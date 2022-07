Taille du marché de l’acier à outils, analyse des revenus, opportunités, tendances, lancement de produit, 2017-2027

Le marché mondial de l’acier à outils devrait atteindre 6,89 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît une forte augmentation de la demande, en raison de la demande croissante d’outils de coupe, tels que les lames de scie, les fraises, les lames de dégauchisseuse, les fraises, les tarauds, les perceuses, les poinçons, les fraises et les matrices. L’acier à outils est également largement utilisé dans l’industrie automobile pour des applications telles que la fabrication de composants et de pièces de châssis. En raison de la demande croissante de voitures particulières et de véhicules utilitaires, l’industrie automobile a connu une croissance constante dans le monde entier au cours des dernières années, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché de l’acier à outils.

La croissance de l’industrie de la construction entraîne également une augmentation de la demande d’acier à outils, car les investissements dans les projets d’infrastructure augmentent, en particulier dans les pays de l’APAC, comme l’Inde, la Chine et le Japon. Un autre moteur de la demande est la demande croissante de métaux forgés des industries de la défense, de l’automobile, de l’automatisation industrielle et de l’aérospatiale. Les investissements étrangers et les politiques gouvernementales qui favorisent les activités de fabrication incitent davantage de consommateurs à adopter des produits contrefaits. Le produit offre des propriétés telles que la résistance à la fissuration et aux températures élevées, la dureté et la résistance élevée, ce qui le rend plus adapté au processus de forgeage et peut donc augmenter la demande du marché.

L’évolution de la préférence des consommateurs vers les outils de coupe à base de carbure peut entraver la demande du marché. Les outils en carbure trouvent de plus en plus d’applications dans les industries en raison de leur vitesse de coupe plus rapide.

L’impact du COVID-19 :

En raison de la pandémie de COVID-19, la majorité des pays sont en confinement. Cela a conduit à la fermeture temporaire de la plupart des industries, à l’exception des services essentiels. Cela a entraîné une baisse de la demande pour le marché de l’acier à outils. De plus, comme la plupart des industries telles que l’automobile et la construction, où l’acier à outils trouve des applications, ne fonctionnent pas, la demande a diminué. L’offre ne fonctionne pas non plus actuellement en raison des fermetures.

Étant donné que les fabricants sont actuellement impliqués dans l’élaboration d’innovations car ils ne fonctionnent pas, cela les aiderait à gagner une part de marché plus élevée une fois que la situation redeviendra normale.

Les principaux participants sont le groupe Baosteel, Buderus Edelstahl GmbH, le groupe Schmolz + Bickenbach, Eramet SA, Samuel, Son. & Co., Sandvik, Nachi-Fujikoshi Corp., Hitachi Metals Ltd., Voestalpine et BOHLER, entre autres.

moulage par injection occupait la deuxième plus grande part de marché en 2019. Le produit offre des propriétés telles que la dureté, la capacité de polissage élevée, la stabilité thermique, la résistance à la corrosion et la résistance à la déchirure et à l’usure. Ils sont également largement utilisés dans le moulage de variétés de plastiques comme l’ABS, le polycarbonate, le styrène, le polypropylène et le chlorure de polyvinyle, ce qui entraîne également une demande accrue sur le marché.

Le molybdène devrait croître à un taux de 4,6 % au cours de la période de prévision. Le molybdène est utilisé dans des applications dans des matériaux difficiles à usiner, tels que les perceuses, les fraises à engrenages, les fraises en bout, entre autres.

L’acier à outils pour travail à froid devrait croître au rythme le plus rapide de 5,6 % sur la période 2020-2027 en raison de la demande croissante de fabrication d’instruments de coupe et de poinçonnage. Ceux-ci trouvent une utilisation répandue dans la fabrication de lames, de tables de cuisson, de matrices d’étirage, de matrices, de rouleaux de filetage et de matrices de filetage. Ceux-ci offrent des propriétés telles qu’une résistance élevée à l’usure, un faible coût, une ténacité élevée et une longue durée de vie, qui devraient stimuler davantage la demande sur le marché.

L’Europe occupait la deuxième plus grande part de marché d’environ 20,0 % en 2019. La principale raison derrière cela est la présence de pays comme la France, l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni, où la fabrication d’instruments coupants connaît une demande croissante en raison de propriétés telles que la résistance et dureté, même à haute température.

En Inde, il y a une croissance des dépenses dans les activités de construction en raison de la hausse des investissements dans le développement des infrastructures. Cela stimule la demande pour le marché de l’acier à outils car ils trouvent des applications dans les toitures, les revêtements de sol, l’isolation des bâtiments, les fenêtres et les portes.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acier à outils en fonction de la classe de produit, du matériau, de l’application et de la région :

Perspectives de la classe de produits (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

chaud Travail

froid

Moule plastique

Haute vitesse

Autres

Perspectives des matériaux (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

tungstène

chrome

vanadium

molybdène

(Revenus, milliards USD ; 2017-2027 )

Moulage par injection

Die Work

Forging

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie , reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Aperçu du marché : la

popularité croissante de la modélisation des informations sur le bâtiment, l’utilisation croissante de matériaux de construction avancés et le développement de la robotique de construction sont des tendances clés qui perturbent l’industrie de la construction et de la fabrication et sont devrait contribuer à la croissance des revenus du marché Acier à outils au cours de la période de prévision. La demande croissante de bâtiments durables et économes en énergie a conduit au développement de solutions de construction intelligentes qui offrent un environnement optimal aux résidents en améliorant la ventilation, en réduisant la consommation d’énergie et en améliorant l’efficacité globale des bâtiments. L’urbanisation rapide à travers le monde a conduit au développement de bâtiments commerciaux robustes et avancés et avec l’augmentation des activités de construction à l’échelle mondiale, la demande de matières premières et d’innovations augmente considérablement. L’essor rapide des villes intelligentes et connectées et la tendance croissante à la construction verte sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible en fonction des besoins des clients. Pour plus de questions ou d’informations concernant ce rapport, veuillez nous contacter et l’équipe veillera à ce que vos doutes soient dissipés.

