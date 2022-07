taille du marché de l’acier de construction 2017-2027, revenus des acteurs clés, SWOT, PEST et Porter Analyse des

Le marché mondial de l’acier de construction devrait atteindre 152,57 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les nouvelles activités de construction résidentielle dans les pays en développement comme les États-Unis, l’Allemagne et le Canada connaissent un développement modeste. En effet, ces carburants exigent de nombreux produits en acier de construction, y compris des canaux, des formes à larges ailes, des tubes et des cornières. L’augmentation des investissements dans les installations de transport, les plates-formes à longue portée, les maisons, les immeubles à plusieurs étages et de grande hauteur et les ponts est également un facteur majeur qui stimule l’industrie mondiale des structures en acier. Le déploiement accru de systèmes de construction urbaine légère avec des surfaces recouvertes de tôles minces est également la dernière avancée dans ce secteur, augmentant encore la demande d’acier de construction à haute résistance.

Les activités de construction de maisons individuelles apportent une contribution significative à la construction résidentielle globale, qui a connu la plus forte croissance en 2019. En outre, les dépenses de développement résidentiel (y compris privées et publiques) aux États-Unis ont connu un taux de croissance lucratif au cours des dernières années. Les programmes gouvernementaux et les opportunités de développement du secteur de la construction dans les économies développées et émergentes devraient créer un environnement favorable à la croissance de l’industrie de l’acier de construction. En 2019, par exemple, le ministre mexicain des Finances a dévoilé un ensemble de 42,50 milliards de dollars pour favoriser la croissance des infrastructures et améliorer la consommation privée. Les banques de développement sont susceptibles d’offrir de nouvelles garanties et des prêts pouvant atteindre 14,00 milliards USD aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de cette initiative. L’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) américains au Mexique est un autre facteur crucial de la croissance. La croissance des IDE américains d’une année sur l’autre de 2016 à 2017 était d’environ 8,9 %, ce qui en 2017 était estimé à 109,7 milliards USD.

L’impact du COVID-19 :

Alors que la crise du COVID-19 s’aggrave, les producteurs modifient rapidement leurs activités et leurs stratégies d’achat pour répondre aux exigences d’une pandémie qui a développé le besoin d’acier de construction en fonction du marché. Une séquence de chocs positifs et négatifs se produira au cours de quelques mois, à mesure que les producteurs et leurs fournisseurs s’adapteront à l’évolution des demandes des clients. De nombreuses régions semblent vulnérables aux économies dépendantes des exportations, avec une situation mondiale malheureuse. L’impact de cette pandémie va remodeler les marchés mondiaux de l’acier de construction lorsque certains fabricants fermeront ou réduiront leur production en raison d’un manque de demande en aval. Alors que certains voient leur production suspendue par leurs gouvernements respectifs par mesure de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Dans d’autres pays, tout en regardant la gravité de l’épidémie et le comportement conséquent des autorités nationales elles-mêmes, les clients sont poussés à devenir plus locaux. La dynamique des affaires dans les régions d’Asie-Pacifique est devenue très imprévisible dans ces cas, s’affaiblissant régulièrement et ne parvenant pas à se stabiliser.

Les principaux participants sont Tata Steel Limited, JSW Steel Limited, Arcelor Mittal SA, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Benxi Beiying Iron & Steel Group Co. Ltd., Baosteel Group Corporation, Hyundai Steel Co. Ltd. (HSC), Anshan Iron & Steel Group Corporation, POSCO et Hunan Valin Iron & Steel Group Co. Ltd., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

base du produit, l’acier de construction au carbone a généré un chiffre d’affaires de 30,48 milliards USD en 2019. Il devrait augmenter avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision, car ils sont généralement protégés par des systèmes de traitement thermique robustes, l’eau ferme et les précipitations, ce qui la rend adaptée à une variété d’applications.

L’acier de construction léger devrait croître avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision, en raison de la recrudescence du soutien gouvernemental et des projets de villes intelligentes à financement privé qui amélioreraient l’utilisation des produits.

Le secteur résidentiel est le principal contributeur au marché de l’acier de construction. Le secteur résidentiel de la région Asie-Pacifique est le principal actionnaire du marché et détenait environ 56,0% du marché en 2019, en raison d’une population croissante, associée à des besoins de logement croissants.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’acier de construction en 2019. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Asie-Pacifique détenait environ 65,0 % du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui détenait environ 15,0 % du marché en 2019.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acier de construction en fonction du produit, du type, de l’application et de la région :

2017-2027) (chiffre d’affaires, milliards USD ;

)

kilotonnes

;

2017-20272017-2027)

construction lourd Acier

de construction léger

Rebar

Application Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Résidentiel

Non résidentiel Commercial Institution Bureaux Industriel Développement énergétique Autres



La section analyse régionale couvre l’analyse de le marché de l’acier de construction dans les principales zones géographiques du monde, notamment l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique en ce qui concerne le modèle de production et de consommation, le rapport offre/demande, l’import/export, la contribution des revenus ution, part de marché et taille du marché, et présence d’acteurs clés dans la région.

L’analyse régionale détaillée couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Merci d'avoir lu notre rapport.

