Taille du marché de l’acide acrylique, tendances, part, étude du rapport de recherche, analyse régionale et sectorielle

Le marché mondial de l’ acide acrylique devrait atteindre 26,04 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante sur le marché des soins personnels pour les polymères superabsorbants devrait alimenter la croissance au cours de la période projetée. L’expansion de l’utilisation est également susceptible de façonner le marché de la fabrication de tensioactifs, de revêtements de surface, d’adhésifs et de produits d’étanchéité. La demande croissante d’acide acrylique glacial (GAA) dans la fabrication de polymères superabsorbants (SAP) devrait être le principal facteur d’accélération de la croissance du marché. L’augmentation de la portée de SAP dans des segments de niche impliquant l’incontinence adulte, les additifs de traitement de l’eau et les revêtements traités par rayonnement devrait jouer un rôle important dans la croissance du marché dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique centrale et du Sud.

Les forces motrices de la croissance sont la demande croissante de polymères superabsorbants, l’acceptation généralisée des produits à base d’acrylique dans les pays en développement comme l’Asie-Pacifique et l’augmentation des secteurs industriels tels que les adhésifs et les mastics. Les industries conçoivent et vendent des technologies pétrochimiques pour sa fabrication. Au lieu d’augmenter les prix du pétrole à l’échelle mondiale, les producteurs utilisent des méthodes biosourcées pour générer cet acide carboxylique insaturé et ces acrylates à partir de matériaux naturels tels que le glycérol, le sucre et d’autres choses. Les matières premières renouvelables offrent des résultats de coût favorables pour concurrencer les voies pétrochimiques.

En raison des problèmes environnementaux croissants dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe, des contrôles réglementaires stricts sont imposés sur l’utilisation de ce composé organique pour préserver l’atmosphère et décourager l’exposition professionnelle. Son développement est limité en raison des éventuelles restrictions. Les fabricants se concentrent sur la recherche et le développement pour découvrir les racines biosourcées afin de stimuler la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

BASF SE

Dow Inc

Nippon Shokubai Co. Ltd

Mitsubishi Chemical Corporation

Produits Chimiques Mitsui Inc

Produits chimiques Shell

LG Chimie Ltée

Arkema SA

LyondellBasell Industries Holdings BV

Formosa Plastics Corporation

BP plc

ExxonMobil Corporation

Sumitomo Chemical Co., Ltd.

L’impact du COVID-19 :

La demande autour du secteur de la chimie organique enregistrera une baisse de développement, bien que le besoin de certains produits chimiques qui trouvent des implémentations d’utilisateurs finaux dans les soins de santé et l’alimentation augmente. De plus, la Chine, premier fabricant mondial de produits chimiques, a signalé une baisse massive de la production au premier trimestre 2020 au cours de la progression de la pandémie de COVID-19. Cela a contribué à un déséquilibre dans l’économie de l’offre et de la demande, poussant partout les fournisseurs et les consommateurs à essayer de négocier des contrats d’approvisionnement.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les esters acryliques étaient les principaux produits consommés en 2019, avec une part de marché globale de 48,62 %. La demande croissante de produits dérivés tels que l’acrylate d’éthyle, l’acrylate de butyle et le 2-EHA est censée propulser la croissance des produits dans les peintures, les revêtements et les tissus.

Les produits de soins personnels constituaient le principal secteur d’utilisation finale et constituaient 30% de la valeur globale du marché en 2019. La demande croissante de produits d’incontinence pour adultes devrait pousser cette catégorie au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique en Europe et Le Japon, associé à l’augmentation de la population des baby-boomers aux États-Unis

L’Amérique du Nord et l’Europe ont établi des marchés qui mettent fortement l’accent sur la production d’acide acrylique biosourcé. Des sociétés telles que Novozymes, Cargill, BASF et OPX Bio ont mis en œuvre avec succès des composants biosourcés à l’échelle pilote et se tournent vers des entreprises commerciales.

L’APAC devrait s’intensifier avec un TCAC estimé à 5,6 % ; en raison de l’essor de l’industrie des adhésifs et des produits d’étanchéité, la demande dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde augmente. Le gouvernement a pris des mesures pour aider les stratégies manufacturières qui ont contribué au développement rapide du secteur du pays, ce qui aura un effet direct sur la croissance régionale.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial de l’acide acrylique sur la base du produit, du polymère acrylique, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Acrylate de N-butyle

Acrylate d’éthyle

acrylate de 2-éthylhexyle

Le méthacrylate de méthyle

Acrylate d’isobutyle

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Plastiques techniques et copolymère

Peintures et revêtements émulsions

Produits médicaux hygiéniques

Détergents

Traitement des eaux usées

Perspectives du canal d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Industrie du plastique

Peintures et industries chimiques

Biens de consommation

Santé et hôpitaux

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté à vos besoins.

