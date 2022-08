Taille du marché de l’acrylate d’isononyle , revenus des acteurs clés, analyse Swot, Pest & Porter pour 2022-2028

Reports and Data estime que le paysage concurrentiel mondial de l’acrylate d’isononyle est très fragmenté avec de nombreux acteurs opérant à l’échelle mondiale et régionale. Les principales entreprises du marché sont engagées dans des fusions et acquisitions, des coentreprises, des collaborations et des lancements de produits pour obtenir une croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision. Le rapport considère 2020-2021 comme années historiques, 2020 comme année de référence et 2022-2028 comme période de prévision. Le rapport propose le TCAC et la taille du marché pour l’acrylate d’isononyle mondial au cours de la période de prévision.

Le rapport offre également des informations clés sur les principales entreprises opérant sur le marché, leur part de marché et leur position mondiale, ainsi que leur portefeuille de produits et leurs avancées. Les principales entreprises du marché sont BOC Sciences, Osaka Organic Chemical Industry Ltd, Haldia Chemical et Angene International Limited.

Présentation de l’acrylate d’isononyle :-

La taille du marché mondial de l’acrylate d’isononyle a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’utilisation dans les secteurs d’utilisation finale, l’urbanisation rapide et la croissance du secteur des adhésifs sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

La réaction chimique entre l’acide acrylique et l’alcool isononylique produit l’acrylate d’isononyle, une forme spéciale d’acrylate. Selon des tests de laboratoire, l’acrylate d’isononyle a la température de transition vitreuse la plus basse de tous les acrylates disponibles dans le commerce. Ce composé chimique est couramment utilisé dans les adhésifs en raison de sa faible Tg. De plus, la basse température de transition vitreuse de l’acrylate d’isononyle affecte les propriétés rhéologiques des peintures élastiques.

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Acrylate de méthyle

Acrylate d’éthyle

Acrylate de butyle

Acrylate de 2-éthylhexyle

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Adhésifs

Scellants

Des peintures

Revêtements

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quelle est la croissance attendue d’une année sur l’autre du acrylate d’isononyle au cours de la période de prévision ?

Quelles tendances clés devraient influencer la croissance des revenus du marché à l’avenir?

Quelle région devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision ?

Quelles entreprises clés sont présentées dans le rapport ?

