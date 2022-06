Taille du marché de la thérapie de remplacement de la nicotine – Application, tendances, croissance, opportunités, technologie et prévisions

Selon l’Agence américaine pour la recherche et la qualité des soins de santé, à l’exception des femmes enceintes et des adolescents, la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) est sans danger pour tous les adultes qui souhaitent arrêter de fumer. La thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) est une méthode pour aider les gens à arrêter de fumer. La nicotine est délivrée à petites doses sous forme d’inhalateurs, de pastilles, de patchs, de sprays ou de gomme, tandis que les autres toxines contenues dans les cigarettes de tabac sont évitées. L’objectif fondamental de la thérapie de remplacement de la nicotine est de diminuer les envies de nicotine en atténuant les symptômes de sevrage de la nicotine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des thérapies de remplacement de la nicotine était évalué à 2,92 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,93 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 13,31 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des thérapies de remplacement de la nicotine

Conducteurs

Hausse de la prévalence des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est un facteur majeur du taux de croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine au cours de la période de prévision 2022-2029. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que fumer des cigarettes cause environ 80 à 90 % des décès par cancer du poumon aux États-Unis chaque année. La fumée de tabac contient plus de 7 000 composés, dont plus de 70 sont connus pour causer le cancer chez l’homme. De plus, la prévalence croissante des maladies chroniques pousse les grandes entreprises à développer des solutions de TRN révolutionnaires qui aident les gens à résister au besoin de fumer. La prévalence croissante de la dépendance au tabac chez les adolescents alimente la demande de produits NTR, ce qui stimulera le marché mondial des thérapies de remplacement de la nicotine au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure. En outre, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer l’infrastructure des soins de santé en augmentant le financement, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

Sensibiliser aux méfaits du tabagisme

La sensibilisation croissante du public aux effets nocifs du tabagisme devrait être un moteur majeur du marché. À l’échelle mondiale, le nombre de fumeurs a dépassé 1,1 milliard. Les gens se tournent vers les thérapies de sevrage tabagique à la suite d’initiatives gouvernementales telles que la «loi sur les soins abordables», les réglementations en matière d’assurance et les programmes de sensibilisation aux effets nocifs du tabagisme sur la santé par le biais de conseils. En 2018, 55 % des 34,2 millions de fumeurs aux États-Unis ont tenté d’arrêter.

En outre, le mode de vie sédentaire des personnes et l’augmentation de la population gériatrique entraîneront l’expansion du marché des thérapies de remplacement de la nicotine. Parallèlement à cela, des politiques de remboursement favorables amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Avancée technologique

Les développements technologiques sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine se poursuivent, entraînant une augmentation du nombre de personnes se tournant vers des produits avancés. L’acceptation de la NRT devrait être facilitée par des innovations telles que les produits chauffants sans brûlure, les chewing-gums aromatisés et les pastilles. Des géants du tabac comme British American Tobacco ont développé des alternatives sans fumée et moins dangereuses. Contrairement aux cigarettes traditionnelles, ces améliorations ont une portée variable d’efficacité et sont acceptées dans la société, favorisant leur adoption et favorisant la croissance du marché. Cela créera de nouvelles opportunités de marché dans les années à venir.

Nombre croissant de lancements de produits

De grandes entreprises telles que GlaxoSmithKline plc et Johnson & Johnson Inc détiennent plus de 80 % de la part de marché totale et consolident constamment leurs positions en introduisant de nouveaux produits de thérapie de remplacement de la nicotine sur le marché mondial. De plus, au cours de la période projetée, d’autres acteurs du marché tentent de renforcer leurs positions en mettant en œuvre des stratégies telles que la collaboration, la fusion et l’acquisition et l’introduction de nouveaux produits. Cela créera de nouvelles opportunités de marché.

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. La thérapie de remplacement de la nicotine s’est avérée efficace dans les essais cliniques, augmentant la probabilité d’arrêter de fumer de 50 % à 70 %. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des thérapies de remplacement de la nicotine.

Contraintes/Défis

L’interdiction des cigarettes électroniques

L’interdiction des cigarettes électroniques est l’une des principales raisons qui entravent la croissance du marché. Par exemple, le gouvernement indien a interdit l’importation, la fabrication et la vente de cigarettes électroniques en septembre 2019. Avec plus de 100 millions de fumeurs en Inde, cela a peut-être été une énorme opportunité d’expansion du marché. D’autres pays, dont le Mexique, le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande, ont interdit l’utilisation, l’importation et la fabrication de cigarettes électroniques. D’ici 2020, plus de 20 pays auront interdit l’utilisation des cigarettes électroniques. Cela devrait étouffer l’expansion du marché.

