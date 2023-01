Taille du marché de la vision industrielle 2D en Europe, TCAC de 9,00 %, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Canon USA, Sick AG, OMRON Corporation, COGNEX CORPORATION

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen de la vision industrielle 2D affichera un TCAC de 9,00 % pour la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs clés mentionnés dans le rapport d’étude de marché Europe 2D Machine Vision:

Canon USA, Sick AG, OMRON Corporation, COGNEX CORPORATION, NATIONAL INSTRUMENTS CORP., Baumer, KEYENCE CORPORATION, Basler AG, ISRA VISION AG, Amazon Web Services, Inc., A&B Software LLC., Active Silicon, Adimec Advanced Image Systems bv. , Hexagon, Allied Vision Technologies GmbH, Datalogic SpA et Tordivel AS., entre autres.

La vision artificielle implique la capacité d’observer, d’inspecter et de scruter les performances de travail en installant une ou plusieurs caméras vidéo, des appareils électroniques grand public à signal numérique et une conversation analogique-numérique. Pour l’analyse de la sortie souhaitée, les données sont ensuite transférées vers un ordinateur. La résolution et la sensibilité sont les deux aspects importants inclus dans la vision industrielle. Pour séparer les objets, la résolution est installée et la sensibilité offre la possibilité de détecter des objets dans des environnements sombres ou peu éclairés. Les balayages de zone sont fournis par des systèmes de vision 2D, qui sont idéaux pour les pièces discrètes. La plupart des progiciels sont compatibles avec ces appareils, et ils constituent la technologie standard pour la plupart des applications de vision industrielle. Les systèmes 2D sont accessibles dans un nombre toujours croissant de résolutions.

L’augmentation des initiatives gouvernementales visant à stimuler les technologies liées à l’IA influencera le taux de croissance du marché de la vision industrielle 2D. La recrudescence de la demande d’inspection et d’automatisation de la qualité est un élément clé de l’expansion du marché. Le marché de la vision industrielle 2D est également stimulé par des facteurs tels que la demande croissante de systèmes robotiques guidés par la vision et le besoin croissant d’ASIC. En outre, les progrès technologiques et l’augmentation du nombre d’initiatives gouvernementales pour soutenir l’automatisation industrielle amélioreront le taux de croissance du marché de la vision industrielle 2D. En outre, la demande croissante d’intelligence artificielle agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché de la vision industrielle 2D.

Développement récent

En avril 2021, SICK a lancé une caméra de vision 2D compacte ainsi qu’un apprentissage en profondeur à bord. Il s’agit de la première caméra de vision avec un programme d’apprentissage en profondeur préinstallé à bord, ce qui simplifie la création d’inspections de qualité uniques de produits, d’emballages et d’assemblages complexes ou de forme irrégulière, en particulier là où ils échappaient auparavant à l’automatisation avec des méthodes standard.

Basé sur les segments du marché européen de la vision industrielle 2D:

Le marché de la vision industrielle 2D sur la base du produit est segmenté en éclairage, lentilles, capteur d’image et traitement de la vision.

Sur la base de la plate-forme, le marché de la vision industrielle 2D est segmenté en contrôleurs de vision basés sur PC, systèmes de vision autonomes, capteurs de vision et lecteurs de codes-barres basés sur l’image.

Basé sur l’application, le marché de la vision industrielle 2D est segmenté en inspection, jaugeage, reconnaissance de formes, identification et analyse de localisation.

La vision artificielle 2D est également segmentée sur la base de l’utilisateur final dans l’automobile, les semi-conducteurs et l’électronique, l’alimentation, le plastique, le métal, la santé , la logistique, l’impression, le bois et l’aérospatiale et la défense.

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

Analyser et étudier les ventes, la valeur, le statut (2017-2021) et les prévisions (2022-2029) du marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe.

Se concentre sur les principaux fabricants du marché européen de la vision industrielle 2D, pour étudier les ventes, la valeur, la part de marché et les plans de développement à l’avenir.

Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux, pour définir, décrire et analyser le paysage concurrentiel du marché, analyse SWOT.

Définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région.

Analyser le potentiel et les avantages du marché mondial et des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.

Identifier les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou inhibent la croissance du marché.

Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

Analyser stratégiquement chaque sous-marché en ce qui concerne la tendance de croissance individuelle et sa contribution au marché

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Analyse régionale du marché de la vision industrielle 2D en Europe :

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Table des matières

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, par type de déploiement

7 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, par taille d’entreprise

8 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, par canal de vente

9 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, par application

10 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, par région

11 Marché mondial de la vision industrielle 2D en Europe, paysage des entreprises

12 Analyse Swot

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

