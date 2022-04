Taille du marché de la tomographie par émission de positrons, part, par utilisation finale, part et revenus et région, prévisions jusqu’en 2026

Le marché de la tomographie par émission de positrons 2021 fournit une analyse détaillée de la taille du marché mondial, de la taille du marché au niveau régional et national, de la croissance du marché de segmentation, de la part de marché, du paysage concurrentiel, de l’analyse des ventes, de l’impact des acteurs nationaux et mondiaux du marché de la tomographie par émission de positons, de la valeur optimisation de la chaîne, réglementations commerciales, développements récents, analyse des opportunités, analyse stratégique de la croissance du marché, lancements de produits, expansion du marché régional et innovations technologiques.

Le marché de la tomographie par émission de positons a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, contribution aux revenus et présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Tomographie par émission de positrons.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique et de la santé est à la croisée des chemins. Les patients bénéficient de la promesse des thérapies cellulaires et géniques ; des maladies rares que l’on croyait incurables sont sur le point de trouver de vrais traitements. L’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage automatique créent l’espoir que la découverte et le développement de thérapies seraient plus innovants, plus rapides et moins chers. La fabrication, la chaîne d’approvisionnement et l’ensemble de l’écosystème de la santé ont tous le potentiel de bénéficier d’initiatives axées sur les données. Les attitudes et les comportements des consommateurs évoluent de diverses manières, allant de l’utilisation croissante de la technologie et de la volonté de partager des données à un intérêt pour l’utilisation d’outils pour prendre des décisions en matière de prescription et de traitement. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché pharmaceutique et des soins de santé dans les années à venir.

Segment de marché basé sur le type :

Scanners TEP à anneau complet

des scanners TEP à anneau partiel

basé sur l’application

Cardiologie

Neurologie

oncologie

Le segment du marché de l’

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

l’Amérique latine

Principaux marchés régionaux étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

