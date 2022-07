Taille du marché de la thérapie par les cellules T de voiture, tendances de croissance des revenus, analyse de la stratégie de l’entreprise, 2022-2030

La du marché mondial de la thérapie CAR T-cellules a atteint 1,29 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 24,9 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence du cancer à travers le monde et l’augmentation du taux de mortalité par cancer devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T au cours de la période de prévision. L’expansion rapide des activités d’essais cliniques, la prolifération des fusions et acquisitions et les offres publiques initiales attrayantes contribuent à la croissance des revenus du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR T. La recherche constante sur le cancer et son traitement, ainsi que les progrès des médicaments, soutiennent davantage l’expansion du marché.

La thérapie par cellules réceptrices d’antigènes chimériques est une technique permettant de modifier les lymphocytes T, une sorte de globules blancs en laboratoire afin qu’ils puissent détecter les cellules malignes. La thérapie CAR T-cell est souvent désignée comme un type de thérapie génique cellulaire, car elle modifie les gènes des cellules T pour les rendre plus efficaces dans la lutte contre le cancer. La thérapie CAR T est utilisée pour traiter des types spécifiques de tumeurs malignes du sang et est également à l’étude pour d’autres types de cancer. Le 28 mai 2022, par exemple, Novartis a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé à Kymriah (tisagenlecleucel) une autorisation accélérée pour le traitement chez les patients atteints de lymphome folliculaire réfractaire après deux ou plusieurs lignes de traitement systémique. Bien que le premier traitement CAR T anti-CD19 autorisé ait fourni des résultats prometteurs, des complications telles que des taux de rechute élevés et des résistances ont été rencontrées, nécessitant la recherche de cellules CAR T modifiées plus efficaces pour un usage thérapeutique. La structure des cellules CAR T et les innovations de fabrication ont permis des gains considérables d’efficacité et de persistance, en particulier avec la création de cellules CAR T de quatrième génération. Lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un modificateur immunitaire, les cellules CAR T de quatrième génération et de nouvelle génération ne seront pas limitées par les effets cytotoxiques et seront une arme efficace pour conquérir le microenvironnement tumoral.

Les traitements par lymphocytes T récepteurs d’antigènes chimériques ont démontré le potentiel de révolutionner le traitement du cancer, mais leur utilisation est désormais limitée aux patients atteints de certains cancers liquides récurrents et résistants. Pour comprendre tout le potentiel des CAR T, des investissements sont en cours dans l’optimisation des CAR T autologues pour les tumeurs liquides, l’augmentation du nombre d’établissements de santé qui administrent le CAR T, la réduction des délais de traitement de l’innovation pour permettre le succès dans les tumeurs solides et le développement de cellules CAR T de nouvelle génération. thérapies. Les thérapies CAR T-cell ont un grand potentiel en tant que traitement du cancer basé sur l’immunothérapie. Il s’agit de modifier génétiquement les lymphocytes T du patient ou d’un donneur pour développer un récepteur antigénique chimérique qui cible précisément un antigène tumoral.

Le rapport d’information sur le marché est un prototype du rapport à 360 ° aperçu de l’industrie mondiale de la thérapie cellulaire CAR-T, mettant en lumière la valeur de marché estimée, la part, les tendances de croissance, les revenus bruts, l’aperçu de la concurrence, les principaux fabricants et acheteurs, les types de produits disponibles et les applications d’utilisation finale.

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport de recherche comprend un résumé précis du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T. Il propose une présentation systématique des profils d’entreprises des principaux acteurs du marché. Cette section du rapport analyse les initiatives efficaces entreprises par ces acteurs pour l’expansion des affaires à long terme. En outre, cette section met en évidence les principaux développements et positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario de marché global. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont été évalués à l’aide de certains outils d’analyse efficaces, tels que l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse SWOT.

Les principales sociétés couvertes par le rapport sont :

Novartis AG, Pfizer Inc., CARsgen Therapeutics Co., Ltd, Daiichi Sankyo Company, Limited, Bristol-Myers Squibb Company, Astellas Pharma Inc., BioNTech SE, Biocad, F.Hoffmann-La Roche Ltd., et Eli Lilly and Company

Ce rapport est le dernier document traitant en détail de la situation économique actuelle gravement touchée par l’épidémie de COVID-19. L’urgence sanitaire mondiale a entraîné des changements massifs dans l’économie mondiale et la sphère commerciale de la thérapie cellulaire CAR-T. Le scénario actuel de cette verticale commerciale en constante évolution a été clairement décrit dans le rapport, qui contient une large analyse des effets présents et futurs de la pandémie.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Type Outlook (revenu, millions USD ; 2019-2030) Abecma Breyanzi Kymriah Yescarta



Indication Outlook (revenu, millions USD ; 2019-2030) Lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) Leucémie lymphoblastique aiguë (LAL) Leucémie lymphoblastique chronique (LLC) Myélome multiple (MM) Lymphome folliculaire (LF) Autres



perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Hôpitaux Centres de traitement du cancer



du marché mondial de la thérapie cellulaire CAR-T :

Le segment du lymphome diffus à grandes cellules B a représenté une part de revenus rapide en 2021. Le lymphome à cellules est un cancer du système lymphatique à croissance rapide, un composant vital du système immunitaire. Elle affecte les cellules sanguines qui produisent des anticorps pour lutter contre les infections. Le DLBCL est curable dans certains cas. La majorité des patients DLBCL répondent favorablement aux premiers traitements comme la chimiothérapie. Chez certains individus, la maladie devient résistante, dans le sens où elle ne répond plus au traitement, ou elle rechute, dans le sens où elle revient après le traitement. Ces patients pourraient être traités avec une thérapie par lymphocytes T à récepteur d’antigène chimérique, qui utilise les propres cellules immunitaires du corps pour combattre le DLBCL. Les lymphocytes T sont retirés du sang du patient, modifiés en laboratoire avec des récepteurs antigéniques dits chimériques qui aident à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses, puis réintroduits dans le sang du patient.

Le segment hospitalier a représenté une part de revenus modérée en 2021. La thérapie cellulaire CAR T reprogramme les cellules T du sujet pour cibler les antigènes tumoraux. La thérapie CAR T-cell a montré des taux de rémission complète de 80 à 90 % chez les patients plus jeunes atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B et de 40 % chez les patients atteints de lymphomes non hodgkiniens à cellules B symptomatiques qui ont échoué à plusieurs lignes de traitement antérieures.

Le segment du myélome multiple a représenté une part importante des revenus en 2021. La thérapie CAR T-cell est un traitement prometteur pour les personnes atteintes de myélome multiple en rechute ou réfractaire qui n’ont pas répondu aux médicaments antérieurs. Il s’agit d’un traitement hautement spécialisé qui consiste à modifier génétiquement les cellules T d’un patient afin d’éliminer son myélome multiple en ciblant l’antigène de maturation des cellules B (BCMA).

Le marché en Europe a représenté une part de revenus modérée en 2021. La thérapie par lymphocytes T utilisant des récepteurs antigéniques chimériques est l’un des médicaments anticancéreux les plus prometteurs d’Europe. Le comité des thérapies innovantes et le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ont adopté un avis favorable proposant l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché pour le médicament Kymriah pour les patients pédiatriques et les jeunes adultes jusqu’à 25 ans qui ont des lymphocytes B la leucémie aiguë lymphoblastique réfractaire, en rechute après greffe, voire en seconde rechute ou plus tard, et pour les patients adultes. Ces approbations contribuent à la croissance des revenus du marché.

