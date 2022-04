Taille du marché de l’acétylène par fabrication, part, tendances, principaux acteurs, stratégies de croissance, tendances, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de l’ acétylène devrait atteindre 13,92 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data . L’acétylène est couramment utilisé pour les applications de soudage. Un composé d’acétylène, connu sous le nom de noir d’acétylène, est utilisé dans les piles sèches, et l’alcool acétylénique est utilisé pour la synthèse des vitamines. Les principales industries utilisatrices finales du marché comprennent la fabrication de métaux, l’automobile, la pharmacie, l’aérospatiale et le verre, entre autres. L’acétylène, sous forme solide et liquide, est extrêmement explosif. Ainsi, un soin extrême doit être pris lors de la production du produit ou lors de son utilisation pour fabriquer des produits chimiques et d’autres produits.

La Chine est le plus grand fabricant d’acétylène. Les expansions spectaculaires des installations de fabrication et l’augmentation de la consommation des consommateurs en Chine ont transformé sa société et son économie. Une consolidation rapide entre les grands et moyens acteurs est prévue, car le gouvernement chinois encourage la consolidation de l’industrie pour améliorer la compétitivité sur le marché mondial. Une augmentation des revenus à la fois orientés vers l’exportation et nationaux est observée pour les fabricants du marché existant. Cependant, des défis tels que l’accent mis sur des produits de haute qualité à bas prix et une augmentation du pouvoir de négociation des acheteurs imposent des changements importants dans la chaîne d’approvisionnement.

L’industrie de l’acétylène ne peut se redresser que si les utilisateurs finaux montrent une augmentation de la demande, et l’industrie peut sortir de la récession en fonction de la robustesse et de l’efficacité des politiques du gouvernement et de la durée du virus COVID-19.

Les principaux participants sont : BASF SE, Gulf Cryo , The Linde Group, Asia Technical Gas, Air Liquide , Air Products and Chemicals, Praxair Technology, Chengdu Xinju Chemical Co. Ltd., Suzhou Jinhong Gas Co. Ltd. et Xinju Chemical Co. Ltd., entre autres.

Résumé du marché :

L’industrie des produits chimiques et des matériaux n’a cessé de croître, car c’est l’industrie dont on peut dire qu’elle façonne toutes les autres industries. L’industrie chimique et des matériaux se développe en raison de l’introduction de nouveaux produits et technologies, d’une conscience environnementale croissante et de l’évolution des préférences des clients. Au cours des dernières années, la croissance économique et la croissance des industries auxiliaires dans les économies émergentes ont été essentielles à la croissance de l’industrie chimique et des matériaux.

Une nouvelle tendance a émergé : la production de produits chimiques biosourcés et renouvelables. Ces produits sont susceptibles de résoudre les problèmes environnementaux liés à l’industrie chimique. La durabilité environnementale, la responsabilité sociale et le développement économique sont les exigences auxquelles l’industrie doit répondre afin de surmonter les défis de croissance à long terme.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent,

L’acétylène est couramment utilisé pour le soudage et le coupage. Comparé à tous les autres gaz, l’acétylène est capable de produire la flamme la plus chaude. Il est également utilisé dans la fabrication de pièces automobiles ainsi que dans la fabrication d’autres pièces métalliques où la précision est cruciale.

Le carbure de calcium et l’eau sont utilisés pour produire de l’acétylène, qui est à son tour utilisé dans les lampes. Plusieurs chasseurs ou chasseurs de toile utilisent encore ces lampes pour des activités de terrain.

La fabrication du gaz acétylène libère plusieurs gaz à effet de serre. Les risques environnementaux qui y sont associés ont freiné la croissance du marché et augmenté le taux de substitution.

Les activités de recherche et développement visant à produire de l’acétylène à partir de sources renouvelables devraient offrir de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

L’Asie-Pacifique est le leader du marché de l’acétylène. La Chine est le principal contributeur à la croissance du marché dans la région. La forte demande est principalement due à la disponibilité facile des matières premières et à l’urbanisation croissante. L’expansion de l’industrie de la construction dans la région augmente également la demande du marché.

BASF SE a commencé la construction de son usine de production d’acétylène à l’échelle mondiale sur son site de Ludwigshafen fin 2019. L’usine remplace celle existante et la nouvelle installation devrait avoir une capacité de production de 90 000 tonnes métriques d’acétylène par an. Une vingtaine d’installations de production sur le site de Ludwigshafen utilisent l’acétylène comme matière première pour plusieurs produits et chaînes de valeur.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial de l’acétylène en fonction du type, des applications, de l’utilisation finale et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Acétylène dissous

Gaz acétylène

Perspectives des applications (revenus, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Matières premières chimiques

Les lampes

Travail du métal

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Métallurgie

Aérospatial

Pharmaceutique

Verre

Automobile

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; volume, kilotonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

