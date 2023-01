Taille du marché de la vision industrielle 2D, TCAC de 15,80 %, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2030 || COGNEX CORPORATION (États-Unis), Basler AG (Allemagne), OMRON Corporation (Japon), KEYENCE CORPORATION (Japon)

Le rapport de recherche mondial sur le « marché de la vision industrielle 2D » 2022-2029 met en évidence diverses opportunités de croissance, les tendances de développement commercial et les défis de l’industrie. Il donne une analyse complète des principaux segments de l’industrie qui comprend le type, l’application et les régions. En outre, le rapport comprend l’analyse des principaux fabricants avec les revenus de l’industrie, le statut CAGR, les nouveaux plans d’investissement et les développements commerciaux dans tous les pays. Le rapport sur le marché de la vision industrielle 2D donne également des informations qualitatives et quantitatives sur les facteurs macro et microéconomiques avec une analyse SWOT.

Le rapport sur le marché de la vision industrielle 2D offre un outil précieux pour évaluer les dernières statistiques du marché et le scénario de marché. Le rapport présente les stratégies et la méthodologie de recherche suivies pour clarifier les aspects de l’industrie. Ce rapport analyse l’aperçu dynamique du marché mondial, les opportunités de croissance, une performance du marché qui conduira à la rentabilité. Dans la suite, il couvre les innovations et les développements. Le rapport aide également à offrir des informations importantes qui aident les experts de l’industrie, les chefs de produit, les PDG et les dirigeants d’entreprise à rédiger leurs politiques sur divers paramètres.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vision industrielle 2D devrait atteindre 7390,60 millions USD d’ici 2030, soit 2285,66 millions USD en 2022, enregistrant un TCAC de 15,80% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Obtenez un exemple de copie PDF complète du rapport : (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, le graphique) @ : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-2d-machine-vision- marché&ManishaK =

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la vision industrielle 2D :

COGNEX CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Bâle AG (Allemagne)

OMRON Corporation (Japon)

KEYENCE CORPORATION (Japon)

NATIONAL INSTRUMENTS CORP. (États-Unis)

Sony Semiconductor Solutions Corporation (Japon)

Teledyne Technologies Inc. (États-Unis)

Allied Vision Technologies GmbH (Allemagne)

SICK AG (Allemagne)

Texas Instruments Incorporated (États-Unis)

Intel Corporation (États-Unis)

Baumer (Suisse)

JAI A/S (Danemark)

MVTEC SOFTWARE GMBH (Allemagne)

Tordivel AS (Norvège)

ISRA VISION AG (Allemagne)

FLIR Systems, Inc. (États-Unis)

AMETEK Surface Vision (États-Unis)

Quitas Technologies Pvt Ltd (Inde)

Cadence Design Systems, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché de la vision industrielle 2D

Conducteurs

Demande croissante de vision industrielle 2D dans les entreprises manufacturières

Les entreprises manufacturières réalisent les bénéfices des systèmes de vision industrielle 2D à l’échelle mondiale, principalement dans les domaines où les tâches redondantes telles que l’inspection, doivent être accomplies avec précision. Ces machines jouent un rôle important dans les environnements dangereux et augmentent la vitesse des lignes de production. Les principaux avantages de ces systèmes incluent la réduction des temps d’arrêt des machines, l’augmentation de la productivité et un contrôle plus strict des processus.

Augmentation de la demande du secteur de l’alimentation et des boissons

L’industrie alimentaire et des boissons est l’un des marchés les plus importants pour les systèmes de vision industrielle 2D en raison de la culture de sécurité croissante et des directives gouvernementales strictes obligeant les entreprises à adopter des procédures d’inspection dans le cadre de l’automatisation. L’application systématique et uniforme de la vision industrielle 2D par l’industrie alimentaire au cours de la dernière décennie est principalement attribuée aux développements constants des méthodologies des composants, telles que la reconnaissance des formes et le traitement des images. De plus, l’inspection des aliments, le contrôle de la qualité et, dans certains cas, le contrôle de l’assemblage d’aliments plus complexes lors de la transformation des aliments sont parmi les principaux facteurs qui devraient stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Intégration croissante de la vision industrielle 2D dans de nombreuses industries