D’autre part, les facteurs de coût élevés et le manque de sensibilisation entraveront le taux de croissance du marché. Le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement et la pénurie de professionnels qualifiés mettront à l’épreuve le marché des thérapies de remplacement de la nicotine. De plus, les effets secondaires associés à la thérapie de remplacement de la nicotine tels que les maux de tête, les nausées et autres problèmes digestifs agiront comme un frein et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la thérapie de remplacement de la nicotine fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché de la thérapie de remplacement de la nicotine vous fournit également une analyse détaillée du marché pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Portée du marché mondial de la thérapie de remplacement de la nicotine

Le marché des thérapies de remplacement de la nicotine est segmenté en fonction du type de produit, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Correctifs

gommes

Logenzes

Inhalateurs

Spray nasal

Comprimés sublinguaux

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché Thérapie de remplacement de la nicotine

Le marché des thérapies de remplacement de la nicotine est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché des thérapies de remplacement de la nicotine en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au taux d’adoption croissant de la cigarette électronique et du tabac chauffé et à la hausse des dépenses de santé qui propulsera davantage le taux de croissance du marché dans cette région. De plus, l’augmentation de la prévalence des maladies associées au tabagisme et le nombre d’initiatives gouvernementales favorables propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la concurrence croissante entre les grandes compagnies de tabac de cette région. En outre, le développement des infrastructures de soins de santé et la demande croissante de produits NRT propulseront davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapie de remplacement de la nicotine

Le paysage concurrentiel du marché de la thérapie de remplacement de la nicotine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des thérapies de remplacement de la nicotine sont :

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

Perrigo Company plc (Irlande)

McNeil AB (Suède)

Marques impériales (Royaume-Uni)

Philip Morris Products SA (États-Unis)

BAT (Royaume-Uni)

NJOY (États-Unis)

Fertin Pharma (Danemark)

Glenmark Pharmaceuticals Limited (Inde)

Groupe Pierre Fabre (France)

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport propose une évaluation complète du marché mondial et régional. Le rapport comprend une analyse qualitative approfondie, des données vérifiables provenant de sources authentiques et des projections sur la taille du marché. Les projections sont calculées à l’aide de méthodologies de recherche éprouvées.

Le rapport a été compilé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies. La recherche principale se fait par le biais d’entretiens, d’enquêtes et d’observations de personnel renommé dans l’industrie.

Le rapport comprend une analyse approfondie du marché à l’aide du modèle des 5 forces de Porter et de la matrice d’Ansoff. En outre, l’impact de Covid-19 sur le marché est également présenté dans le rapport.

Le rapport comprend également le scénario réglementaire dans l’industrie, ce qui vous aidera à prendre une décision éclairée. Le rapport traite des principaux organismes de réglementation et des principales règles et réglementations imposées à ce secteur dans diverses zones géographiques.

Le rapport contient également l’analyse concurrentielle à l’aide de Positioning Quadrants, l’outil de positionnement concurrentiel propriétaire de l’analyste.

Faits saillants du marché :

Évaluation du marché

Premium Insights

Paysage concurrentiel Analyse de

l’impact du COVID

Données historiques, estimations et prévisions

Profils des entreprises

Dynamique mondiale et régionale

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté la réception de par les différents organismes d’enquête statistique et des sciences de la vie ?

• Quel est le point de vue du marché effectif au cours de la période de conjecture ?

• Quels sont les modèles clés affectant le marché des effets ? Quel impact pourraient-ils avoir sur le marché des courts, moyens et longs-courriers ?

• Quelle est la perspicacité du client final ?

• Quelles sont les principales variables affectant l’effet marché ? Quel sera leur effet à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales régions portes ouvertes sur le marché des effets ? Quel est leur potentiel en courte, moyenne et longue distance ?

• Quels sont les systèmes clés adoptés par les organisations sur le marché des effets ?

• Quelles sont les principales régions d’application du marché des effets ? Quelle application est censée détenir le potentiel de développement le plus remarquable au cours de la période de jauge ?

• Quel est le modèle d’envoi privilégié pour l’effet ? Quelle est la capacité de développement des différents modèles d’agencement présents à l’affût ?

• Qui sont les principaux clients finaux de cette enquête statistique de qualité ? Quelle est leur offre distincte sur le marché des effets ?

• Quel marché territorial est censé détenir le potentiel de développement le plus notable du marché d’effet à l’horizon de la conjecture ?

• Quels sont les membres centraux du marché des effets ?

