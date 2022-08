Taille du marché de la traçabilité alimentaire, tendances, analyse de la part des revenus, prévisions, 2021-2028

La taille du marché mondial de la traçabilité des aliments a atteint 4,54 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 10,2 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Certains des principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial de la traçabilité alimentaire comprennent le déploiement croissant de solutions de traçabilité pour numériser, sécuriser et exploiter des données précieuses, permettant ainsi une transparence sûre et durable dans la chaîne d’approvisionnement et pour le suivi et la traçabilité des flux de produits – des matières premières à consommateurs – et plus d’innovation, d’interopérabilité et d’efficacité. En outre, le besoin croissant d’augmenter les systèmes de contrôle de la qualité et de réduire les risques sont d’autres facteurs qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus du marché dans un avenir proche. Le contrôle de la qualité dans les systèmes de traçabilité alimentaire peut permettre d’évaluer la qualité des aliments tout au long des étapes de la chaîne d’approvisionnement et d’aider à améliorer l’expérience et la satisfaction des clients.

Le rapport sur le marché mondial de la traçabilité alimentaire est considéré comme la première étude englobant la situation actuelle du marché de la traçabilité alimentaire qui est gravement touchée par l’épidémie de COVID-19. L’urgence sanitaire mondiale a considérablement affecté l’économie mondiale, entraînant des répercussions importantes sur ce secteur d’activité particulier.

Perspectives concurrentielles :

Le dernier rapport de recherche offre des informations clés sur les forces et les faiblesses des principaux acteurs en utilisant les analyses SWOT et Five Forces de Porter. La segmentation du marché en fonction du type de produit, du spectre d’applications et des régions clés a été incluse dans le rapport. L’étude d’investigation estime avec précision la taille du marché, la part de marché et la génération de revenus sur la période projetée. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Honeywell International Inc., Cognex Corporation, Keyence Corporation, Bext360 Inc., Foodlogiq LLC, TraceOne Inc., Traceall Global Limited, Merit-Trex Technologies Inc., TE-Food Enterprise et Carlisle Incorporated.

Segmentation du marché

Emergen Research a segmenté les segments mondiaux de traçabilité alimentaire sur la base de l’équipement, des logiciels, de la technologie, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’équipement (Revenu, milliards USD ; 2018-2028)

Capteurs

Imprimantes thermiques

Balises et étiquettes

PDA avec GPS

Numériseurs 2D et 1D

autres

logiciels (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Logiciel d’entrepôt

Logiciel de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Planification des ressources d’entreprise (ERP)

Autres

perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

GPS

Infrarouge

RFID/RTLS

barres

biométriques

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Produits laitiers

Pêcheries

Boissons

Produits frais et graines

Viande & Bétail

Autres

perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Détaillants alimentaires

Défense

Fabricants d’aliments

Entrepôt

Gouvernement

Quelques faits saillants clés du rapport

Les revenus du segment RFID / RTLS devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision. La RFID/RTLS joue un rôle important dans le suivi et la traçabilité des produits alimentaires périssables et peut identifier la direction des étiquettes pour savoir si les produits sont reçus ou expédiés par la porte.

Le segment des produits laitiers devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de la nécessité d’identifier les produits gâtés ou contaminés avant qu’ils ne puissent atteindre les consommateurs finaux, car les produits laitiers sont très sensibles à la contamination et à la détérioration.

Le marché en Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision en raison de larges bases d’utilisation finale telles que les fabricants de produits alimentaires et les détaillants alimentaires, et cela, associé à des réglementations strictes mises en œuvre par le gouvernement, sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché de la traçabilité alimentaire dans la région.

Offres clés du rapport :

Aperçu détaillé de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis et les perspectives de croissance

Analyse des principales initiatives stratégiques et du paysage concurrentiel, y compris les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques et les partenariats, entre autres

Analyse complète des perspectives de l’industrie et analyse de la chaîne industrielle

Prévisions du marché basées sur une analyse du marché au niveau mondial, régional et national

Principales zones géographiques couvertes par le rapport:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

