Taille du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx), part par historique de développement, perspectives commerciales, tendance, principaux fabricants 2028 || Informations DBMR

Les thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) devraient connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 310,85 millions USD d’ici 2027 contre 62,48 millions USD en 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Prescription Digital Therapeutics (PDTx)

Le paysage concurrentiel du marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

Les principaux acteurs couverts dans le rapport ResMed, Samsung, Biofourmis, entre autres acteurs nationaux et Asie-Pacifique. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

En octobre 2019, Limbix Health, Inc. a collaboré avec TrialSpark afin d’améliorer la plateforme de thérapie numérique pour la dépression chez les adolescents. Grâce à cette collaboration, le Limbix Spark s’est associé au TrialSpark pour résoudre les problèmes de santé mentale par un programme de cinq semaines qui implique l’utilisation de la technologie VR et d’une application mobile. Cette collaboration a ainsi amélioré la croissance de l’entreprise en accédant à une large population.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx), ce qui offre également aux organisations l’avantage d’améliorer leur offre de thérapies numériques sur ordonnance (PDTx).

La forte demande de PDTx en raison de leur rentabilité et du rôle de plus en plus dominant de la technologie mobile et de l’intelligence artificielle (IA) dans notre vie quotidienne domine la croissance du marché.

La thérapie numérique sur ordonnance est conçue avec la puissance d’un logiciel pour traiter divers types de maladies. Thérapeutique numérique sur ordonnance développée à l’intersection de la biologie et de la technologie. Ces outils thérapeutiques sont conçus avec l’intelligence artificielle, intègrent divers algorithmes et la réalité virtuelle. Les logiciels et services thérapeutiques numériques sur ordonnance ont permis aux patients d’accéder à tout type de traitement quand et où ils en ont besoin. Les thérapies numériques sur ordonnance ont gagné en popularité car elles sont strictement réglementées par la FDA et d’autres organismes de réglementation et peuvent être utilisées après avoir obtenu une prescription appropriée par l’intermédiaire de médecins. Des thérapies numériques sur ordonnance ont été développées et sont en phase de développement pour divers types de maladies impliquant un trouble lié à l’utilisation de substances (SUD), un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (TOU), trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), trouble dépressif majeur (TDM), insomnie, épilepsie, sclérose en plaques, migraine, trouble du spectre autistique, oncologie, cardiovasculaire, entre autres. Les thérapies numériques sur ordonnance peuvent être la partie la plus importante de la vie des patients ayant différents types de besoins non satisfaits.

Parallèlement à cette thérapie numérique sur ordonnance, les patients peuvent, entre autres, collecter le dosage réel des médicaments et les symptômes de la maladie. Cette information permet aux patients et aux médecins de déterminer le traitement exact en fonction des symptômes de la maladie. Pour réaliser une croissance lucrative sur le marché et stimuler les activités de recherche et développement, les entreprises de technologie de la santé établissent des partenariats avec les sociétés pharmaceutiques.

La demande de thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) a augmenté à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement et la raison derrière cela est l’augmentation de la population gériatrique et l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est en croissance en raison de la forte demande de thérapies numériques rentables. Le marché va croître au cours de la période de prévision avec les progrès technologiques de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx) et l’augmentation des activités de financement.

Le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques , lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la thérapie numérique sur ordonnance en Asie-Pacifique (PDTx)

Le marché Asie-Pacifique des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est classé en neuf segments notables basés sur le mécanisme, la catégorie, le traitement, les logiciels, les services, l’accessibilité des applications, le type d’application, l’application et les patients.

Sur la base du mécanisme, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en mécanisme d’entrée et mécanisme de sortie. En 2020, le segment des mécanismes d’entrée devrait dominer le marché car ces mécanismes dépendent des données des patients qui sont soumises dans le logiciel ou l’application. Après cela, l’application ou le logiciel calcule ou suggère l’option de traitement aux patients et surveille les symptômes de la maladie des patients.

