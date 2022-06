Taille du marché de la thérapie par compression à froid Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur la thérapie par compression à froid est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les clients peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise. Ce rapport de marché inspecte le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. En s’inspirant des stratégies marketing de ses concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente saisissants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Analyse du marché et aperçu du marché de la thérapie par compression à froid

La thérapie par compression est depuis longtemps un élément de base de la gestion vasculaire et du soin des plaies pour les patients souffrant d’insuffisance veineuse. Le froid et la compression sont couramment utilisés après une blessure aiguë ou une intervention chirurgicale pour soulager la douleur, réduire l’enflure et accélérer la récupération fonctionnelle. Le traitement de l’œdème et l’amélioration du retour veineux sont deux des nombreux avantages de la thérapie par compression à froid. De nombreux patients, cependant, sont incapables de tolérer les bas et les bandages de compression qui sont habituellement utilisés dans cette thérapie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie par compression à froid, qui était de 3,0 milliards USD en 2021, atteindrait 4,60 milliards USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapie par compression à froid sont :

medi GmbH & Co. KG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

GROUPE SIGVARIS (États-Unis)

Juzo (Allemagne)

PAUL HARTMANN AG (Allemagne)

3M (États-Unis)

Spectrum Healthcare (Inde)

SYSTÈMES DE BIOCOMPRESSION (ÉTATS-UNIS)

Gottfried Medical, Inc. (États-Unis)

BSN médical (Allemagne)

(Suède)

DJO, LLC (États-Unis)

Tactile médical (États-Unis)

SANYLEG SRL a socio unico (Italie)

Cardinal Santé. (NOUS)

Devon Medical Products (États-Unis)

THUASNE SAS (États-Unis)

ACI Medical, LLC (États-Unis)

Ofa Bamberg GmbH (Allemagne)

Mego Afek AC Ltd. (Israël)

Medline Industries, Inc. (États-Unis)

Opportunités

Le marché devrait augmenter en raison de la prévalence croissante des blessures sportives et de l’arthrite. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prévoyaient en septembre 2017 que 3,2 millions de personnes âgées de 5 à 14 ans souffraient de blessures sportives chaque année. À mesure que la population gériatrique augmente, le nombre d’instabilités articulaires, de fractures et de maladies articulaires comme l’arthrose augmente également. Ces facteurs influencent également la demande croissante de chirurgies de la hanche et du genou, ce qui entraînera l’utilisation de produits de thérapie par compression à froid dans les années à venir. En outre, les entreprises établies ont mis l’accent sur les opérations de R&D afin de proposer des gammes de produits innovants et des accessoires de support sur le marché, ce qui crée des opportunités intéressantes pour cette industrie.

Contraintes/Défis

Le taux métabolique des tissus mous entourant immédiatement l’application de froid est ralenti. Cette baisse du métabolisme tissulaire s’accompagne d’une diminution de l’activité enzymatique, qui protège les tissus contre les dommages induits par l’hypoxie. L’hypothermie locale provoque une vasoconstriction et une réduction de 60 % de la microcirculation, qui peut durer jusqu’à 30 minutes après l’arrêt du refroidissement. L’extravasation de sang dans les tissus environnants, l’inflammation locale et la formation d’œdème sont toutes réduites par la vasoconstriction induite par le froid. La réduction de la production d’œdème ainsi que la diminution de la conduction nerveuse motrice et sensorielle contribuent au soulagement de la douleur associée à l’application directe de froid sur les tissus blessés.

Portée du marché mondial de la thérapie par compression à froid

Le marché de la thérapie par compression à froid est segmenté en fonction de la technologie et du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Thérapie de compression statique

Thérapie par compression dynamique

Produit

Pompes à compression

Bas de compression

Bandes de compression

Bandes de compression

Les autres