La technologie cloud a évolué ces dernières années et son intégration est devenue une tendance majeure. Les entreprises cherchent à mettre en œuvre cette technologie dans le monde entier en tant que catalyseur commercial de base dans un environnement commercial concurrentiel et changeant. Étant donné que la technologie cloud peut être utilisée pour récupérer et télécharger des données critiques n’importe où et n’importe quand avec un accès 24h/24 et 7j/7. Les fournisseurs et les utilisateurs de systèmes de vision industrielle 2D recherchent également la technologie cloud comme prochaine innovation sur le marché de la vision industrielle 2D. De plus, l’adoption du cloud dans la vision industrielle 2D permet également de réduire les coûts, d’augmenter la flexibilité, d’augmenter l’efficacité opérationnelle et offre une personnalisation facile, un accès facile et un meilleur stockage. Tous ces facteurs créeront d’immenses opportunités pour la croissance du marché.

Contraintes/ Défis

Problèmes associés à la vision industrielle 2D

Le risque croissant de cyberattaques sur les machines industrielles telles que les robots et les appareils et le manque de solutions de vision artificielle flexibles entraveront la croissance du marché. De plus, les complications liées à l’ajout de solutions de vision industrielle et la pénurie de professions qualifiées dans la fabrication poseront des défis majeurs au marché. D’autres facteurs, tels que la moindre sensibilisation des utilisateurs à l’évolution rapide de la technologie de vision industrielle, agissent également comme un frein majeur au marché et entraveront davantage le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la vision industrielle 2D fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la vision industrielle 2D, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-2d-machine-vision-market?ManishaK =

Basé sur les segments de marché de l’industrie de la vision industrielle 2D :

Offre

Logiciel et solution

Prestations de service

SAS

Assistance, mise en œuvre et conseil

Modèle de déploiement

Nuage

Sur site

Taille de l’organisation

Grande entreprise

Petites et moyennes entreprises (PME)

Type de voix

Voix neuronale et client

Non neuronal

Dispositif d’exploitation

Des ordinateurs

Comprimés

Téléphones portables

Format de fichier

mp3

mp4

VOIX

WMA

Autres

Utilisateur final

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Gouvernement

Soins de santé

Électronique grand public

Transport et automobile

Éducation

Voyage et accueil

Commerce de détail et commerce électronique

Entreprises et autres

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial de la vision industrielle 2D.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché de la vision industrielle 2D, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Faites une demande avant d’acheter @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-2d-machine-vision-market&ManishaK =

Le rapport de recherche sur le marché de la vision industrielle 2D fournit une vue complète des principaux acteurs ainsi que des données statistiques et consolide une image significative de l’exécution par une partie des détenteurs du marché mondial. Des recherches primaires et secondaires sont menées dans ce rapport pour obtenir les dernières réglementations gouvernementales, les informations sur le marché et les données du secteur, ainsi que leurs études de marché approfondies, le développement historique du marché et des informations sur leurs concurrents sur le marché, notamment (comptabilité et gestion, sécurité et surveillance, gestion hôtelière, analyses, suivi des joueurs, gestion des médias, marketing et promotions)

Analyse régionale du marché Vision industrielle 2D :

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de la vision industrielle 2D, par type de déploiement

7 Marché mondial de la vision industrielle 2D, par taille d’entreprise

8 Marché mondial de la vision industrielle 2D, par canal de vente

9 Marché mondial de la vision industrielle 2D, par application

10 Marché mondial de la vision industrielle 2D, par région

11 Marché mondial de la vision industrielle 2D, paysage de l’entreprise

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-2d-machine-vision-market&ManishaK =

Principaux rapports sur les tendances par DBMR :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iot-healthcare-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-iot-node-gateway-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-of-things-iot-security-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-things-iot-operating-systems-market

Pourquoi Data Bridge Market Research, Private Ltd ?

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com