Sur la base de la catégorie, le marché de la thérapie numérique (PDTx) est segmenté en augmentation des médicaments et remplacement des médicaments. En 2020, le segment de l’augmentation des médicaments devrait dominer le marché car ceux-ci sont utilisés en combinaison avec d’autres thérapies pharmacologiques ainsi que d’autres thérapies pour soutenir le traitement et la santé des patients. L’augmentation des médicaments ne peut pas remplacer les thérapies médicamenteuses.

Sur la base du traitement, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en traitement ambulatoire et en monothérapie. En 2020, le segment des traitements ambulatoires devrait dominer le marché car les thérapies numériques sur ordonnance sont des thérapies basées sur des applications ou des logiciels qui fournissent le guide de traitement, l’option de thérapies en fonction des symptômes des patients. Les thérapies numériques sur ordonnance sont conçues de telle manière qu’elles peuvent être utilisées à tout moment et n’importe où sans visiter les cliniques médicales.

Sur la base des logiciels, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en logiciels pour les affections respiratoires, logiciels pour la santé mentale, logiciels pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, logiciels pour le diabète et autres. En 2020, le segment des logiciels pour le diabète devrait dominer le marché car la principale population mondiale souffre de diabète et est la principale cause de décès. Selon une enquête, 463 millions de personnes souffrent de diabète et cette date augmente continuellement à un rythme plus rapide.

Sur la base des services, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en microservices comportementaux et en microservices médicaux. En 2020, le segment des microservices comportementaux devrait dominer le marché car ces applications logicielles fonctionnent principalement sur les études de comportement et constituent le principal aspect de la thérapie à trouver pour le comportement des patients entre les traitements.

Sur la base de l’accessibilité des applications, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en Android, iOS et Windows. En 2020, le segment Android devrait dominer le marché car le logiciel Android est le type de logiciel le plus courant et est compatible avec la majorité des thérapies numériques.

Sur la base du type d’application, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en applications natives et applications Web. En 2020, le segment des applications natives devrait dominer le marché car elles peuvent être installées directement via l’App Store.

Sur la base de l’application, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en trouble lié à l’utilisation de substances (SUD), trouble lié à l’utilisation d’opioïdes (OUD), trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH), maladie d’Alzheimer, trouble dépressif majeur (MDD), insomnie , épilepsie , trouble du mouvement, sclérose en plaques, migraine , trouble du spectre autistique, oncologie , inflammation, respiratoire, cardiovasculaire, gestion de la douleur, conditions métaboliques et autres. En 2020, le segment des conditions métaboliques devrait dominer le marché, car les maladies et les troubles cardiovasculaires, en particulier le diabète, sont la principale cause de décès. Les organismes de recherche et les acteurs du marché travaillent en permanence pour traiter les conditions métaboliques qui ont des conséquences directes.

Sur la base des patients, le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est segmenté en enfants et adultes. En 2020, le segment des adultes devrait dominer le marché car tous les logiciels ou applications sont pris en charge par les données des adultes, sauf quelques-uns. Jusqu’à présent, pour les études cliniques sur les thérapies numériques sur ordonnance, seules les données des adultes ont été prises et la majorité de la population adulte utilise ces types de thérapies.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par mécanisme, catégorie, traitement, logiciel, services, accessibilité des applications, type d’application, application et patients.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) sont le Japon, la Chine, l’Australie, la Corée du Sud, l’Inde , l’Australie, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

L’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours des périodes de prévision, car dans les pays de l’Asie-Pacifique, la demande de thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) augmente très rapidement avec le développement des infrastructures de santé. Le Japon devrait dominer le marché sur le marché Asie-Pacifique. Le Japon est l’un des principaux pays à inculquer la technologie numérique dans différents secteurs, y compris la santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et leurs difficultés rencontrées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la thérapie numérique sur ordonnance (PDTx)

Le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes de thérapies numériques sur ordonnance (PDTx), l’impact de l’avancement des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge de le marché des thérapies numériques sur ordonnance (PDTx). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

