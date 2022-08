Taille du marché de l’acétate de butyle, analyse des revenus, PEST, prévisions par région et par pays, 2022-2027

Le dernier rapport d’analyse de marché de Reports and Data est intitulé ‘Global Butyl Acetate Market – Prévision jusqu’en 2022-2027. Le rapport offre une vue complète du marché de l’acétate de butyle, en élaborant sur les segments clés de l’industrie. Dans ce rapport, l’équipe d’études de marché de Reports and Data a fourni des détails sur la dynamique clé du marché, y compris les moteurs de croissance des revenus du marché, les contraintes, les tendances, les opportunités, les ratios d’offre et de demande, l’évolution des goûts et des préférences des consommateurs, l’évolution des modèles de production et de consommation, et ruptures technologiques. Le rapport d’étude de marché met en lumière les principaux défis et obstacles à la croissance des revenus de l’industrie, tels que les réglementations et politiques gouvernementales strictes et les menaces et risques potentiels du marché. Les principaux marchés régionaux englobés dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique. En outre,

Principales entreprises opérant sur le marché mondial de l’acétate de butyle :

BASF SE, Eastman Chemical Company, INEOS Oxide Ltd, Eastman Chemical Company, BASF PETRONAS Chemicals, Celanese Corporation, Yangtze River Acetyls, The Dow Chemical Company, Sipchem et Merck KGaA

Principaux facteurs contribuant à la croissance des revenus du marché mondial des matériaux et des produits chimiques

La croissance des revenus du marché mondial des matériaux et des produits chimiques est principalement attribuée à des facteurs tels que l’industrialisation rapide à travers le monde, la demande croissante de biens de consommation essentiels (y compris les aliments et boissons emballés, les produits de soins personnels et cosmétiques et les produits d’hygiène domestique) et l’augmentation applications des matières premières et des produits chimiques dans un large éventail d’industries, y compris les bâtiments et la construction, l’alimentation et les boissons, la pharmacie, l’agriculture et les industries textiles. D’autres facteurs importants contribuant à la croissance des revenus du marché mondial sont l’augmentation des applications industrielles de produits chimiques de spécialité, l’utilisation croissante de produits agrochimiques organiques à haute performance dans l’industrie agricole, les préoccupations environnementales croissantes de la population,

Table des matières:

Aperçu du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Segments de marché clés de l’acétate de butyle

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par type de produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Chronologie du rapport Tendances de croissance mondiales

2.1 Taille du marché mondial de l’acétate de butyle

2.2 Dernières tendances du marché régional

2.3 Tendances de croissance émergentes Perspectives concurrentielles

3.1 Acteurs clés du marché

mondial de l’acétate de butyle 3.2 Taille mondiale de l’acétate de butyle par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché de l’acétate de butyle

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et autres alliances stratégiques

Principaux marchés régionaux couverts dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Segmentation du marché de l’acétate de butyle

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2027)

Vente au détail en ligne

Vente au détail hors ligne

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2016-2027)

Peintures et revêtements

Adhésifs et scellant

Solvant de processus

Activateur & Durcisseur

Autres applications

Perspectives des verticales d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2016-2027)

Nourriture et boissons

Architectural

Industrie de l’emballage

Automobile

Biens de consommation

Les autres

