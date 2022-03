Taille du marché de l’acide téréphtalique, revenus, tendances, étude et analyse concurrentielles, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial acide téréphtalique devrait atteindre 81,12 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’acide téréphtalique est produit par la synthèse chimique du pétrole brut. La majorité de l’acide téréphtalique est utilisée dans la production de résine de polyester, qui est utilisée pour fabriquer un film de polyester, une résine de téréphtalate de polyéthylène et une fibre de polyester.

Il est utilisé dans la fabrication de chlorure de téréphtaloyle, de polymères à cristaux liquides, de plastifiants, de cyclohexanediméthanol et d’élastomères copolyester-éther. L’acide téréphtalique est plus rentable que l’alternative au téréphtalate de diméthyle pour la plupart des qualités de polyester utilisées dans les textiles et les récipients pour aliments et boissons. L’acide téréphtalique est utilisé pour fabriquer des résines de revêtements de polyester pour une utilisation dans la formulation de l’appareil, du métal général, de la maintenance industrielle, de l’automobile et des revêtements de bobines.

Aperçu du marché :

L’industrie des produits chimiques et des matériaux produit quotidiennement une grande variété de produits consommés par des personnes à travers le monde. Alors que plusieurs produits, à savoir les détergents, les parfums, les savons et autres sont achetés directement par les consommateurs, les autres sont utilisés comme ingrédients pour fabriquer de nombreux produits. Par exemple, en Europe, près de 70 % des produits chimiques fabriqués sont utilisés pour fabriquer d’autres produits. L’industrie utilise une large gamme de matières premières allant du pétrole, des minéraux, de l’air et autres. Avec une concurrence croissante entre les acteurs de l’industrie, l’innovation reste essentielle pour découvrir de nouvelles voies pour répondre aux besoins des consommateurs sophistiqués, exigeants et soucieux de l’environnement.

La compétitivité au sein de l’industrie chimique et parmi les produits chimiques, l’industrie chimique consacre des sommes importantes à la recherche, en particulier dans les pays hautement industrialisés, ce qui favorisera la taille du marché dans les années à venir.

Paysage concurrentiel:

les acteurs de l’industrie sur le marché de l’acide téréphtalique adoptent la stratégie d’intégration de l’expédition pour répondre à la demande croissante de produits et pour améliorer leur empreinte sur le marché mondial.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, l’analyse import-export, la réglementation commerciale, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les changements sur le marché , tendances, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Le rapport offre un aperçu des facteurs clés influençant la croissance des revenus du segment et fournit des informations sur les opportunités d’investissement lucratives aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients.

Les principales entreprises opérant sur le marché et présentées dans le rapport incluent :

Sinopec Corporation, British Petroleum, SABIC, Reliance Industries Limited, Eastman Chemical Company, Indorama Ventures Public Company, Indian Oil Corporation, JBF Petrochemicals, Mitsubishi Chemical Corporation et Lotte Chemical Corporation, entre autres.

Segmentation du marché de l’acide téréphtalique :

Le rapport segmente les marchés de l’acide téréphtalique en fonction des types de produits, des industries d’utilisation finale, de la technologie et de la région.

Perspectives du processus de fabrication (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Processus Amoco

Cooxydation

Oxydation

du procédé Henkel

(chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Polybutylène téréphtalate (PBT)

Diméthyl téréphtalate

Polyéthylène Téréphtalate (PET)

Polytriméthylène téréphtalate (PTT)

Perspectives de l’industrie d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2016-2027)

Emballage

Électricité et électronique

Construction

Peintures et revêtements

Textiles

Meubles

