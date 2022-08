Taille du marché de la vidéosurveillance, tendances du secteur, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur la vidéosurveillance met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques. La partie paysage concurrentiel du rapport sur le marché de la vidéosurveillance fournit un aperçu clair de l’analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la vidéosurveillance croîtra à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et atteindra 100,35 milliards USD d’ici 2028.

La vidéosurveillance est une sorte de système numérisé qui fonctionne dans n’importe quel environnement et peut extraire des images et des vidéos qui peuvent être stockées, compressées et surveillées. Il est couramment utilisé pour la vidéosurveillance à distance, la dissuasion contre le vandalisme, la protection des installations, la surveillance du trafic et la surveillance des événements vidéo.

L’inquiétude croissante concernant la sécurité publique est le moteur de l’expansion du marché de la vidéosurveillance au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’adoption croissante de caméras scientifiques et la demande croissante de caméras sans fil et d’espionnage sont également les principaux facteurs à l’origine de l’expansion du marché de la vidéosurveillance. L’augmentation des financements neutres et gouvernementaux pour le développement de bonnes villes et l’augmentation des mégadonnées, l’IdO et les villes intelligentes stimulent également l’expansion du marché de la vidéosurveillance.

L’apprentissage en profondeur pour les systèmes de vidéosurveillance et l’utilisation croissante d’appareils intelligents pour la surveillance à distance peuvent créer des opportunités de croissance pour le marché de la vidéosurveillance au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

Segmentation:

Le marché de la vidéosurveillance est segmenté en fonction du système, de l’offre et de la verticale. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans votre marché cible.

Sur le système de base, le marché de la vidéosurveillance est segmenté en système de vidéosurveillance analogique et système de vidéosurveillance IP.

Sur la base de l’offre, le marché de la vidéosurveillance est segmenté en matériel, logiciel et service. Le matériel est segmenté en caméras, moniteurs, périphériques de stockage et accessoires. Le logiciel est segmenté en Video Analytics et Video Management System. Le service est segmenté en CCTV-as-a-Service et Installation & Maintenance.

Sur la base de la verticale, le marché de la vidéosurveillance est segmenté en infrastructure, commercial, militaire et de défense, résidentiel, institution publique et industriel. L’infrastructure est en outre segmentée en transport, surveillance de la ville et lieux publics. Le commerce est en outre segmenté en centres d’entreprise et de données, bâtiments bancaires et financiers, centres hospitaliers, magasins de détail, centres commerciaux et entrepôts. L’armée et la défense sont en outre segmentées en établissements pénitentiaires et correctionnels, surveillance des frontières, surveillance côtière et application de la loi. Les établissements publics sont en outre segmentés en bâtiments de soins de santé, bâtiments éducatifs, bâtiments gouvernementaux et édifices religieux.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de la vidéosurveillance sont:

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la vidéosurveillance sont Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd., Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd., Axis Communication AB, Bosh Sicherheitssysteme GmbH, Hanwha Techwin Co. Ltd., Avigilon Corporation, FLIR Systems, Inc., Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co. Ltd., Agent Video Intelligence Ltd., Pelco Corporation, CP PLUS International, Huawei Technologies Co. Ltd., Genetec Inc., NICE Ltd., NEC Corporation, Qognify Inc., Tiandy Technologies Co. Ltd., Vivotek Inc., Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd., SAMSUNG, COMMAX Co., Ltd entre autres.

Attraits du rapport sur le marché de la vidéosurveillance: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la vidéosurveillance aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet sur lequel Micro surveille tous les marchés vitaux de la vidéosurveillance

Une vision concise du marché facilitera la compréhension.

Une vision concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau des pays

Le marché de la vidéosurveillance est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la vidéosurveillance sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud sous Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. . , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quels avantages l’étude de recherche DBM apportera-t-elle ?

Dernières tendances influençant l’industrie et le scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Assistance à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de la vidéosurveillance

Partie 04 : Dimensionnement du marché de la vidéosurveillance

Partie 05 : Segmentation du marché de la vidéosurveillance par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

