels que les réglementations et politiques gouvernementales strictes et les menaces et risques potentiels du marché, ont également été évalués dans le rapport. Le dernier rapport offre des informations quantitatives et qualitatives sur le marché et, par conséquent, met en évidence les ventes annuelles de l’industrie, les perspectives régionales et les statistiques de l’industrie.

Le marché mondial de l’acrylonitrile devrait croître à un TCAC de 4,6 %, passant de 12,22 milliards USD en 2020 à 16,08 milliards USD en 2028. L’utilisation de l’acrylonitrile comprend principalement la fabrication de la matière première pour les fibres acryliques et modacryliques. Le produit chimique est en outre largement utilisé pour fabriquer des plastiques (acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et styrène-acrylonitrile (SAN)), des plastiques à fort impact, de l’adiponitrile, des plastiques d’emballage, des médicaments, des colorants et des pesticides.

Cliquez sur le lien pour obtenir un exemple de copie du rapport : @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2852

Principaux acteurs – Asahi Chemicals, SINOPEC, Petro China, Formosa Plastics Corporation, Shanghai SECCO Petrochemical Co., Mitsubishi Rayon Co., INEOS, Taekwang Industrial Co., Ascend Performance Materials Operations LLC et Sumitomo Chemical Co.

Market-O-Nomics

L’industrie automobile est le plus gros consommateur d’acrylonitrile. La production croissante de véhicules dans les principaux pays constructeurs automobiles tels que l’Allemagne, la France, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Italie et les États-Unis augmentera la demande d’acrylonitrile.

Plus de 90% de l’acrylamide est utilisé dans la fabrication des polyacrylamides (PAM). Ce sont des floculants organiques et leur utilisation est comme agents de traitement des eaux usées. Le PAM est également utilisé comme aide à la déshydratation et au conditionnement des boues, dans les opérations industrielles telles que les usines de pâtes et papiers, et pour l’épaississement des boues résiduaires dans le traitement des eaux usées municipales.

Une application importante du PAM est la récupération assistée du pétrole (EOR). EOR est généralement utilisé lorsque les autres méthodes d’extraction sont devenues ineptes. Il augmente les rendements d’extraction en injectant soit un gaz, soit une solution PAM/eau.

Les fibres acryliques sont des fibres synthétiques à base de polyacrylonitrile produites par polymérisation par addition d’acrylonitrile. La fibre acrylique est produite avec deux systèmes différents : le filage à sec et le filage à l’eau. Ils peuvent être livrés teints en production soit avec des systèmes de teinture en gel soit par pigmentation de la dope. Il peut être utilisé seul ou en mélange avec d’autres fibres naturelles et synthétiques.

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/acrylonitrile-market

Saisissez Outlook :

Type 1

Type 2

Type3

Perspectives d’application :

Fibre acrylique

Résine Styrène-Acrylonitrile (SAR)

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Acrylamide

Les autres

Foire aux questions abordées dans le rapport :

Quelle est la croissance estimée des revenus du marché au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs de la croissance des revenus du marché mondial Acrylonitrile?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial de l’acrylonitrile au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux acteurs du marché mondial de l’acrylonitrile?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2852

Merci d’avoir lu le rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation que nous proposons selon les exigences du client. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos besoins.

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

LinkedIn | Gazouillement | Blogues | Facebook